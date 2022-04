Těžkotonážní Lotus z Číny je obří elektrické SUV nabité špičkovou technikou

Britský specialista na lehké sporťáky se dlouho potácel v nejistotě. Od roku 2017 je ale většinovým vlastníkem legendární automobilky čínská skupina Geely, díky které se Lotus snaží postavit na nohy a plánuje světlou budoucnost. Ovšem bude to budoucnost bez lotusů, jaké jsme doposud znali.

Malý a lehký sporťák Elise, který nejlépe vystihuje ikonické motto zakladatele automobilky Colina Chapmana „zjednodušte, pak přidejte lehkost“, už totiž součástí této budoucnosti nebude. Lotusy lehké jako pírko jsou definitivně minulostí, už proto, že budoucnost automobilky je v elektromobilech. Jako první tímto směrem míří hypersport Evija s ohromujícím výkonem 2 000 koní, ale to asi není auto, na kterém by Lotus mohl kdovíjak zbohatnout. Potřebuje model s větším potenciálem odbytu. A tak přichází nové SUV Eletre.

Že Lotus o cestě směrem k populárním vozům SUV uvažuje, ukázala už v roce 2006 studie APX. Už tehdy se vedle benzinové verze se šestiválcem představila i plně elektrická varianta, nakonec ale z uvedení vozu v jakékoli podobě sešlo. Teď přichází Eletre, což je oproti první studii úplně jiné auto se zcela jinou filozofií. Zatímco APX se vlastně i přes silné motorizace tvářil jako docela „skromný“ crossover, Eletre se veze na vlně aktuálních opulentních a supermoderních elektromobilů.

Přes pět metrů a dvě tuny

A Eletre chce mezi nimi patřit k těm nejúchvatnějším. To mají zajistit nejen dramatický a dynamický vnější design a luxusní interiér, ale také samotné technické parametry. Délka těsně přes 5,1 metru (konkrétně 5 103 mm), rozvor 3 019 mm, výška 1 630 mm a šířka přes kamerová zrcátka 3 135 mm znamenají, že Eletre je rozhodně největší auto značky Lotus všech dob. A ani SUV mastodonty se neztratí, byť mezi nimi chce hrát roli sportovní alternativy. Bude to taková elektrická alternativa k Lamborghini Urus, kterému je Eletre rozměry i základním tvarem karoserie se svažující se zádí hodně podobný. Hmotnost svého SUV Lotus zatím neuvádí, ale mluví se o hodnotě více než 2,2 tuny.

I to vlastně bude na danou velikost auta poměrně dobrý výsledek, vždyť opět třeba „spalovací“ Lamborghini Urus je na tom podobně. Eletre přitom bude mít obří baterii s kapacitou přes 100 kWh, která slibuje dojezd v cyklu WLTP kolem 600 kilometrů. Auto stojí podle tiskové zprávy na zbrusu nové elektrické platformě, kterou ladili inženýři Lotusu. Vzhledem k tomu, že do koncernu Geely patří i značky Volvo, Polestar nebo Lynk & Co, je jasné, že v Hethelu nezačínali s vývojem od nuly a že práci neodváděli jen pro svou značku.

Elektrická architektura vozu je například schopna nabíjení s výkonem až 350 kW, díky čemuž může Eletre získat za dvacet minut nabíjení energii až na 400 kilometrů jízdy. Při využívání dynamického potenciálu auta ovšem bude energie z baterie mizet podstatně rychleji. Eletre slibuje výkon „od 600 koní“, samozřejmostí je pohon všech kol. Zrychlení z 0 na 100 km/h má trvat méně než tři sekundy a maximálně pojede Eletre 260 km/h.

