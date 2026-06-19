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Nejrychlejší LEGO auto stavěli v Česku. Rekordní koenigsegg můžete mít doma

František Dvořák
  9:38
Koenigsegg Sadair’s Spear je limitovaná edice nekompromisního megavozu Jesko. Představuje vrchol aerodynamického a výkonnostního inženýrství kultovní švédské značky. Výroba je striktně omezena na pouhých 30 kusů pro celý svět a všechny byly okamžitě vyprodány navzdory ceně pohybující se kolem 5 milionů eur. Teď ho můžete mít doma.

Švédská značka se spojila s nejslavnější dánskou firmou a vytvořili jeho stavebnici z kultovní řady LEGO Technic. K tomu ještě vznikl model v životní velikosti, který postavili v kladenském atelieru specializovaném na tyto unikátní modely. Projděte si pozorně naši supergalerii, prozradíme detaily z vývoje stavebnice.

LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear
LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear
LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear
LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear
LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear.
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