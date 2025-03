Leyenová navrhuje zmírnění pokut za emise. Ekologové šéfku Komise kritizují

Evropská komise navrhne úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by podle návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Nový plán představila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Změna poskytne automobilkám víc času na splnění emisních cílů a umožní jim vyhnout se placení pokut v letošním roce, napsaly agentury DPA a AFP.

Po oznámení šéfky Komise začaly na burze zpevňovat akcie evropských automobilek, včetně například německých firem Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz.

„Opatření, které ještě musí schválit vlády EU a europoslanci, je bezprecedentním darem pro evropský automobilový průmysl uprostřed roku, v němž dochází k dodržování předpisů,“ namítá vlivná lobbistická bruselská organizace Transport & Environment (T&E).

Komise uvedla, že navrhne prodloužit lhůtu pro dosažení souladu s emisními cíli pro rok 2025 až do roku 2027. „Pokud bude tato flexibilita zavedena, umožní výrobcům automobilů prodávat v roce 2025 méně čistá auta výměnou za prodej více čistých modelů v letech 2026–27,“ namítá T&E. „To by oddálilo nárůst výroby elektromobilů v Evropě a odstranil by se tlak na průmysl, aby v roce 2025 zavedl levnější modely elektromobilů.“

Nový návrh Ursuly von der Leyenové komentuje William Todts, výkonný ředitel T&E: „Oslabení pravidel EU pro čistá auta odměňuje opozdilce a dělá jen málo pro evropský automobilový průmysl kromě toho, že zaostává za Čínou v oblasti elektrických vozidel. EU riskuje vytvoření velmi škodlivé nejistoty ohledně přechodu na elektrická vozidla v Evropě. Očekáváme tedy automobilový akční plán, který obnoví důvěru a vrátí Evropu a její průmysl zpět na cestu k 100% bezemisním automobilům v roce 2035.“

Stávající cíl emisí CO 2 pro rok 2025 je podle T&E v dosahu evropských výrobců automobilů, kteří mají na splnění čas do konce roku. „Změnou období na tři roky budou výrobci automobilů pod menším tlakem, aby dodávali cenově dostupnější modely, jako jsou Renault R5 a Citroën eC3, přičemž oba byly načasovány tak, aby pomohly splnit cíl pro rok 2025,“ dodává Todts.

Von der Leyenová v posledních týdnech o situaci v automobilovém průmyslu jednala s představiteli automobilových podniků, odborů i ekologických organizací. Podrobnosti o výsledcích rozhovorů představí EK ve středu.

Česká republika v únoru Evropské komisi navrhla, aby automobilky vykazovaly plnění emisních cílů za pětileté období. Vysoké sankce za neplnění emisních cílů stanovené pro letošní rok ohrožují podle premiéra Petra Fialy konkurenceschopnost a životaschopnost evropského automobilového průmyslu.

Evropský automobilový průmysl je klíčovým odvětvím, které tvoří sedm procent hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie. V celé EU v současnosti zaměstnává asi 13 milionů lidí. V Česku se podílí na HDP devíti procenty, tvoří 34 procent zpracovatelského průmyslu a 24 procent exportu. Přímo či nepřímo zaměstnává zhruba 500 000 lidí.

V poslední době se automobilový průmysl v Evropě potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a také s nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA.