Pražské Výstaviště v Holešovicích o víkendu hostilo další ročník motoristické slavnosti Legendy, který lákal na oslavy velkých jubileí značek Mercedes-Benz či Škoda Motorsport, motoristické srdce ale leccos postrádalo. Žaludek si ale prostřednictvím různých „lahůdek“ přišel na své. Mezi exponáty se našla řada klenotů, kvůli kterým stálo za to předražené vstupné zaplatit.
Autor: Jan Altner
Kromě legend automobilové historie a legend závodních tratí se přestavily i legendy polí. Zetor letos slaví 80. let své existence a k vidění bylo hned několik jeho klasických modelů, jako tento z roku 1963, který vozil návštěvníky.
Motoristická slavnost Legendy se v roce 2026 konala již po třinácté. Myšlenka na akci se zrodila v roce 2011 a o dva roky později proběhl menší přípravný ročník v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích.
Plnohodnotný 1. ročník pro veřejnost s velkým programem a hvězdami motorsportu odstartoval v Bohnicích až v červnu 2014. Na Výstaviště v Holešovicích se slavnost přesunula až o několik let později. Postupně zmizely předváděcí jízdy aut, ale i hvězdy motorsportu a ze směsky aut vypadla celá řada aut tehdejšího východního bloku. Přibyly taneční vystoupení a hlučná hudba.
Hvězdou Pavilonu supersportů byla letos trojice vozů italské značky Pagani.
Jedna z hal byla věnována k výročí 125. let motorsportu Škoda. Kromě legendárního modelu 130 RS se z muzea Svět Škodovek z Čerčan představila i zelená Škoda 120 S Rallye a v popředí replika Škody 1000 MB B6.
Šlapací autíčka Moskvič patří k ikonám dětství druhé poloviny 20. století. Tato plechová vozítka s funkčními světly a klaksonem kopírovala design skutečných sovětských automobilů. Pro tehdejší děti představovala splněný sen o vlastním řízení, dnes jsou vzácným a vyhledávaným sběratelským artiklem.
Z původní akce ve stylu Festivalu rychlosti v Goodwoodu se postupně stále více komerčně zaměřená výstava, jejíž úroveň při stále stoupající ceně stále klesá. Nicméně nic podobného tu není, a příznivci veteránů mají v Praze přímo „pod nosem“ možnost vidět na jednom místě hodně zajímavých aut.
Shelby Daytona Coupe je absolutní legenda motorsportu. Tento ikonický vůz s motorem V8, který navrhl Peter Brock, vznikl s jediným cílem – porazit Ferrari ve třídě GT. V roce 1964 s ním Dan Gurney a Bob Bondurant vyhráli slavných 24 hodin Le Mans. Toto je jedna z mnoha replik.
Tradičně velkou expozici měl Mercedes-Benz, který kromě novinek připomenutí 140 let své historie hned několika modely, včetně modelu Mercedes Benz 320A Cabriolet z roku 1937 ze sbírky firmy Samohýl.
Mercedes 300 SL Roadster z let 1957 až 1963 byl odvozený z legendárního kupé „Gullwing“. Vyrobilo se ho více kusů (1 858), neboť nabídl lépe přístupnou kabinu prostřednictvím klasických dveří. Pohání ho rovněž řadový šestiválec.
Audi Sport Quattro je jednou z nejvýraznějších ikon éry skupiny B v rallye.Tento brutální stroj vznikl v roce 1984 zkrácením standardního modelu Quattro o 32 centimetrů, což zásadně zlepšilo jeho obratnost v ostrých zatáčkách. Pod kapotou ukrýval přeplňovaný pětiválec o objemu 2,1 litru, který v silniční verzi produkoval výkon 306 koní, zatímco závodní speciály dosahovaly až monstrózních 500 koní.
Křivky plechových miláčků a vozů aktuální produkce doplňovaly sličné hostesky.
Ikonický otevřený model Bizzarrini 5300 Spyder S.I. z roku 1966 je jedním z pouhých tří kusů (jeden prototyp a dva produkční vozy). S tímto vozem jezdil Bizzarriniho právník, pan Mancini z Pisy.
Při příležitosti celoročních oslav výročí 125 let Škoda Motorsport se v expozici značky Škoda předvedly slavné závodní speciály z minulosti i současnosti. Jednou z hvězd byla úspěšná Škoda 130 RS z roku 1976.
