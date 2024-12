O budoucnosti autoprůmyslu začne Evropská komise jednat příští rok

Německý kancléř Olaf Scholz komisi podle listu Politico vyzval, aby byla mírnější při pokutování automobilek za neplnění emisních cílů v příštím roce.

Do plánovaných rozhovorů by se měli zapojit mimo jiné představitelé evropských automobilových společností a odborů. Cílem rozhovorů je podle komise urychleně navrhnout a realizovat potřebná opatření pro evropský automobilový průmysl. Ten se v poslední době potýká se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a nečekaně pomalým přechodem zákazníků k elektromobilům.

„Automobilový průmysl je pýchou Evropy a je klíčový pro její prosperitu. Je motorem inovací, zajišťuje miliony pracovních míst a je největším soukromým investorem do výzkumu a vývoje,“ uvedla von der Leyenová. „Musíme zajistit, aby budoucnost automobilů zůstala pevně zakořeněna v Evropě. Proto jsem vyzvala ke strategickému dialogu o evropském automobilovém průmyslu. Tento dialog zahájíme už v lednu,“ dodala.

Rozhovory se zaměří mimo jiné na podporu inovací, digitalizace a dekarbonizace. Zabývat se mají rovněž pracovními a sociálními aspekty či zjednodušováním a modernizací regulačních podmínek. Řešit se bude také podpora poptávky po automobilech a posilování finančních zdrojů a odolnosti evropského automobilového průmyslu.

„Za obtížné situace, ve které se automobilový průmysl nachází v řadě částí světa, ale především v Evropě, nedává smysl zatěžovat ho nyní dodatečnými pokutami,“ řekl Scholz. „Komise by měla zajistit, aby pokuty, pokud by byly nezbytné, neovlivnily finanční likviditu podniků, které nyní musejí investovat do elektromobility a do moderních produktů a vozidel,“ dodal.

Eurokomisař pro klima a čisté hospodářství Wopke Hoekstra minulý týden navzdory sílícím politickým tlakům uvedl, že Evropská komise neuvažuje o změně pravidel u snižování automobilových emisí. Frakce Evropské lidové strany (EPP), která je největší v Evropském parlamentu, minulý týden navrhla zmírnění pokut, jež se mají od příštího roku vůči automobilkám uplatňovat v případě neplnění emisních cílů.

Scholz také opět vyzval k celoevropské podpoře výroby a prodeje elektromobilů. „Bylo by nejlepší, kdyby existoval společný koncept pro všechny evropské země,“ uvedl. O potřebě celoevropské podpory prodeje elektromobilů hovořil už minulý týden, když navštívil německou továrnu americké automobilky Ford, upozorňuje Politico.