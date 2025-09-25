Toyota a její prémiová odnož Lexus, to vždy znamenalo hlavně hybridy. V tomto ohledu Toyota pořád kraluje světu, i když i pár dalších značek se tuto technologii naučilo a šlapou Toyotě na paty. Týká se to překvapivě hlavně Renaultu, od kterého by to před pár lety nikdo nečekal.
Ale zatímco je Toyota v hybridech stále králem, pohonu ryze na elektrickou energii nevěnovala tolik pozornosti a její první elektromobily, ať už šlo o Toyotu bz4x nebo Lexus RZ nebo UX, ve svém „odvětví“ rozhodně nekralovaly.
Důvodem byla hlavně malá kapacita baterie, vysoká spotřeba a tím pádem celkově slabý dojezd, ovšem za cenu prémiového SUV vysoko nad 1,5 milionu korun. Platilo to určitě o Lexusu RZ, což je první výhradně elektrický model značky. O něco dříve přišel na trh elektrický model UX, ten má ovšem i variantu se spalovacím motorem. RZ se letos dočkal modernizace, a ke cti japonských inženýrů budiž řečeno, že si výtky vzali k srdci a neudělali jen nějaký lehký facelift čelní masky, ale zaměřili se na detaily, které vylepší zážitek z jízdy ve všech směrech.
Přestože jde o facelift, tak vzhledově zůstal Lexus RZ prakticky stejný jako původní verze. Opticky se liší jen verze F-Sport. Ta dostala odlišný přední nárazník se vzduchovými kanály, upravený zadní nárazník, spoiler na zadním okně a specifické provedení difuzoru. Designu jsem popravdě na chuť úplně nepřišel, hlavně z čelního pohledu se mi auto moc nelíbí, to je ale věc individuálního vkusu. Zboku a zezadu už je to lepší, auto z těchto úhlů vypadá moderně a dynamicky.
Nejviditelnější změna je uvnitř právě ve verzi F-Sport. Tam totiž můžete mít úplně nový systém řízení steer-by-wire, tedy řízení bez mechanické vazby mezi volantem a koly. Všechny pokyny se přenášejí elektrickými signály. Úplně jiný je i volant, který připomíná spíš řídítka, protože mu chybí horní část, a ta spodní je abnormálně zploštělá. Přenosový poměr řízení se upravuje podle rychlosti vozidla, a mezi krajními polohami je jen 200 stupňů. Běžně to jsou dvě až tři otáčky.
Uvedení tohoto systému na trh se poněkud zpozdilo, protože japonští inženýři ladili jak bezpečnost (všechny ovládací systémy jsou zdvojené), tak experimentovali i se stupni otáčení. Ve hře bylo i méně, nakonec se ovšem shodli na zmíněných 200 stupních.
Verze RZ 550e F SPORT, která jako jediná může mít tento (ne)volant, zároveň dostala další novinku, a tou je Interactive Manual Drive. Má zprostředkovat pocity ručního řazení jako ve výkonném spalovacím autě, ale na palubě elektromobilu. Ponechme stranou filozofickou otázku, která se nabízí – proč vyvíjet úplně novou technologii, aby simulovala něco, co už existuje… Pojďme se podívat, jak to celé funguje.
Osobně musím přiznat, že mám k Lexusu trochu rezervovaný vztah, za který může hlavně design, který mi prostě nesedí a těžko se mi tak s vozy této značky navazuje vztah. Ovšem první jízdy s Lexusem RZ na portugalských silnicích mě opět opakovaně přesvědčily, že Lexus, to je hlavně technika. A nepřestane mě udivovat, co všechno dokážou inženýři v Japonsku vymyslet a s jakou precizností pilují svoje nápady k dokonalosti.
Zvyknout si na úplně nový systém řízení chvíli trvá, hlavně při parkování a podobných manévrech v malých rychlostech se vám určitě stane, že sáhnete „do prázdna“ v horní části volantu. Za jízdy to ovšem funguje velmi dobře, jakkoli jsem k takovému řešení byl zpočátku skeptický. Auto se ovládá velmi přirozeně, absence mechanického spojení odfiltrovala všechny rušivé otřesy, které se od podvozku přenášejí do volantu.
Ale jak nemusíte přehmatávat v zatáčkách, máte velmi úzké spojení s autem. Pro pohodově jezdícího řidiče, který jen rád pluje krajinou, to nejspíš optimální řešení nebude, ale nejvýkonnější verzi auta si koupí spíš dynamičtější řidič, a tomu to poskytne rozhodně lepší, sportovnější zážitek. Za mě se toto povedlo.
Převodovka
Diskutabilnější je novinka v podobě virtuální simulace manuálního řazení, které elektromobil kvůli lineárnímu zátahu postrádá. Lexus vyvinul systém, který má připomínat výkonný sporťák. Po přepnutí do příslušného režimu jde páčkami pod volantem řadit virtuální převodové stupně. Lexusu se to povedlo nasimulovat velmi dobře. Sice se mi úplně nelíbil umělý zvuk motoru, ale pocitově to opravdu funguje jako spalovací šestiválec.
Motor netáhne lineárně, ale přesně podle zvoleného virtuálního stupně, takže musíte při zrychlování „řadit“, aby vás nezastavil otáčkoměr, naopak když při pomalé jízdě navolíte příliš vysoký rychlostní stupeň, auto bude postrádat záběr. Zarytí fanoušci elektromobility této vychytávce nejspíš fandit nebudou, ale Lexus tím spíš míří na zákazníky přecházející z benzinových šestiválců.
Vylepšení
Kromě těchto moderních vychytávek, které si asi nepořídí všichni kupci Lexusu RZ, došlo i k úpravě řady dalších věcí, které znamenají citelné zlepšení proti původnímu modelu. Hlavní revizí prošel elektrický pohon, nejvíce kritizovaná část vozu. Základní verze s pohonem pouze přední nápravy má výkon 165 kW, 500e AWD 280 kW a vrcholný FSport 300 kW.
Nová lithium-iontová baterie má nyní zvýšenou kapacitu na 77 kWh místo původních 64 kWh. Velikost baterie se nezměnila, ovšem její konstrukce je jiná. Má vyšší počet článků, jiný software i chlazení. Dojezd tak narostl u základní verze 350e FWD až na 568 km na 18palcových kolech. Z 11 na 22 kW navýšil i výkon palubní nabíječky a nový je i systém teplotní přípravy baterie. Na nabití baterie z 10 na 80% by teď tak mělo stačit 30 minut místo 55 bez uvedeného systému.
Došlo i k úpravě podvozku, základ vpředu se vzpěrami McPherson a vzadu s dvojitými lichoběžníky sice zůstal, ale došlo třeba k přepracování předního spodního ramene zavěšení nebo novému upevnění převodky řízení. Revizí prošel i systém pohonu všech kol Direct4. Podle toho, zda auto jede rovně nebo zatáčí, se automaticky mění poměr síly posílaný na přední a zadní nápravu od 80:20 až po 0:100.
Ač je Lexus RZ zvenku prakticky stejný, po modernizaci dostanete ve skutečnosti úplně jiné auto. Experiment s volantem a virtuálními převodovými stupni sice asi nebude pro každého, ale jako úplně nové technologie je to nejen zajímavé, ale i precizně vymyšlené, a hlavně v případě nového volantu nikoli samoúčelné. Inženýři Lexsusu zkrátka vymysleli něco, co nejen jinak vypadá, ale i lépe funguje a přináší to řidiči větší zážitek z jízdy. Takže jakkoli trvá moje nesouznění z designem, před tímto musím zkrátka smeknout.