Ferrari Daytona SP3 je limitovaný supersport z řady Icona. Tento modrý klenot pohání atmosférický dvanáctiválec V12 s výkonem 840 koní. Design vozu odkazuje na slavné závodní speciály ze 60. let. Na světě existuje pouze 599 exkluzivních exemplářů.
Tento Studebaker Champion Starlight Coupe z roku 1950 zaujalo kultovním „kulometným“ čumákem. Legendární americké kupé reprezentuje odvážný poválečný design s panoramatickým zadním oknem. Za tímto revolučním a nadčasovým vzhledem vozu stojí slavný designér Raymond Loewy. Vyrobeno bylo jen 2 500 kusů.
Citroën DS z 50. let šokoval svět futuristickým aerodynamickým designem a revolučním hydropneumatickým odpružením, které zajišťovalo maximální pohodlí. Francouzská ikona s přezdívkou „Bohyně“ nabídla také jedinečné natáčecí světlomety a pokrokovou bezpečnost.
Dětská Porsche 911 Turbo z roku 1982 od firmy Feber má stejně jako jeho předlohy poháněna zadní kola, ale prostřednictvím elektromotoru.
Plymouth GTX a Dodge Challenger na stánku Dad’s Garage.
Zetor letos slaví 80. let své existence. K vidění byla řada generací těchto nezmarů našich polí.
Mezi vozy Porsche byly k vidění hlavně modely 924, 928 a 911.
Modely Chevrolet Corvette se představily hned v několika generacích.
Model 201, představený na pařížském autosalonu v roce 1929, se stal zásadním milníkem v historii značky Peugeot. Přišel na trh v období velké hospodářské krize a díky své spolehlivosti a dostupné ceně pomohl francouzské značce toto těžké období přežít.
Lamborghini Revuelto je revoluční plug-in hybrid, který kombinuje ikonický dvanáctiválec V12 s trojicí elektromotorů. Tento hypersport nabízí brutální výkon 1015 koní, pohon všech kol a zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhé 2,5 sekundy. Vedle něj stojí Ferrari GTC4Lusso.
První generace Fordu Mustang nikdy neomrzí.
Ferrari 296 GTB pohání vidlicový šestiválec 3,0 V6 v kombinaci s elektromotorem. Tento plug-in hybrid generuje celkový výkon 830 koní (610 kW). Zrychlení z 0 na 100 km/h zabere pouhé 2,9 sekundy a maximální rychlost přesahuje 330 km/h.
Vrcholem letošní výstavy bylo Pagani Utopia Roadster (uprostřed). Vpravo kupé Utopia.
Pagani Utopia Roadster: Umělecké dílo s dvanáctiválcem AMG, manuální převodovkou a dechberoucími detaily. Karbonový šperk za 78 milionů korun vznikne v limitované sérii 130 kusů.
Ferrari SF90 XX je nekompromisní limitovaná edice s výkonem 1 030 koní. Kombinuje závodní technologie s homologací na běžné komunikace. Dominuje mu radikální aerodynamika a nepřehlédnutelné pevné zadní křídlo.
Maserati MC20 je italský supersport s motorem Nettuno V6 o výkonu 630 koní. Karbonový monokok zajišťuje nízkou hmotnost a skvělou dynamiku. Z nuly na 100 km/h zrychlí za 2,8 sekundy a jede až 325 km/h. Design kombinuje luxus s dokonalou aerodynamikou.
Lamborghini Urus Performante je brutální SUV s výkonem 666 koní. Karbonová kapota, agresivní aerodynamika a snížený podvozek mu dodávají nekompromisní vzhled. Na pražské výstavě Legendy zaujalo matně šedým lakem a závodní DNA, která definuje absolutní vrchol své třídy.
Upravené BMW M8 od G-Power s výkonem 900 koní zaujme výrazným oranžovým lakem a kontrastní černou karbonovou kapotou. Agresivní sportovní vzhled doplňují nízkoprofilová kola a černé ledvinky na přídi.
Extrémnímu Porsche 911 GT3 RS (992) nechybí masivní přítlačné křídlo a propracovaná aerodynamika.
Lotus Esprit kombinuje nadčasový klínovitý design s motorem V8 Biturbo.
