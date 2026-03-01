Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu

Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale můžete se jím i jen inspirovat při stavbě toho svého.
Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na... Ne, nečekejte velký obytný vůz, na který potřebujete jiný řidičák než skupinu... Obytňák si známý herec a cestovatel vybavil vším potřebným na základě svých... Základem přestavby se stal Volkswagen Transporter T5. Především v kombinaci s... Základ je tedy jasný. Ale velmi důležité je to, co je uvnitř a na střeše, kde... Transporteru nechybí ani venkovní posezení pod markýzou, minikuchyňka, ale i... Tento konkrétní vůz má najeto 95 tisíc kilometrů, takže je ideálně zajetý. A doplňuje ho markýza, pod kterou se schováte před sluníčkem i případným... Vestavba je od Rebuild Car, kteří se na takové úpravy specializují. Z jejich... Známý herec a cestovatel autem hodně jezdil, ostatně, kromě divadla si... Dokonce, jak uvádí na svému webu, pořádá pro zájemce výpravy do brdské divočiny. Lukáš Langmajer, Eva Toulová a Barbora Seidlová při natáčení filmu Deník...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Auta za stovky milionů vyrazila na zamrzlé jezero

Nejčtenější

Tuningová šílenost roku je z Česka. Sovětská fosilie pro kavárenské povaleče

UAZ SGR Buchanka

Slušela by víc Agátě Hanychové, nebo Kateřině Konečné? Legendární Buchanka je neuvěřitelná automobilová fosilie. Česká firma AMC upravila prehistorickou dodávku UAZ 2206, která pamatuje ještě...

Mercedes vybuduje v Dubaji město ve městě. Obyvatelé se tam obejdou bez aut

Mercedes-Benz Places Dubai

Boom designérských rezidencí od luxusních automobilek po Miami dorazil i do Dubaje. Kromě obřího mrakodrapu tam pod hlavičkou Mercedesu dokonce vznikne celá městská čtvrť. Bydlení nejen od třícípé...

Tesla vyrábí hi-tech trabant bez krabice. Je to revoluce i noční můra

Tesla Cybercab (prototyp)

Pro výrobu nového autonomního modelu Cybercab Tesla poprvé v praxi uplatnila svoji novou převratnou metodu „rozbaleného vozidla“, která má svojí rychlostí připomínat linku na spotřební elektroniku....

Zkusili jsme dacie s unikátním pohonem. Spojuje LPG, čtyřkolku a hybrid

Dacia Duster LPG hybrid-G 150 4x4

Decentní úpravy vzhledu a výbavy, nové motorizace, LPG v automatu, a dokonce ve čtyřkolce. Chvíli před další modelovou ofenzivou Dacia modernizuje svou stávající paletu modelů. Čechy plynový pohon...

Až příliš výhodná koupě. Jak se na sociálních sítích prodávají kradená auta?

Ano, je to Mclaren 570S a je to Coupe 2D s rokem výroby 2016. A to je tak...

Budete-li bloudit sociálními sítěmi, ponoříte-li se do hlubin internetu dostatečně hluboko, určitě na ně narazíte. Těžké to není, chtějí se nechat vidět. Kdo? Debatní skupiny, fóra a burzy, kde se...

Účet za elektromobilizaci, co neklapla. Rekordní ztráta Stellantisu je půl bilionu

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od...

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni kvůli odklonu od elektromobilů vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (540 miliard Kč). Firma to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Je to...

1. března 2026

Známý herec a cestovatel prodává obytné auto. Výbava pomůže přežít i apokalypsu

Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na...

Stále více cestovatelů mění pohodlí hotelových pokojů za dobrodružství na čtyřech kolech. Pokud to chcete zkusit, pak by se mohlo hodit obytné auto Lukáše Langmajera, které je zrovna k mání. Ale...

1. března 2026

Utajený šampion 4×4. Všechna suzuki umí zabrat všemi čtyřmi

Suzuki slaví 55 let pohonu 4×4

Od mechanického řešení ve Swiftu přes elektronicky řízený AllGrip Select až po dvoumotorovou elektrickou e Vitaru. Na testovacím polygonu v rakouských Alpách jsme porovnali všechny aktuální systémy...

28. února 2026,  aktualizováno  10:55

V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem...

Škoda Peaq a Ferrari Luce, dvě chystané elektrické novinky, které odhalily jméno a něco málo dalšího, rozdjíždějí nový díl podcastu V autě. Zaujala nás také nová tesla, která má umět jezdit bez...

27. února 2026

Rakouská policie končí s elektroauty, vrací se k dieselům

Volkswagen ID.4

„V mnoha evropských zemích by policie a hasiči měli kvůli klimatickým předpisům používat víc elektromobilů. Jak však nyní informují rakouská média, auta v praxi často selhávají – a vozidla se...

27. února 2026  10:55

Policie chystá na duben monstrakci. Chce poradit, kam poslat hlídky s radarem

Cizinci ve voze Audi Q7 policejní radar naměřil 193 kilometrů v hodině.

Kromě covidových let policie každé jaro spouští velkou dopravně bezpečnostní akci zaměřenou hlavně na měření rychlosti, Speed Marathon. Každoročně chce poradit, kam by si měla stoupnout s radary. A...

27. února 2026

V aljašských mrazech tuhne nejen úsměv, ale i nafta. Proto tam elektro může být výhodné

Premium
Při teplotách minus 40 stupňů Celsia nekrmíte dieselový motor jen naftou. Též...

Který podnikatel by si vybral pro svou aljašskou pobočku elektromobily? Žádný, protože je tam na jejich provoz moc zima, odtušíte. Jenže tato odpověď není pravdivá . Ve skutečnosti si auta na baterky...

26. února 2026

Babiš: ČR chce zrušit zákaz spalováků, elektro z Číny válcuje evropské vozy

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to...

Česko bude v Evropské unii usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacím motorem po roce 2035. Návrh Evropské komise na zmírnění emisního cíle považuje vláda za nedostatečný,...

26. února 2026

Až příliš výhodná koupě. Jak se na sociálních sítích prodávají kradená auta?

Ano, je to Mclaren 570S a je to Coupe 2D s rokem výroby 2016. A to je tak...

Budete-li bloudit sociálními sítěmi, ponoříte-li se do hlubin internetu dostatečně hluboko, určitě na ně narazíte. Těžké to není, chtějí se nechat vidět. Kdo? Debatní skupiny, fóra a burzy, kde se...

26. února 2026

Tajný tip na normální auto za normální peníze. Kia Stonic nabírá druhý dech

Kia Stonic

Když se Kia Stonic poprvé objevila, působila spíš jako hravé městské autíčko. Trochu hračkovitý milý design obaloval přívětivé auto, které padlo do ruky na první dobrou. Po faceliftu však přišla...

26. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ČR je šrotiště Evropy, ať je stáčení tachometrů trestné, říká šéfka AAA Auto

Skupina AURES Holdings otevřela nové autocentrum AAA AUTO v Českých...

Síť autocenter AAA AUTO a Mototechna, provozovaná skupinou Aures Holdings, otevřela svou pobočku v jižních Čechách. Moderní areál v Českých Budějovicích nahrazuje po 27 letech původní prostory a...

25. února 2026  15:32

Ekologové chtějí nařídit firmám elektroauta. Nazývají to tajnou zbraní Evropy

Premium
Hyundai Inster

Protože poptávka po elektromobilech neroste podle ekologů dost rychle a dotace samy o sobě nestačí nebo na ně státy už nemají peníze, chtějí zákonem nařídit velkým firmám kupovat elektromobily.

25. února 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.