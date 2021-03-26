Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale můžete se jím i jen inspirovat při stavbě toho svého.
Ne, nečekejte velký obytný vůz, na který potřebujete jiný řidičák než skupinu B. Lukáš Langmajer si k dokonalosti vymazlil vlastně obyčejnou dodávku. A o to je to lepší.
Obytňák si známý herec a cestovatel vybavil vším potřebným na základě svých letitých zkušeností s cestovatelskými auty.
Základem přestavby se stal Volkswagen Transporter T5. Především v kombinaci s klasickým naftovým motorem 1.9 TDi jde o nesmrtelnou záležitost. Ano, výkon není určený k trhání asfaltu (77 kW), ale točivý moment 250 Nm je více než dostačující.
Základ je tedy jasný. Ale velmi důležité je to, co je uvnitř a na střeše, kde je stan pro minimálně dva další pasažéry.
Transporteru nechybí ani venkovní posezení pod markýzou, minikuchyňka, ale i couvací kamera, venkovní sprcha, nezávislé topení a tažné zařízení.
Tento konkrétní vůz má najeto 95 tisíc kilometrů, takže je ideálně zajetý.
A doplňuje ho markýza, pod kterou se schováte před sluníčkem i případným deštěm. Tyto dvě položky má na svědomí společnost Bushwakka, která nabízí kvalitní a inovativní outdoorové vybavení, které zvládne i ty nejnáročnější podmínky.
Vestavba je od Rebuild Car, kteří se na takové úpravy specializují. Z jejich rukou vzešla instalace kompresorové lednice, ale i čerpadla na vodu a kuchyně s plynovým vařičem. K tomu přidali postel a matraci na míru, stůl, otočná sedadla, měniče, rozvody pro elektriku a nástavbovou baterii.
Známý herec a cestovatel autem hodně jezdil, ostatně, kromě divadla si zamiloval právě cestování. A to velmi specifické, vždyť nejlépe mu je v divočině a mimo civilizaci.
Dokonce, jak uvádí na svému webu, pořádá pro zájemce výpravy do brdské divočiny.
