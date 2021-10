Nejlepší nabíječka v ČR otevřela, elektroauta napájí energií z vody

Podmínkou pro vznik nabíjecích stanic je vždy blízkost dálnice a servis. Lovosice leží přímo u dálnice D8 a naproti stojanům je kavárna se čtyřiadvacetihodinovým servisem. „Elektrárna v Píšťanech na druhém břehu Labe je velkým zdrojem energie. Čistá auta tak mohou být dobíjena čistou energií,“ uvedl Jakub Helus, technický ředitel společnosti RenoEnergie, která je majitelem vodní elektrárny a developerem projektu.



Náklady na realizaci projektu činily zhruba 15 milionů korun. „Díky spolupráci s městem a dalšími společnostmi se vše obešlo bez dotací,“ podotkl Helus. Na rychlé stanici je auto nabité na 80 procent zhruba za 25 minut. Pomalé stanice slouží obyvatelům města, kteří na nich nechávají vozy připojené přes noc.



Dostatek nabíjecích stanic je podle vedoucího rozvoje strategie a obchodní sítě Škoda Auto Miroslava Holana podmínkou pro rozvoj elektromobility. „V roce 2030 má být aktivních 35 tisíc nabíjecích bodů, klíčová je rychlost, umístění a cesta k nim. Aby vůz v reálném čase věděl, kde se nabije,“ uvedl Holan. Ministerstvo dopravy ve svém Národním akčním plánu očekává v roce 2030 zhruba 220 tisíc až 500 tisíc registrovaných osobních elektromobilů. Jejich celková roční spotřeba elektřiny je odhadována na úrovni 430 až 860 gigawatthodin (GWh).

Elektrárna v Píšťanech má výkon skoro tři megawatty (MW) a běží prakticky nepřetržitě. „Odhadujeme, že máme možnost do roku 2030 pokrýt asi třetinu spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Největší překážkou rozvoje jsou dlouhé schvalovací procesy. Cesta k levnější energii přitom vede přes větší objem obnovitelné energie v síti,“ uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.