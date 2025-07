Švédsko je zemí s mnoha zvláštnostmi. Jednou z nich jsou losové. Žijí v rozlehlých oblastech na severu a někdy se náhle vynoří z lesa přímo na silnici. Když tato situace nastane a čtyři až šest metráků těžký los automobilu zkříží cestu, dá se srážce vyhnout jen prudkými pohyby volantu. Jedním, aby se auto vyhnulo překážce, a druhým, aby se opět vrátilo do původního směru jízdy.

Z této zkušenosti vznikla švédská zvláštnost. Při tamních testech aut patří ke standardu takzvaný test vyhýbání se losu, zjednodušeně losí test. Test vyhýbacího manévru je klíčovou zkouškou pro zhodnocení stability a ovladatelnosti vozidla v kritických situacích. Simuluje náhlou překážku na silnici, a prověřuje, jak se vůz vypořádá s rychlou změnou směru. automobily ho absolvují na padesátimetrovém úseku s trasou vyznačenou kužely, kdy celkem čtyřikrát změní směr. Měří se jim maximální nájezdová rychlost, při níž se ještě auto vejde mezi kužely rozestavěné na výjezdu, aniž by je porazilo. Čím vyšší rychlostí dokáže vůz test zvládnout bez ztráty kontroly, tím lépe.

Áčko v kotoulech a Mercedes na kolenou

Losí test vymysleli ve švédském automobilovém magazínu Teknikens Värld (Svět techniky) již v 70. letech, do obecného povědomí však vešel až v říjnu 1997, kdy prověřil losím testem tehdy zbrusu nový Mercedes třídy A. Jeho kotrmelce v losím testu vedl k masivnímu skandálu v médiích.

Výroba třídy A byla okamžitě zastavena. Rychle se ukázalo, že všech 17 000 již vyrobených vozů bude muset mít zpětně nainstalováno ESP. To zahrnovalo přibližně 2 600 aut již dodaných zákazníkům, která byla stažena. Všechny nové vozy byly standardně vybaveny stabilizačním systémem a byly provedeny i úpravy zadního odpružení pro zlepšení stability.

Celkové náklady na konstrukční úpravy byly vyčísleny na 300 milionů DM, což byla nemalá částka i ve srovnání s vykázanými náklady na vývoj nového modelu 2,5 miliardy DM. Vysoké ale byly i šrámy na prestiži stuttgartské značky. Tento skandál přispěl k zavedení stabilizačního systému (ESP) jako standardní výbavy. A Mercedes si později dělal sám ze sebe legraci a vozil figurínu losa po autosalonech.

Ale Mercedes nebyl sám. Redaktoři švédského magazínu převrátili i tehdejší generaci Land Roveru Discovery. Dalšími auty, která měla problémy se stabilitou, byly Jeep Grand Cherokee v roce 2012 a Toyota Hilux v roce 2016. Škoda Superb Combi měl v roce 2010 potíže, když se jí při testu vysvlékla pneumatika z ráfku. Automobilka proto následně upravila doporučené tlaky huštění pneumatik.

Všechny trumfl francouz

Šlo by předpokládal, že v testu zaměřeném na ovládání hodně rychle rozjetého vozu budou dominovat sportovní vozy. To se ale potvrdilo jen částečně. V průběhu let tento test našel propadáky a vítěze v každé třídě aut.

A pak se vynořil Citroën Xantia Activa, který na dlouhou dobu všechny deklasoval. Auto, které se představilo na konci roku 1994, a od jara 1995 do podzimu 2001 vzniklo v počtu něco málo přes 18 000 exemplářů, disponovalo hydropneumatickým systémem Hydractive II. Ten eliminoval naklánění karoserie, a v roce 1999 umožnil Xantii Activa absolvovat losí test rychlostí 85 km/h. Po pětadvacet dalších let tento francouzský model nenašel přemožitele!

Teprve loni na podzim jej v testu magazínu Teknikens Värld překonal nový rekordman: Porsche 718 Cayman GT4 RS Manthey, které test absolvovalo rychlostí 86 km/h. Nejedná se o běžný sériový vůz, ale o super nízké auto od úpravce. A na třetím místě v jeho tabulkách je Nissan Qashqai DIG-T 160 s pohonem předních kol, který v roce 2019 absolvoval úhybný manévr v rychlosti 84 km/h. Rychleji než všechny supersporty včetně McLarenu nebo Porsche. To potvrzuje, že různé podmínky a různí řidiči výsledky ovlivní a také to, že SUV s krátkou zádí je ve výhodě. Obecně navíc platí, že z losího testu vycházejí dobře nedotáčivá auta.

Výsledky závisí na schopnostech řidiče

Postupem času byl test díky Mezinárodní organizaci pro standardizaci (ISO) standardizován a dnes se skládá ze suché dráhy s kužely ve tvaru S, kterou auta projíždějí stále vyšší rychlostí, dokud se nedostane do kontaktu s kuželem. Norma ISO 3888-2 definuje uspořádání kuželů, v provedení testu ale mohou být rozdíly.

