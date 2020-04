Autofotka týdne: Když je za oknem koronavirus, postavte si auto v obýváku

Kdo by se nerozněžnil nad italskou ikonou ze šedesátých let, slavný Fiat 500F. Lidé z Fiatu, i ti z Lega, si vášeň pro legendu Fiat 500F moc dobře uvědomují. A tak spojili síly a fanouškům zakulaceného autíčka přinesli v rámci sběratelské série Creator Fiat 500F v kostce.

Tedy v kostkách. Celkem je jich 960 a společně tvoří do detailu povedený model. Fiátek v legovém podání měří na délku 24 centimetrů a vysoký je 11 centimetrů. Nechybí otevírací kufr a motor, sklopná sedadla, látková stahovací střecha a do detailu propracovaná kabina.

Pod zadním krytem motoru, na kterém je umístěn onálepkovaný kufr, najdete vzduchem chlazenou jednotku, pod přední kapotou zase rezervu pro případ nehody. Ve stylu nicnedělání na italský způsob „Dolce Vita“ si kostičkový Fiat 500F veze malířský stojan a paletu barev.

Model znázorňuje verzi F z roku 1965, to je provedení, kterého vzniklo nejvíc. Hlavním poznávacím znakem proti předchozím variantám je obrácení otevírání dveří, do té doby je měla pětistovka orientované opačně, „proti větru“.

Skládací model má pastelově žlutý „lak“ a nechybí ani charakteristická mrňavá espézetka, která italským autům tak slušela. Lego uvádí, že je model určen pro konstruktéry od šestnácti let, zkušenosti ovšem říkají, že podobné modely zvládne s návodem i desetiletý. Cenu stanovili na 2199 korun.



VIDEO: Legendární Fiat 500 si teď můžete postavit i z Lega Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brouk i hippie dodávka

Skládačku Fiatu 500F navrhl francouzský designér Lega Pierre Normandin. Pastelově žluté auto přitom není prvním modelem pro milovníky silničních ikon. Už dříve se představil například zaoblený Volkswagen Brouk, hippie dodávka T1 Camper Van nebo nezapomenutelný legenda na dvou kolech Harley-Davidson Fat Boy v červené barvě.

Novou stavebnici představili v Turíně na konci února. Prezentaci kromě ikonických předloh a malé stavebnice doplnil také model Fiata 500F v životní velikosti, který byl vyroben ze 189 032 legendárních plastikových kostiček.



„Ve své dlouhé historii prošel Fiat 500 spoustou zásadních událostí, aby vstoupil do kolektivního povědomí jako mezinárodní ikona. To dokazuje i nedávná výstava v Muzeu moderního umění v New Yorku,“ uvedl Cristiano Fiorio, vedoucí marketingové komunikace značky FCA.



Krásný zaoblený Fiat 500 je známý jako auto, které rozhýbalo Evropu. Fiat patří k nejstarším značkám světa, konkrétně je čtvrtým nejstarším výrobcem automobilů na světě. Fabbrica Italiana Automobili Torino, neboli Italská automobilová továrna v Turíně, vznikla 11. července 1899.

Model Fiat 500 se vyráběl od roku 1957 až do roku 1975 (vyrobilo se jich přes 3,5 milionu), jeho historii čtěte zde.