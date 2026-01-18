6:29.090, to je nejrychlejší čas, který drží sériový vůz na Nordschleife na Nürburgringu. Je jím Mercedes-Benz AMG One. Nedávno ale padl na této trati nový rekord, a to na opačném konci spektra. Ligier JS50 to zvládl nejpomaleji – za něco málo přes 28 minut.
Zajet nejrychlejší čas na legendárním Nürburgringu je cílem mnoha automobilek a je s tím spojena řada rekordů. Ten pro sériový vůz tedy drží Mercedes, pro upravené vozy Porsche 919 Hybrid Evo (5:19.55). Nejrychlejší elektrický sériový vůz je Porsche Taycan Turbo S (cca 7:07.55).
Nyní se ale francouzští automobiloví novináři Nicolas Meunier a Martin Coulomb vydali na trať s modelem Ligier JS50 s půllitrovým motorem. Jde o tzv. „mopedoauto“, které je k dostání i v České republice. Má dieselový nebo elektrický pohon. Novináři se na trať vydali s dieselovou verzí, která má maximální výkon 6 kW (8 koní), točivý moment 27 Nm a vyvine maximální rychlosti 45 km/h.
Navzdory těmto omezením – nebo právě kvůli nim – zvládl JS50 kolo na Nürburgringu za 28 minut a 25,8 sekundy, což je oficiálně nejpomalejší kolo všech dob. Padl tak dosavadní rekord, který držel Trabant P50, který v roce 1960 jel kolo 16 minut a 1 sekundu.
Výrobce k tomu podle magazínu Motor1 podotkl, že jde o „připomenutí slavné historie ve formuli 1“. V letech 1976 až 1996 se formule 1 účastnil závodní tým Ligier. Ve skutečnosti však bylo největší výzvou, aby se jezdcům povedlo dojet mopedoautem na okruh z Paříze na jednu nádrž. Což se povedlo díky průměrné spotřebě 2,5 litru.
Na Nürburgring se společně s dieselovou verzí vydaly i dvě elektrické varianty stejného auta. Nejlepší čas zajela verze Ligier JS50 L7e Electric s časem 19:53,367, a to hlavně díky maximální rychlosti 75 km/h.
Motor1 udělal z tohoto bláznivého nápadu jeden závěr: Časy na kolo na Nürburgringu jsou přeceňované. Ligier a dva novináři zvládli něco mnohem zábavnějšího: Dokázali, že se můžete hodně bavit i s autem, které má jen 8 koní.