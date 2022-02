Nákladní loď plná aut po týdnu dohořela. Lamborghini je možná vyrobí znovu

Kvůli požáru musela posádka plavidlo, které se nachází u Azorských ostrovů, opustit minulý týden ve středu. Psali jsme zde.

„Loď je nyní připojená k remorkéru, aby se dál sama nepohybovala,“ uvedl velitel pobřežní hlídky na ostrově Faial João Mendes Cabeças. Během týdne, kdy byla opuštěná, se totiž loď výrazně posunula. Při evakuaci posádky se nacházel zhruba 270 kilometrů od ostrova Faial, po týdnu to bylo 440 kilometrů. Kdy se podaří loď odtáhnout do přístavu, úřady neuvedly.

Příčiny požáru 200 metrů dlouhé lodi nejsou stále jasné. Důvod, proč požár trval tak dlouho je podle všeho v lithium-iontových bateriích elektřinou poháněných aut, které loď převážela. Li-ion baterie se velmi špatně hasí, udržují totiž oheň při životě a na hašení požáru je proto potřeba speciální zařízení (čtěte více).

Na její palubě se nachází zhruba 4 000 vozů značek Volkswagen, Porsche, Audi, Bentley či Lamborghini. Jejich odhadovaná hodnota je zhruba 400 milionů dolarů (přes osm miliard korun). Loď plula z německého přístavu Emden a namířeno měla do přístavu Davisville v americkém státě Rhode Island.

„Požáry jsou nejhorším druhem katastrof na moři. Oheň se může rychle vymknout kontrole, rozšířit se po celé lodi a zapálit ocel, náklad i barvu. Zdá se, že tak tomu bylo v případě Felicity Ace. Boj s ohněm vodou přitom znamená nekontrolované napouštění těžké vody dovnitř trupu, což může vést k nestabilitě pokud se hromadí v nevhodné části lodi,“ vysvětluje magazín Autoweek. „Proto hasičské posádky na Felicity Ace nestříkaly vodu do trupu, ale především na jeho vnější stranu aby ho dostatečně ochladily a tím snížili nebezpečí, že by oheň roztavil ocel a způsobil potopení lodi.“

Agentura Reuters připomíná, že u aut na benzin je požár 60× pravděpodobnější než u elektromobilů a je 200× vyšší pravděpodobnost když zkombinujete auta na benzin a hybridy ve srovnání se samotnými elektromobily.

Do šrotu

Pravděpodobně všechna auta, která loď převážela, budou sešrotována. „Náklad samotný byl pojištěn, takže se VW se ztrátou vyrovná, i když zničené automobily patří k těm, které se prodávají s nejvyšší mírou zisku. Vzhledem k tomu, že Volkswagen loni prodal devět milionů aut, tak ztráta 4 000 vozidel představuje jen 0,04 % produkce,“ píše Autoweek. Jeden lodní inženýr ovšem pro agenturu Reuters okomentoval: „Protože tam byly Lamborghini a Bentleye, všechny to zajímalo. Kdyby tam byla železná ruda, tak by se o to nikdo nestaral.“

Andrea Baldi, šéf Lamborghini America v rozhovoru pro magazín Automotive News uvedl, že je velmi pravděpodobné, že plameny na palubě lodi mohly poškodit i poslední vyrobené modely Lamborghini Aventador (test čtěte zde).

Agresivní příď zvláštního výročního modelu Aventador LP 720-4 50° Anniversario

Automobilka výrobu dvanáctiválcového hypersportu ukončila (představil se v roce 2011) a chystá se na produkci jeho náhrady. Nyní se začíná spekulovat o tom, že by automobilka mohla zničená auta znovu vyrobit. Automotive News uvádí, že aktuálně zbývá dodat 563 kusů aventadoru.

„V roce 2019 se totiž poblíž Francie potopila loď Grande America, na jejíž palubě se nacházela Porsche 911 GT2 RS. Automobilka se je tehdy rozhodla vyrobit znovu,“ připomíná magazín Autoforum. „Ve srovnání se značkou ze Sant’Agata Bolognese však měla výhodu v tom, že šlo jen o čtyři exempláře a limitovaný model sdílel velké množství komponentů s na dané poměry relativně masovým Porsche 911.“ Karbonové lamborghini je ovšem svébytným modelem s většinou specifických komponent a jedinečným způsobem výroby s velkým podílem ruční práce (čtěte zde).

Požár by mohl VW přijít na 155 milionů dolarů

Požár na palubě lodi Felicity Ace by mohl výrobce přijít minimálně na 155 milionů dolarů (3,3 miliardy Kč). Odhadují to experti společnosti Russell Group, kteří se zabývají modelováním rizikových situací a souvisejících nákladů.

Z celkových zhruba 438 milionů dolarů, což je celková hodnota zboží na palubě lodi Felicity Ace, připadá na auta částka 401 milionů USD, uvádějí experti. Volkswagen se k těmto odhadům podle agentury Bloomberg odmítl vyjádřit.

Russell Group ve svých propočtech počítá s celkovou hodnotou aut na palubě. To znamená, že vyčíslená škoda počítá s variantou, že ztracena či zničena byla všechna převážená auta. Experti odhadují, že další automobilky vedle Volkswagenu mohou přijít zhruba o 246 milionů dolarů.