Sdílená městská mobilita má mít svá pravidla a vozidla, varuje šéf Seatu

Elektrokoloběžky jsou v poslední době hodně diskutovaným fenoménem. Tématu elektrických koloběžek se dokonce během autosalonu ve Frankfurtu nevyhnul ani šéf automobilky Seat Luca de Meo. „Naše koloběžka Seat, kterou jsme postavili ve spolupráci se společností Segway, je nejlepší na trhu,“ pochválil de Meo produkt své firmy. Test elektrokoloběžky Seatu čtěte zde

Pochvalný už ale nebyl směrem k různým službám sdílení elektrických koloběžek. „Můj názor je, že by takové služby měly být regulovány,“ prohlásil šéf Seatu. „Myslím si, že musíme najít podobnou cestu, jako se sdílenými jízdními koly. Koloběžky by se tedy měly vracet na určitá místa, tam, kde se budou rovnou i dobíjet,“ dodal de Meo.

Podle něj přitom s takovými pevně danými stojany nepřijdou uživatelé o svobodu, kterou sdílená mikro-mobilita nabízí. Jde jen o dostatek míst, kde bude možné koloběžky vracet. „V Barceloně například funguje služba Bicing s elektrickými bicykly, a ty jsou téměř všude. Tak proč bychom nemohli podobně řešit koloběžky,“ řekl de Meo a dodal: „Jednoduše si myslím, že by se prostě koloběžky neměly jen tak povalovat někde po městě, měly by být vraceny na určité místo.“

K postoji šéfa Seatu vlastně aktuálně došel i pražský magistrát. Ten hodlá vypovědět memorandum uzavřené se společností Lime a chce zavést přísnější podmínky pro provoz sdílených koloběžek. Mezi nimi by mělo být povinné pojištění odpovědnosti, homologace koloběžek pro provoz na silnici i nové podmínky pro parkování koloběžek.

Koloběžky ne

Šéf Seatu je ale ke koloběžkám ještě tvrdší. Podle něj se, alespoň v evropských městech, pro použití v takových službách elektrokoloběžky nehodí. „Je to věc, kterou si koupíte v každém supermarketu s elektronikou, věc, která je navržena pro konečného uživatele, slouží k osobní přepravě, může si ji vzít do auta nebo domů, protože je lehká. Je to jeho věc, kterou si uživatel dobíjí a funguje s ní,“ popsal de Meo účel, ke kterému podle něj koloběžky slouží.

„Dopravní prostředek pro služby sdílené mobility nejspíš nemusí vážit 12 kilogramů, abyste si ho odnesli domů. Nemusí být ani skládací, aby se vešel do kufru auta. Klidně může vážit i přes 40 kilogramů, to pak nebude tak snadné házet ho do řeky,“ pustil se de Meo do platforem sdílené mobility založených na koloběžkách. Celkově na těchto službách nenechal de Meo v diskusi s novináři nit suchou.

Nechápe ani ekonomickou stránku podobných služeb. „Čísla jsou úděsná. Když někam vstupuje nějaká platforma mikromobility s koloběžkami, první co udělá, je, že odepíše veškerou investici do těch koloběžek. Už v prvním dnu. Protože už dopředu ví, že zhruba po třech měsících bude celá ta původní flotila rozkradená,“ rozohnil se de Meo s tím, že nic takového se snad jinde v byznysu neděje. Je například nepředstavitelné, že by takto odepisovali auta třeba provozovatelé platforem carsharingu.

Hledání lepšího řešení

Šéf Seatu ale zároveň tvrdí, že existuje řešení. A Seat na něm nejspíš pracuje. „Myšlenka mikromobility se nám líbí a myslíme si, že dává smysl. Zatím ale vymýšlíme, co přesně bychom mohli na tomto poli dělat, a to i pro celý koncern Volkswagen. Více jasno bychom měli mít zhruba za půl roku. Jisté je, že bychom měli zapracovat na vývoji softwarových platforem a zároveň to spojit s naší schopností vytvořit dopravní prostředky s jasně daným účelem,“ nastiňuje de Meo, kam automobilka míří.

Španělská značka totiž dostala za úkol oblast mikromobility za koncern VW nejen prozkoumat, ale také rozvíjet. Prvním výsledkem úvah nad touto oblastí bylo minivozítko Minimó, které automobilka představila na veletrhu MWC v Barceloně. Malé čtyřkolové přibližovadlo není ani auto, ani motocykl a podle Seatu skýtá mnoho možností využití. „Představte si třeba Minimó vybavené troubou na pizzu a lednicí pro sushi,“ naznačuje de Meo, že sdílená vozítka nemusí sloužit jen k samotné přepravě lidí, ale že by mohla ulehčit třeba i dovážku jídla domů k zákazníkovi.

Nemá to však být jediné a univerzální řešení, Seat v oblasti mikromobility zkoumá řadu příležitostí: „Zanalyzovali jsme celý hodnotový řetězec platforem mikromobility a zkoumali jsme, kde všude můžeme hrát nějakou roli. Mohou to být oblasti jako provozování flotily, její údržba, nabíjení, způsob placení, samotná dodávka toho vozidla, jeho výroba a další,“ naznačuje de Meo, že Seat v tomto ohledu pojímá nový fenomén šířeji.