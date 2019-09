Bláznivý bio designér Colani zemřel, tvůrci sci-fi kamionů bylo 91 let

Colaniho čínská přítelkyně Ja-čen Ča potvrdila úmrtí slavného designéra agentuře DPA. Designér, původním jménem Lutz Colani, zemřel v 91 letech v Karlsruhe po těžké nemoci.

Colaniho designy, které zahrnovaly automobily, nábytek, brýle, televizory, fotoaparáty a oblečení, byly známé svými kulatými organickými tvary. Byl průkopníkem takzvaného bio designu.

Jeho kariéra trvala několik desetiletí a pokrývala celý svět. Působil v Německu, Itálii, Mexiku, Spojených státech, Rusku i Číně nebo Japonsku, kde byl velmi respektován. „Slovo „světový“ zároveň může zastupovat národnost. Obojí je totiž u Luigiho Colaniho velmi obtížné stanovit,“ komentuje Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea

První Colaniho kamion

Designér narozený v Německu polské matce a švýcarskému otci byl designérem „staré školy“, jeho práce nebyly jen uměleckým vyjádřením autora, ale měly technický základ díky studiu aerodynamiky.



„Podle vlastních slov působil vždy tam, kde cítil největší technický, technologický a průmyslový potenciál: v sedmdesátých letech v Německu, v osmdesátých letech v Japonsku, po roce 2000 v Číně,“ upozorňuje Hulák.

„Luigi Colani byl nejen činný téměř po celém světě, ale lze říci, že celý svět takřka rozdělil na dva tábory – své nadšené stoupence a zapřisáhlé odpůrce,“ komentuje odborník na průmyslový design. „Zřejmě proto jeho jméno chybí v některých publikacích z dějin designu. Navzdory svému poněkud kontroverznímu dílu má však ve světových dějinách tohoto oboru pevné a nezadatelné místo. Přinejmenším díky průkopnickým projektům z padesátých a šedesátých let i vizionářským projektům z dalších dvou desetiletí,“ popisuje Jiří Hulák a vyzdvihuje léta sedmdesátá: „Colani neslevil ze svých zásad navzdory všeobecnému odklonu od oblých tvarů, a přitom ještě dokázal udržet tvarovou i proporční čistotu.“

„Ergonomie, aerodynamika – to byly v Colaniho designérské tvorbě důsledně aplikované obory, které jsou v současné často především konceptuální tvorbě mnohdy opomíjené,“ myslí si Jiří Hulák.



„V letech osmdesátých, kdy jeho tvorba už začala směřovat k určité manýře, pak kromě desítek dalších projektů z oblasti tvarového řešení dopravních prostředků i dalších výrobků přišel bez nadsázky s revolučním pojetím těla fotografického přístroje, který doslova po desítkách let změnil nazírání na design i ergonomii tohoto typu techniky,“ vysvětluje Hulák.

„Colaniho design fotoaparátu Canon T90 byl jedním z jeho největších úspěchů a silně ovlivnil vzhled výrobků této japonské značky,“ napsala agentura DPA.



Sám Colani uváděl, že vytvořil přes čtyři tisíce návrhů různých výrobků, od kostýmků letušek švýcarských aerolinií po tahač. „Recept na perfektní design? Devadesát procent příroda a deset procent Colani,“ říkal s odzbrojující jistotou.

Colani se dal na design ještě v době, kdy samotné povolání designéra ani pořádně neexistovalo. Po druhé světové válce studoval sochařství na berlínské univerzitě, brzy ale odjel do Paříže, aby na Sorbonně vystudoval aerodynamiku. Právě to je základ jeho vášně pro organické, tekutinám (vzduchu i vodě) podobné tvary.

Svůj milovaný oblý bio design dával všemu, co se namanulo, od propisek po tankery. „Biodesign je přirozená věc a proto je dobře slučitelný s mozkem člověka,“ říkal.

Colani miloval život a ženy. Jeho slavné katalogy byly plné vnadných krásek. „Radši udělám sochu nahé ženy než vysokorychlostní vlak,“ říkal tehdy jedenaosmdesátiletý neskutečně vitální muž hromovým hlasem, když před deseti lety poskytl pro iDNES.cz exkluzivní rozhovor (čtěte zde).



Bouchal do stolu, v zubech na dva palce tlustý doutník a vykřikoval „mamma mia!“, i když podle vlastních slov mluvil italsky velmi špatně.

Colaniho auta

V roce 1953 vedl oddělení nových materiálů americké společnosti McDonnell-Douglas. První koncept automobilu představil na ženevském autosalonu v roce 1954.



„Dnes je to styling, ale není to nic převratného,“ říkal o moderní automobilové produkci v roce 2009.

„Moje první přednáška o designu dopravních prostředků v Číně byla o Hansi Ledwinkovi,“ hřímal tehdy na tiskové konferenci v Praze. „Vy Češi víte, kdo to byl Hans Ledwinka (technický ředitel automobilky Tatra v letech 1905–1945 a inspirátor Porscheho při návrhu legendárního VW Brouk – pozn. red.). Byl to tvůrce prvního proudnicového auta. Porsche je nic oproti Ledwinkovi. Musíte mít víc odvahy v České republice. Musíte pochopit, že máte co říci v Evropě. Udělejte to!“ vysvětlil.

Maloval také osobní auta. Jedno z nejznámějších je Ferrari Testa d’Oro. Ale pouze jediné se dočkalo sériové výroby: Colani GT Spider. Dvoumístný roadster je v několika exemplářích schovaný i v českých garážích.

Velký úspěch sklidil už úplně první jeho návrh: sporťák, vycházející z techniky Alfy Romeo Giulietta, který zajel jako první legendární Severní smyčku Nürburgringu pod deset minut.

V roce 1981 představil Colani futuristický koncept postavený na základech legendárního Citroënu 2CV – známé „kachny“. Černý speciál byl zajímavý hlavně rekordně nízkou spotřebou paliva: 1,7 litru na 100 kilometrů.