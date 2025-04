Novela silničního zákona, která jen před pár týdny prošla přes poslance, přináší řadu novinek. Jednou z nich je i zvýšený limit škody po nehodě, která vyžaduje asistenci policie. Zatím ještě platí, že policii musíte volat v rámci zákonem stanovených důvodů a v případě, kdy je škoda vyšší než 100 000 Kč. Poslanci ale tento limit zdvojnásobili.

Výrazně vyšší limit

Pokud tedy nedojde ke škodě na majetku třetí osoby, k úmrtí či zranění, všichni jsou střízliví a bez zjevných účinků drog, a navíc se účastníci dohodnou na míře zavinění, stačí jen vyplnit formulář o nehodě a vše řešit jen s pojišťovnami.

„Jestliže se nehoda ze všech pohledů jeví jako pouhé ťuknutí bez následků na zdraví, vystačí si účastníci s klasickým formulářem, který by měli mít povinně ve voze. Samozřejmě se může stát, že shodou náhod formulář nemá ani jeden z řidičů. V takovém případě radíme zdokumentování celého místa nehody mobilním telefonem, vzájemné ofocení občanky obou řidičů, výměnu telefonních čísel, zapsání registrační značky zúčastněných vozidel. Klíčový je ovšem právě formulář,“ popisuje společnost Vindicia, která se zabývá vymáháním odškodnění po nehodách.

Nicméně Česká kancelář pojistitelů (ČKP) připravuje elektronickou verzi tohoto formuláře, která by měla být již zanedlouho dostupná. Brzy by pak mělo stačit na místě vyfotit jak poškození, tak hlavně registrační značky aut, ty nahrát do aplikace ČKP, kde bude možné vše jednoduše popsat. Následně účastníci nehody obdrží záznam v elektronické verzi do svých mailových schránek. Automaticky s ním bude pracovat i pojišťovna viníka, která se postará o vyplacení škody. Dostupný ale může být případně i pro policii.

Nutno dodat, že už dnes má řada pojišťoven online verzi záznamu o nehodě ve svých aplikacích. A i v jejich případě vyplněný záznam přijde do e-mailu.

Nehoda se zvěří bez policie

Většina řidičů má zažito, že v případě nehody se zvěří je vždy nezbytné volat policii. Faktem je, že už to neplatí a policisté jsou potřeba jen ve velmi specifických případech. Je potřeba si uvědomit, že zvíře není majetkem třetí osoby a pokud je škoda nižší než 100 000 Kč, respektive brzy 200 000 Kč, nedošlo ke zranění posádky auta a zvíře neuhynulo, pak policie vůbec potřeba není!

Naopak platí, že jakmile zůstalo třeba jen v blízkém příkopu zraněné, případně na místě uhynulo, je přivolání policie naprostá nezbytnost! „Škoda způsobená zvěří se nepovažuje za škodu způsobenou třetí osobě. Doporučujeme však kontaktovat pojistitele a ověřit, zda se na vzniklou škodu vztahuje havarijní pojištění nebo připojištění pro případ střetu se zvěří,“ vysvětlila policejní tisková mluvčí Violeta Siřišťová. Jakmile ale nastane situace, že je policie z důvodu zranění nebo úhynu zvířete třeba, pamatujte, že byste na něj nikdy neměli sahat. A samozřejmě jej nesmíte odnášet z místa nehody. Jednalo by se o pytláctví.

Může se stát, že pro potřeby pojišťovny budete potřebovat potvrzení od policie o tom, že jste nehodu ohlásili. Pokud jste tedy telefonicky oznámili střet se zvěří nebo jinou škodní událost na linku 158, přičemž policie dle zákona řekne, že k takové nehodě není potřeba, je poměrně snadné si od ní vyžádat potvrzení o provedeném oznámení.

Žádost je nutné v písemném provedení (e-mailem, datovou schránkou, poštou) doručit na podatelnu krajského ředitelství policie podle místa oznámení střetu se zvěří/škodní události. Pro správné určení můžete využít oficiální seznam útvarů policie. Přesný postup najdete přehledně na stránkách policie.

„Pokud si nevíte rady, která podatelna je ta správná, můžete zaslat žádost na centrální podatelnu policie. V předmětu e-mailu však vždy uveďte o co žádáte, s upřesněním místa události, aby bylo vaše podání správně přiřazeno na příslušný útvar policie, který se vám bude věnovat! Například: Předmět – Žádost o potvrzení, střet se zvěří, okres XYZ,“ radí policie. Připravte se ale na to, že vyřízení pak může pár dnů trvat.