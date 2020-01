Šéf Seatu de Meo se vzdal funkce, možná povede Renault

Automobilku dočasně povede Carsten Isensee (59), dosud zástupce finančního ředitele. Spekuluje se o tom, že de Meo bude řídit konkurenční Renault.



Francouzskou automobilku Renault od loňského října dočasně vede Clotilde Delbosová (52), někdejší finanční ředitelka podniku. Předchozího výkonného ředitele Thierryho Bollorého předtím z funkce uvolnilo vedení automobilky.

„Luca de Meo je na užším seznamu kandidátů na vedení Renaultu. Delbosová na něm figuruje také,“ řekl agentuře Reuters další zdroj. Stěhování do Paříže by ale de Meovi mohla komplikovat konkurenční doložka. Strany se totiž zatím nedohodly, jak dlouhou pauzu by si měl de Meo před nástupem do jiné práce dát, tvrdí zdroj.

Charismatický rodák z Milána, který mluví pěti jazyky, kdysi svou kariéru v autoprůmyslu startoval právě u Renaultu. Po epizodě u Toyoty vyrostl v hvězdu v automobilce Fiat, v roce 2009 ho ovšem k velkému překvapení italskému koncernu přetáhl koncern Volkswagen. Více o kariéře tohoto italského manažera čtěte zde.

Agentura Reuters v polovině prosince s odvoláním na list Vanguardia napsala, že Renault vedení společnosti de Meovi nabídl. Nejprve by měl vést dva roky Renault a pak převzít odpovědnost za celou skupinu, v níž jsou i japonské automobilky Nissan a Mitsubishi. De Meo řídil Seat od roku 2015.

Vedle již zmíněných kandidátů na vedení Renaultu Reuters v prosinci psala o Patricku Kollerovi, který šéfuje výrobci automobilových součástek Faurecia.