|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu
Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče
Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...
Mercedes vybuduje v Dubaji město ve městě. Obyvatelé se tam obejdou bez aut
Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé...
Tesla vyrábí hi-tech trabant bez krabice. Je to revoluce i noční můra
Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....
Zkusili jsme dacie s unikátním pohonem. Spojuje LPG, čtyřkolku a hybrid
Decentní úpravy vzhledu a výbavy, nové motorizace, LPG v automatu, a dokonce ve čtyřkolce. Chvíli před další modelovou ofenzivou Dacia modernizuje svou stávající paletu modelů. Čechy plynový pohon...
Až příliš výhodná koupě. Jak se na sociálních sítích prodávají kradená auta?
Budete-li bloudit sociálními sítěmi, ponoříte-li se do hlubin internetu dostatečně hluboko, určitě na ně narazíte. Těžké to není, chtějí se nechat vidět. Kdo? Debatní skupiny, fóra a burzy, kde se...
Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to...
Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...
Utajený šampion 4×4. Všechna suzuki umí zabrat všemi čtyřmi
Od mechanického řešení ve Swiftu přes elektronicky řízený AllGrip Select až po dvoumotorovou elektrickou e Vitaru. Na testovacím polygonu v rakouských Alpách jsme porovnali všechny aktuální systémy...
V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky
Škoda Peaq a Ferrari Luce, dvě chystané elektrické novinky, které odhalily jméno a něco málo dalšího, rozdjíždějí nový díl podcastu V autě. Zaujala nás také nová tesla, která má umět jezdit bez...
Rakouská policie končí s elektroauty, vrací se k dieselům
„V mnoha evropských zemích by policie a hasiči měli kvůli klimatickým předpisům používat víc elektromobilů. Jak však nyní informují rakouská média, auta v praxi často selhávají – a vozidla se...
Policie chystá na duben monstrakci. Chce poradit, kam poslat hlídky s radarem
Kromě covidových let policie každé jaro spouští velkou dopravně bezpečnostní akci zaměřenou hlavně na měření rychlosti, Speed Marathon. Každoročně chce poradit, kam by si měla stoupnout s radary. A...
V aljašských mrazech tuhne nejen úsměv, ale i nafta. Proto tam elektro může být výhodné
Který podnikatel by si vybral pro svou aljašskou pobočku elektromobily? Žádný, protože je tam na jejich provoz moc zima, odtušíte. Jenže tato odpověď není pravdivá . Ve skutečnosti si auta na baterky...
Babiš: ČR chce zrušit zákaz spalováků, elektro z Číny válcuje evropské vozy
Česko bude v Evropské unii usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035. Návrh Evropské komise na zmírnění emisního cíle považuje vláda za nedostatečný,...
Až příliš výhodná koupě. Jak se na sociálních sítích prodávají kradená auta?
Budete-li bloudit sociálními sítěmi, ponoříte-li se do hlubin internetu dostatečně hluboko, určitě na ně narazíte. Těžké to není, chtějí se nechat vidět. Kdo? Debatní skupiny, fóra a burzy, kde se...
Tajný tip na normální auto za normální peníze. Kia Stonic nabírá druhý dech
Když se Kia Stonic poprvé objevila, působila spíš jako hravé městské autíčko. Trochu hračkovitý milý design obaloval přívětivé auto, které padlo do ruky na první dobrou. Po faceliftu však přišla...
ČR je šrotiště Evropy, ať je stáčení tachometrů trestné, říká šéfka AAA Auto
Síť autocenter AAA AUTO a Mototechna, provozovaná skupinou Aures Holdings, otevřela svou pobočku v jižních Čechách. Moderní areál v Českých Budějovicích nahrazuje po 27 letech původní prostory a...
Ekologové chtějí nařídit firmám elektroauta. Nazývají to tajnou zbraní Evropy
Protože poptávka po elektromobilech neroste podle ekologů dost rychle a dotace samy o sobě nestačí nebo na ně státy už nemají peníze, chtějí zákonem nařídit velkým firmám kupovat elektromobily.