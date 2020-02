Čeští speditéři zkoušejí LNG. Kamion na něj dojede dál s nižšími emisemi

Výhody LNG

LNG je zkapalněný zemní plyn, který má při atmosferickém tlaku teplotu přibližně -162 °C. Je to namodralá, netoxická, nekorozivní, průzračná kapalina s minimální viskozitou. Zaujímá cca 600krát menší objem než plynný zemní plyn, což představuje jeho hlavní výhodu při skladování a dopravě. Další výhodou je vysoká energetická hustota, která je srovnatelná s palivy získávanými z ropy. V porovnání s CNG mají navíc nádrže na LNG podstatně nižší hmotnost a díky menšímu objemu palivových nádrží mají vozidla na LNG větší úložný prostor. První použití LNG v dopravě se datuje do 50. let 20. století, kdy byl zkapalněný zemní plyn použit v SSSR k pohonu zemědělských traktorů. V současnosti je LNG v dopravě používaný především v USA a Kanadě pro dálkovou autobusovou a nákladní dopravu Využití LNG je možné i v železniční a lodní dopravě, a to nejen u tankerů, které přepravují zkapalněný zemní plyn na dlouhé vzdálenosti, ale i u běžných lodí. Zdroj: oenergetice.cz