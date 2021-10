Šéf Renaultu: Skutečným problémem elektromobility bude nedostatek surovin

Máte za sebou první rok u Renaultu. Jaký byl?

Za tu dobu se stalo velmi mnoho věcí. Z pozitivních reakcí lidí uvnitř organizace vnímám, že jsme toho udělali víc než za posledních šest či sedm let. Přitom nám do toho přišly obrovské problémy vyvolané covidem. Jednou z důležitých změn je reorganizace společnosti podle značek, což naše týmy přivádí mnohem blíž k trhům a k zákazníkům. Skutečnost, že máme přímý vliv na technický vývoj bez zpoždění ve střední struktuře organizace, směřuje týmy techniků blíž k obchodní činnosti. To má velký dopad na rychlost našeho rozhodování.

Našich osm nebo devět projektů v rámci programu Renaulution by se mělo realizovat od roku 2023 a možná ještě dřív. Také máme velmi dobré produkty. Jednu z nejlepších modelových nabídek, jaké jsme měli za velmi dlouhou dobu, a to pro všechny značky: Renault, Dacia, Alpine, ale také Mobilize. Jak víte, vnímáme obchodní činnost v rámci projektů nových forem mobility Mobilize jako samostatnou značku a připravujeme pro ni vozidla se specifickým designem. Takže po této stránce jsme na tom velmi dobře.