Kromě švédského magazínu Teknikens Värld provádí testy vyhýbacího manévru také španělský server km77.com, a s dosti jinými výsledky. Oba tedy nelze vzájemně porovnávat, neboť mají několik klíčových rozdílů v metodice. Španělé používají ve svých testech jiné, obvykle užší rozměry dráhy (často se uvádí 2,18 metru). To klade na vozidlo a jeho systémy větší nároky, protože je méně prostoru pro chyby. Z tohoto důvodu nelze přímo srovnávat výsledky Teknikens Värld z minulosti s těmi novějšími.

Jak již napovídá jeho název, tak jižané často jako referenční považují rychlost 77 km/h, zatímco v případě Švédů je to v poslední době 72 km/h. Videa od km77.com detailně ukazují chování aut a reakce asistenčních systémů, které umožňují lépe pochopit chování vozidla. Testy také občas odhalí překvapivé výsledky, například, že i starší vozy bez moderních asistenčních systémů mohou v jejich testu obstát lépe než některá moderní auta. Například jednoduchý a vysmívaný trabant prošel testem bez problémů.

Odborníci radí lidem radši brzdit

Ačkoli se tato disciplína nazývá losí test, její výhody přesahují vyhýbání se masivním kopytníkům. Odborníci ale paradoxně radí lidem, aby v případě výskytu zvířete na vozovce se mu radši nevyhýbali. V běžném provozu totiž má tento manévr většinou horší následky, když auto skončí mimo vozovku, a doporučují spíše brzdit. Testy v magazínech totiž provádějí zkušení řidiči, kteří s tím mají dlouholeté zkušenosti. Výsledky testu totiž silně závisí na jeho schopnostech.

Výsledek vyhýbacího manévru hodně ale ovlivňuje i rychlost, hmotnostní vyvážení auta, velikost kol, použité pneumatiky, ale i hrubost a vlhkost vozovky. Kdo by si chtěl vyzkoušet, jak se jeho automobil chová v podobných situacích, ale i své reakce, může si to vyzkoušet třeba na prázdném velkém parkovišti, ale ideálně v nějaké škole smyku pod vedením zkušených instruktorů.

Většina běžných řidičů si losí test nejspíš nikdy nevyzkouší. Jeho přínos je ale neoddiskutovatelným faktem, neboť zachránil mnoho životů. Určil totiž jistý standard pro porovnání jednotlivých aut ve srovnatelných podmínkách a stal se jistou referenční disciplínou i pro automobilky. A mnohé donutil u svých modelů provést náležité změny.

Jak si vedly škodovky?

Výsledky škodovek v testech magazínu Teknikens Värld ukazují na konzistentně dobrou úroveň ovladatelnosti a bezpečnosti napříč celým modelovým portfoliem. Přesto se objevily i slabší momenty. Občasné problémy měl několikrát Superb Combi, který doplácel na to, že hodně uveze. V roce 2010 měl potíže, když se mu při testu vysvlékla pneumatika z ráfku. Automobilka proto následně upravila doporučené tlaky huštění pneumatik.

V roce 2020 měla plně naložená plug-in hybridní verze superbu problém s výraznou přetáčivostí při prudkých úhybných manévrech, což ztěžovalo udržení vozu pod kontrolou. Zatímco běžné verze superbu zvládaly losí test i při vyšších rychlostech (kolem 80 km/h), dobíjecí variant měla potíže už při rychlostech kolem 65 až 72 km/h. V některých případech se navíc zdálo, že elektronický stabilizační systém nepracoval dostatečně efektivně, aby vůz bezpečně provedl manévr. Jedním z hlavních faktorů, které přispěly k těmto problémům, byla změna rozložení hmotnosti negativně ovlivnila jízdní vlastnosti vozu při rychlých změnách směru. Technici Škody hned učinili potřebná opatření.

A podobný problém potkal i Octavii čtvrté generace. V tomto případě se jednalo o specifické nastavení stabilizačního systému. Škodovka tak v testu doplatila na to, že jeho zásah neměla preventivně nastavený hned při nestandardním chování auta, ale později, tak, aby stabilizace nezasahovala příliš brzy a nekazila řidičský zážitek.

Modely Škoda Fabia se v losím testu opakovaně prokazují jako velmi schopné, a to i napříč generacemi. Nejnovější Fabia 1.0 TSI z roku 2023 dosáhla vynikající rychlosti 80 km/h, což ji řadí mezi nejlepší výsledky v dané kategorii vozů. Dokonce i starší modely jako Fabia Combi TSI 90 (2017) s 78 km/h nebo Fabia 1.2 Elegance (2010) se 71 km/h si vedly velmi solidně, což svědčí o dobrém nastavení podvozku.

U SUV vozů je losí test obzvláště důležitý kvůli jejich vyššímu těžišti. Škoda Kamiq 1.0 TSI DSG Selection (2024) se s výsledkem 77 km/h ukázal jako velmi stabilní, což je pro kompaktní SUV skvělý výsledek. Škoda Kodiaq TDI 190 4×4 DSG Style (2019) dosáhl rychlosti 72 km/h, což je vzhledem k jeho velikosti a hmotnosti stále dobrý výsledek.

Elektrické modely Škoda Enyaq Coupé RS iV (2023) a Enyaq iV 80 (2022) dosáhly shodně rychlosti 72 km/h. Není překvapením, že elektromobily mají v losím testu dobré výsledky. Jejich nízké těžiště díky bateriím v podlaze jim totiž během losího testu hodně pomáhá.