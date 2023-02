Tvůrce sexbomb Ferrari slaví 85 let. Fioravanti je nemocný auty

Úspěšný žák Designér Boris Fabris o Leonardu Fioravantim exkluzivně pro iDNES.cz „Na Leonarda Fioravantiho mám krásné vzpomínky, lidské i profesní,“ říká pro iDNES.cz jeho spolupracovník Boris Fabris. „Ctím ho pro jeho nesmírnou vášeň pro automobilový svět a velký talent pro navrhování vozů, které se staly milníky italského designu a jsou uznávané po celém světě,“ dodává designér, s jehož pracemi se setkávají též čtenáři iDNES.cz. Boris Fabris pracoval pro Fioravantiho patnáct let. „Věřil v můj potenciál, i když jsem neměl žádnou školní průpravu související s automobilovým designem. Dal mi příležitost zahájit profesionální kariéru,“ dodává s úctou za důvěru, kterou mu Fioravanti dal. Ferrari SP1 „V průběhu let jsme spolupracovali s mnoha výrobci automobilů a nejen jich na různých projektech, od městského vozu, přes sedan, luxusní vozy, kupé, sportovní vozy, SUV, po jachty či vlaky a mnoho dalších.“ Vrcholem spolupráce byl jednokusový unikát Ferrari F430 SP1 oceněný jako „Best of Show“ na věhlasné soutěži v Monterey 2010. Boris Fabris jej vytvořil ve studiu Fioravanti pod kontrolou Ferrari. Dnes působí Boris Fabris jako nezávislý designér pracující pro automobilky celého světa, velkou část svého času věnuje zručný skicař též výuce studentů, za přednáškami cestuje po celém světě, několikrát zavítal i do České republiky.