Obří mejdan si odbyly u Mikulova, nyní ameriky zamíří na adventní dýchánek

Pro všechny, kterým učarovali velkoobjemoví mastodonti zpoza velké louže, je Lucky Cruisers Weekend svátkem. Akce na břehu Mušovské nádrže, tedy první ze tří na sebe navazujících nádrží vodního díla Nové Mlýny, nabízí od roku 2019 hned čtyři dny nefalšované americké atmosféry. A i to je pro mnohé účastníky málo, tento automobilový mejdan by mohl pokračovat ještě o několik dní déle. Však na ten letošní, v pořadí již 15. ročník dorazilo poprvé v historii této akce více než dva tisíce amerik. Chcete-li přesněji, bránou ATC Merkur v Pasohlávkách projelo 2 046 registrovaných amerik a k tomu 92 amerických motocyklů. Jde tak o jeden z největších srazů US cars v Evropě.

Díky poloze místa konání, které se nachází zhruba 15 kilometrů od hranic s Rakouskem a 50 kilometrů od Slovenska, nebyla opět nouze o zahraniční účastníky. Konkrétně počet rakouských hostů se letos poprvé přehoupl přes stovku a přečíslili tak právě tradičně přítomné Slováky. V areálu autokempu však bylo možné narazit i na vozy z Německa, Polska, Maďarska, Švýcarska či dokonce ještě vzdálenějšího Nizozemska či Švédska.

Program zahrnoval řadu soutěží, nechyběla ani divácky atraktivní klání v pojídání pálivých papriček či téměř kilogramových burgerů. S takovou hmotností se letošní vítěz popasoval za necelých 17 minut. Hřebem setkání je tradičně noční cruising. Osmiválcové ameriky pod rouškou tmy pomalu proudící po prakticky celé ploše vyhrazené pro Lucky Cruisers Weekend mají své kouzlo. Není divu, že jde o jednu z nejočekávanějších součástí tohoto obřího automobilového mejdanu.

Samozřejmostí jsou i poháry pro nejlepší zúčastněné vozy. Letos jich byly připraveny více než čtyři desítky. Nejvyšší z nich, tedy pohár Best of Best si odvezl majitel vozu Cadillac Eldorado Biarritz z roku 1958.

Chcete-li jedinečnou atmosféru tohoto setkání zažít osobně, pak si do svého diáře zapište následující termín: 12.–15. června 2025. tyto dny se valnou částí pasohlávského autokempu totiž opět rozburácejí velkoobjemové americké osmiválce. A pokud se vám nechce čekat tak dlouho, tak můžete vyrazit již tuto sobotu, tedy 7. prosince na výrazně menší, zato minimálně stejně přátelské setkání u příležitosti blížících se vánočních svátků.

Nedaleko Mladé Boleslavi, v Luštěnicích, konkrétně v jejich části s názvem Zelená se totiž již pojedenácté konají Zimní Luštěnice, tedy tradiční adventní setkání pořádané Českým klubem majitelů amerických automobilů. Akce se od desáté dopoledne koná ve zdejším Automuzeu Pelechov. V rámci tohoto již zaběhlého loučení s končící sezonou bude přístupné i svým způsobem jedinečné soukromé automobilové muzeum. V jeho poněkud punkově pojaté expozici nejsou k vidění totiž jen reálné vozy, ale i jejich věrné zmenšeniny v rozličných měřítkách. Na své si tak jistě přijdou i mladší návštěvníci.

Loni, kdy do Pelechova dorazil i Santa Claus, nebyla nouze o zimní atmosféru, letos to však zatím vypadá, že srazovat se bude takzvaně na blátě. Ani to však pravidelné účastníky jistě neodradí a možná se k nim díky do jisté míry příznivému počasí přidá i řada nových.