Špičková technika

Vedle jízdní dynamiky a schopností elektrické architektury má Eletre ohromovat i další použitou technikou. Lotus auto prezentuje ve formě s „digitálními“ zpětnými zrcátky, kdy klasická vnější zpětná zrcátka nahradily kamery a jejich obraz se přenáší do displejů ve dveřích. Specialitou je, že displeje mají zvýšit svůj jas ve chvíli, kdy řidič pohne hlavou jejich směrem, to aby při jízdě nerušily a přitom byl obraz dostatečně zřetelný, když to řidič potřebuje. Na trzích, kde zatím taková technika není legislativně povolena, bude Lotus Eletre dodávat s klasickými zrcátky, pak bude mít auto mírně horší aerodynamiku a naroste jeho šířka (přes zrcátka 2 231 mm).

Auto zaujme i provedením světlometů, které budou majitele vítat různými animacemi a třeba zadní světelný pás bude u auta připojeného k nabíječce sloužit i jako jednoduchý vizuální ukazatel stavu nabití vozu. I v interiéru je bohaté LED osvětlení samozřejmostí, vedle toho samozřejmě došlo na spoustu displejů. Před řidičem a spolujezdcem je umístěn jen asi třícentimetrový proužek, ve kterém se ale zobrazují základní informace: pro řidiče rychlost a další důležité informace, u spolujezdce třeba body zájmu v okolí nebo informace o přehrávané skladbě. Mezi sedadly pak najdeme obří displej s úhlopříčkou 15,1 palce, přes který se ovládají prakticky všechny funkce auta. Řidič má také k dispozici head-up displej s rozšířenou realitou.

O audiosystém vozu se postarala společnost KEF, základem je systém s výkonem 1 380 W a patnácti reproduktory, za příplatek je k dispozici systém s výkonem 2 160 W a 23 reproduktory. V souvislosti s tím číslem působí až úsměvně, jak Lotus mnohokrát v tiskové zprávě zdůrazňuje, jak se vývojáři snažili auto maximálně odlehčit třeba odebíráním materiálu v místech, kde není potřeba (je to vidět třeba na palubní desce, která není úplně jednolitou plochou) a různě zjednodušovat použitá řešení.

LIDAR pro budoucnost

Lotus Eletre samozřejmě nabídne spoustu asistenčních systémů, ovšem v rukávu má ještě jeden trumf. Podle prohlášení automobilky je to první sériové auto na světě, které má výsuvné lidary, díky kterým je auto připraveno na éru plně autonomního řízení. Zcela autonomní řízení ale momentálně Eletre nenabídne, lidary představují pouze hardwarový základ a auto bude nové funkce, právě včetně automatizované jízdy, dostávat postupně skrze softwarové updaty tak, jak se bude vývojářům dařit funkce zprovozňovat a jak to například dovolí legislativa.

Kromě této technické výbavy auta budí pozornost i aerodynamika vozu. Nejen, že tu jsou aktivní prvky, jako třeba řízení přístupu chladícího vzduchu, ale Eletre má propracovanou aerodynamiku, která využívá některých panelů karoserie neobvyklou cestou. Třeba přední část kapoty je vlastně zároveň takový aerodynamický prvek, který směřuje vzduch k ideálnímu obtékání auta. Vzduch proudí čelní maskou pod přední část kapoty a vystupuje teprve v její střední části, která jej optimálně směřuje přes čelní okno. Podobným aerodynamickým prvkem usměrňujícím tok vzduchu jsou třeba i přední blatníky, zadní sloupky karoserie, nebo celý podvozek. Hodně nezvykle je tvarovaný i spojler nad zadním oknem, který je dvoudílný a středová část mu chybí. Na hraně víka zavazadlového prostoru pak najdeme aktivní spojler.

Auto, které Lotus vyvíjel pod označením Type 132 ve svých vývojových centrech v Británii, Německu a Číně, se bude vyrábět právě v Číně. Cenu, jako některé další podrobnosti, zatím Lotus nezveřejnil, ale má stát zhruba kolem sto tisíc liber, tedy asi tři miliony korun.