Cena LPG skokově roste. Na vině je emisní směrnice, která jde proti fyzice

Z průměrných 16,44 Kč/l v posledním týdnu roku na 2025 na současných 18,85 Kč/l poskočila cena autoplynu LPG, který ve svých vozech ve velké míře používají třeba majitelé dacií. Evropská směrnice RED III totiž od 1. ledna 2026 mění podmínky pro hodnocení emisí jednotlivých motorových fosilních paliv.
„Navzdory fyzikální realitě je nově předpokládáno, že LPG, ale i zemní plyn (CNG, LNG) mají stejné emise CO2 jako benzin nebo nafta,“ uvádí v tiskové zprávě České asociace LPG (ČALPG). Čerpací stanice tak už nemohou nabízet autoplyn s cenou poníženou o zisk z prodeje emisních úspor, a naopak musí vynaložit další náklady na vlastní snížení emisí.
Změna legislativy se konkrétně týká novely zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.), která implementuje evropskou směrnici RED III, přináší nové podmínky pro hodnocení emisí motorových fosilních paliv. Zatímco do konce roku 2025 bylo LPG hodnoceno podle skutečné emisní stopy, která je výrazně nižší než u benzinu či nafty, od 1. ledna 2026 budou mít všechna fosilní paliva jednotnou referenční hodnotu emisí. LPG tak nyní bude posuzováno stejně jako benzin či nafta, přestože jeho skutečná emisní stopa je nižší.
„Reálně emitují plynná paliva – LPG i zemní plyn – ve srovnání s benzinem asi o 20 % méně emisí CO2. To znamená, že dodavatelé LPG dosud nejen plnili tuto povinnost, ale ještě ji výrazně překračovali. Dosahovali tak ‚nadúspor‘ emisí, které mohli prodávat ostatním distributorům, a tím snižovat cenu pro koncové zákazníky,“ vysvětluje Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG (ČALPG).
Možnost generovat emisní úspory však od roku 2026 skončila, a naopak dodavatelé LPG nyní sami musí zajišťovat povinné snížení emisí. „Podle nového schématu už žádný zisk z prodeje úspor dodavatelé LPG nedosahují. ‚Papírově‘ produkuje spalování LPG navzdory fyzikální realitě stejné emise CO2 jako benzin. Možností, jak zajistit požadované emisní úspory, jsou například dodávky bio LPG na trh nebo nákup úspor od dodavatelů HVO či biometanu,“ dodává Ivan Indráček.
Tato změna má logicky vliv na cenotvorbu, a to hned dvakrát. „Dodavatelé od Nového roku jednak nevytvářejí zisk z prodeje emisních úspor a současně musí do ceny promítnout přirážku za zajištění emisní úspory z jiných zdrojů. Cena LPG na čerpacích stanicích tak po Novém roce skokově roste. Zatím registrujeme na trhu průměrné zvýšení ceny o 2,40 Kč/l ve srovnání ke konci roku 2025,“ říká Ivan Indráček.
I po zdražení ovšem LPG zůstává výrazně levnější alternativou klasických paliv.