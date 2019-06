Madrid zruší omezení pro vjezd starých aut do centra města

Madrid Central Jak funguje omezení vjezdu do centra města V centru Madridu bylo od 30. listopadu 2018 vyhrazeno 5 zón s omezeným vjezdem vozidel. Toto nařízení se vztahuje i na vozidla s cizí či diplomatickou poznávací značkou.

Nevztahuje se na kola, motorky (od 7:00 do 22:00 hod), taxíky a MHD. Ostatní vozidla jsou rozdělena do dalších 5 skupin v závislosti na motoru (elektrický, hybrid, benzin, nafta) a na stáří vozidla. Majitelé vozidel si musí požádat o vydání příslušné známky.

Vozidla s nulovými emisemi: Vozidla takto označená mohou jezdit a parkovat v zóně neomezeně. Do této kategorie patří elektrovozidla, autonomní elektrická vozidla a plug-in hybridní vozidla s minimálně 40km dojezdovou vzdáleností.

Vozidla kategorie ECO mohou vjet do zóny a parkovat na vyznačených parkovacích místech max. 2 hodiny. Do kategorie ECO patří osobní automobily, lehká nákladní vozidla, autobusy a nákladní vozidla klasifikovaná jako plug-in hybridní vozidla s dojezdovou vzdáleností do 40 km, hybridní vozidla, vozidla poháněná zemním plynem nebo zkapalněným plynem. Všechna vozidla musí splňovat emisní normu EURO 6/VI.

Vozidla kategorie B nebo C mají povolen vjezd do zóny za předpokladu zaparkování na veřejných parkovištích, soukromých garážích nebo použijí povolení k zaparkování od rezidentů.

Kategorie C: Osobní automobily a lehká nákladní vozidla benzinová v emisní normě EURO 4/IV, 5/V nebo 6/VI nebo vozidla s naftovými motory EURO 6/VI. Autobusy a nákladní vozidla, která splňují emisní normu EURO 6/VI bez ohledu na druh paliva.

Kategorie B: Osobní automobily a dodávky benzinové splňující emise EURO 3/III nebo s naftovými motory EURO 4/IV nebo 5/V. Autobusy a nákladní vozidla, která splňují emisí normu EURO IV/4 nebo V/5 bez ohledu na druh paliva.

Automobily kategorie A jsou ostatní motorová vozidla, která nesplňují podmínky v předchozích kategoriích (s nulovými emisemi, ECO, C nebo B). Tato vozidla mají do zóny vjezd zakázán.

Zákaz vjezdu podle nařízení neplatí pro vozidla rezidentů, kteří mají v zóně nahlášený trvalý pobyt. Pouze majitelé vozidel s označením A budou nuceni si pořídit jiné vozidlo do r. 2025, poté tato vozidla budou mít vjezd zakázán.

V první fázi byli řidiči pouze informováni o nové vyhlášce a na vyžádání členů policejního sboru předkládali řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. V průběhu ledna 2019 se zavedla zkušební doba a od března se vybírají pokuty ve výši 90 eur. Zdroj: ministerstvo zahraničních věcí