Přezouvání na léto brzdí koronauzávěra. Češi se snaží ušetřit

Vyplývá to z průzkumu serveru pneumatiky.cz. Podle ředitele firmy Vojtěcha Schwangmaiera má na letošní přezouvání zásadní vliv omezení pohybu i uzavření okresů. „I když pneuservisy zůstaly otevřené, nejtvrdší vlna opatření, která přetrvala do druhé poloviny března, odradila od přezouvání i řidiče, kteří v předchozích letech přezouvali s předstihem,“ řekl.

Na konci března skončila povinnost mít na vozidle za zhoršených podmínek zimní obutí. Na přelomu března a dubna teploty vystoupaly i nad 20 stupňů Celsia. Zimní pneumatiky nejsou pro tyto podmínky navržené, což se projevuje mimo jiné rychlejším opotřebením i delší brzdnou dráhou. Podle testů výrobce Continental mají zimní pneu až o šest metrů delší brzdnou dráhu na suchu než letní pneumatiky při rychlosti 100 kilometrů za hodinu

Dvě třetiny řidičů chtějí navštívit pneuservis na začátku dubna. Hlavní vlnu přezouvání tak mohou majitelé pneuservisů očekávat v první polovině čtvrtého měsíce. V tomto období chce totiž podle průzkumu Pneumatiky.cz přezout na letní pneu 63 procent řidičů. To může znamenat delší fronty v autoservisech.

Při nákupu pneumatik řidiči až o čtvrtinu častěji volí střední třídu a roste i popularita celoročních pneu. Na těch aktuálně jezdí přibližně pět procent aut a jejich nákup plánuje 12 procent řidičů, kteří chtějí pořídit na léto nové přezutí (test celoročních pneumatik čtěte zde). Okolo 22 procent řidičů letos nakoupí levnější pneu.

„Trendem posledních let se stal nárůst oblíbenosti celoročních pneumatik. I když jejich služeb stále využívají jen jednotky procent řidičů, do budoucna by se tento počet mohl zvýšit. Více než jedna třetina respondentů uvedla, že o pláštích, které je možné používat po celý rok, již uvažovala. Jejich hlavní výhodu vidí řidiči především v jejich praktičnosti a časové úspoře při přezouvání. Podstatný význam pro ně rovněž má finanční úspora,“ potvrzuje Magda Nagy, ředitelka divize marketing Continental Barum. „Na druhou stranu téměř dvě třetiny řidičů o celoročních pneumatikách neuvažuje – nejčastěji proto, že se domnívají, že tento typ není dobrý ani na zimu a ani na léto.“

Nagy připomíná, že celoroční pneumatiky se vyplatí především řidičům, kteří během roku najezdí méně kilometrů na kratší vzdálenosti.

I když se finanční situace některých řidičů oproti začátku koronavirové krize mírně zlepšila, propady příjmů jsou velmi výrazné i nyní. Zatímco na konci března 2020 uvedlo 40 procent řidičů pokles příjmů v důsledku koronaviru, letos má podle průzkumu hlouběji do kapsy 30 procent z nich.



Podle zákona musí mít zimní obutí za zhoršených povětrnostních podmínek nebo na vyznačených úsecích silnic auta od začátku listopadu do konce března. Zimní pneumatiky mají lepší vlastnosti než letní při teplotách pod sedm stupňů.

Přezout na letní pneumatiky by do konce dubna chtělo stihnout více než 62 % českých šoférů, dalších 8 % plánuje vyměnit obutí do konce května, zjistil průzkum firmy Continental. Letní pneumatiky se podle průzkumu chystá přezout 80 % majitelů osobních automobilů. Téměř 5 % respondentů v něm přiznalo, že se chystá dojíždět zimní pláště. „Mezi nejčastější příčiny patří používání celoročního obutí, snaha tzv. „dojet“ opotřebované zimní pneumatiky a finance, což může souviset se současnou pandemií koronaviru,“ uvádí Magda Nagy.

„Velká většina řidičů přiznává, že koronavirová pandemie měla vliv na to, kolik kilometrů ujeli během posledních 12 měsíců. Necelá polovina motoristů hlásí menší nájezd. Naopak 27 % respondentů zaregistrovalo meziročně vyšší kilometrový nájezd – mírná nadpolovina z nich dokonce o více než 5 000 kilometrů.“ dodává.

„Více než 46 % dotázaných uvedlo, že by použití letních (nebo celoročních) pneumatik mělo být v letních měsících povinné stejně jako u zimních plášťů,“ uvádí Nagy. Proti takové zákonné úpravě by se ale postavilo 35 % respondentů.

V Česku se ročně prodají zhruba čtyři miliony pneumatik pro osobní vozy. Řidiči za sadu čtyř gum utratí podle statistik pneumatiky.cz v průměru 6 243 Kč.