Zatímco bílá sněhová nadílka nebo ranní ledovka v řidičích okamžitě probudí přirozený respekt a opatrnost, barevný koberec podél cest málokdo bere vážně. A právě v tom tkví jeho hlavní past. Auta postupně a neustále rozjíždí popadané listí a další vegetaci, čímž v kombinaci s vlhkem velmi rychle vzniká nebezpečný kluzký film.
„Podzimní listí dokáže být stejně zrádné jako první sníh. Rozdíl je především v tom, že na sněhu řidiči většinou automaticky zpomalí, zatímco přes barevný koberec spadaného listí často projíždějí bez většího přemýšlení. Jenže když pneumatiky ztratí potřebnou přilnavost, řidiči už nemusí zbývat dostatek prostoru ani času k nápravě. Fyzikální zákony jsou v tomto ohledu neúprosné,“ upozorňuje Roman Budský, dopravní expert z Platformy VIZE 0.
Zimní gumy opravdu nepomůžou
Hodně řidičů navíc žije v domnění, že hluboký dezén zimních pneumatik, které brzy všichni nazují, si s listím hravě poradí. Ale jak už jejich název napovídá, zimní gumy fungují dobře hlavně na sněhu. Jenomže vrstva tvořená rozloženou a uježděnou kaší z listí funguje jinak. Vytváří neprostupnou bariéru, přes kterou pneumatika nemá žádnou přilnavost.
Britský motoristický klub RAC proto v této souvislosti dává pádné varování, které Budský doplňuje slovy: „Stlačené mokré listí může za určitých okolností vytvořit povrch s přilnavostí srovnatelnou s ledem.“
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Zvláštní pozornost by měli motoristé věnovat silnicím vedoucím lesem, ale také komunikacím lemovaným vzrostlými listnatými stromy. Kritická situace může nastat především v zatáčkách, při jízdě z kopce nebo během prudšího brzdění. Nebezpečná je zejména náhlá změna povrchu.
Automobil může například bez problémů projet několik zatáček po suchém asfaltu a hned za další vjet do úseku pokrytého mokrým listím. Přilnavost pneumatik se rázem změní a řidič, který s tím nepočítá, může mít vážné problémy.
„Řidiči by neměli zapomínat, že ani moderní automobil vybavený systémy ABS a ESP nedokáže překonat fyzikální zákony. Elektronika sice může pomoci zvládnout krizovou situaci, ale přilnavost pneumatik sama nevytvoří. Pokud jí není dostatek, nepomůže ani nejmodernější technika. Nejlepším bezpečnostním systémem proto stále zůstává předvídavý a rozumně uvažující řidič,“ připomíná Roman Budský. Ještě citlivější na dané podmínky jsou motocykly a jízdní kola. Ztráta přilnavosti jediného kola v zatáčce může znamenat okamžitý pád. Zvláštní opatrnost je namístě také při přejíždění mokrého listí během brzdění nebo změny směru.
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A je tu ještě jeden důležitý aspekt a nepříjemnost, kterou přináší podzim a spadané listí na silnici. Silnější vrstva spadaného listí dokáže spolehlivě zakrýt výtluky, nerovnosti, kameny nebo okraje vozovky. Řidič tak může vjet do překážky, kterou by za normálních okolností včas zaregistroval.
Samostatnou kapitolou je odvodňování komunikací. Napadané listí často ucpává uliční vpusti a další odvodňovací zařízení. Po vydatnějším dešti pak může na silnici zůstávat větší množství vody. Vznikají kaluže, které mohou skrývat poškozený povrch vozovky, a při vyšší rychlosti také podmínky pro vznik aquaplaningu.