Exkluzivní Porsche 911 S/T z limitované edice v odstínu Shore Blue Metallic s paketem Heritage Design kombinuje puristický design s extrémním výkonem.
Limitovaná edice Ferrari F12tdf (vyrobeno 799 ks) ve žluté barvě Giallo Triplo Strato. Pod kapotou má atmosférický dvanáctiválec 6,3 l s výkonem 780 koní. Na stovku zrychlí z 0 na 100 km/h za pouhé 2,9 sekundy.
Na své si přišli zejména příznivci amerických klasik. Naopak chyběli například vozy Trabant, Wartburg, Lada, Volha, ale i Tatra.
Malé fiátky 500, 600 a 126p nešlo přehlédnout.
Výstava na několika místech připomínala výročí 125. let motorsportu Škoda.
K vidění byla směska rozličných traktorů.
Ford Model A z let 1927 až 1931 měl za úkol úspěšně navázat legendární Model T.
Lancia Stratos motorem Dino V6 za zády posádky a nadčasovým klínovým designem definovala zlatou éru rally.
Nissan Silvia S12 v plné kráse. Čtvrtá generace se vyráběla v letech 1984 až 1988 a dodnes láká pohledy svými ostrými hranami a ikonickými mrkačkami.
Ikonické „embéčko“ z roku 1964 s motorem vzadu motorizovalo Československo. Jeho vzácná dvoudveřová verze 1000 MBX bez B-sloupku se kvůli pouhým 2 517 vyrobeným kusům stala vyhledávaným klenotem.
Klasické verze Fordů Mustang navazovaly na současnou produkci značky.
Tahač Peterbilt 359 z roku 1969 je již americkou klasikou.
Na stánku Škody si den užili i ti nejmenší.
Upravené Porsche 911 (964) ukazoval svůj vzduchem chlazený motor boxer.
Audi RS4 B7 (sedan) z roku 2005...
... a jeho atmosférický osmiválcový motor 4.2 V8, který je v tomto kousku navíc vylepšený o komponenty od tuningové firmy APR.
Soutěžní Škoda Felicia a 1600 z roku 1996 se kterou závodil tehdejší redaktor magazínu Top Gear Tiff Needel.
Matně černý Porsche 911 (generace 993) s širokým bodykitem od japonské společnosti RAUH-Welt BEGRIFF (RWB).
Škodya 130 RS a 130 LR v pavilonu Světa škodovek
Škoda 130 RS s níž v roce 1981 posádka ve složení Zdeněk Vojtěch. Břetislav Enge a Jan Šenkýř byla součástí týmu, který získal titul mistrů Evropy v závodech cestovních vozů v klasifikaci značek.
Okruhová verze Škody Favorit z roku 1989
Škoda Popular Special Sport Kupé z roku 1934 vznikl pro závod 1000 mil československých.
Okruhový speciál Škoda Rapid 130 H z roku 1988 dosahoval rychlosti až 265 km/h.
Porsche 911 v tovární úpravě po vzoru vozu Mansoura Ojjeha.
Aston Martin DB12 v metalíze Iridescent Emerald. Luxusní grand tourer pohání čtyřlitrový motor V8 biturbo o výkonu 680 koní. Nabízí maximální rychlost 325 km/h a zrychlení z nuly na sto za 3,6 sekundy.
Chevrolet Corvette v extrémní úpravě
Audi RS7 Legacy Edition od úpravce ABT Sportsline
Bílé Lamborghini Aventador SVJ Roadster je limitovaná verze italského supersport s motorem V12. Zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,9 s a jede přes 350 km/h. Tento kus má ale domov v klimatizovaných garážích investičního fondu výjimečných aut.
Audi na Legendách představilo RS3 Sedan a zbrusu nové provedení modelu RS5.
Ferrari 296 GTB v limitované edici „CZ 25 Anniversary Special Edition“, která byla vyrobena v počtu pouhých 5 kusů při příležitosti 25. výročí českého zastoupení Ferrari.
Ferrari SP1 Monza je radikální jednomístný speciál ze série Icona. Je to čistá esence motorsportu minulosti s moderní technikou.
Elektrický hypersport Pininfarina Battista
Ferrari Daytona SP3 patří do ultra-limitované sběratelské série Icona. Je poháněno atmosférickým dvanáctiválcem V12 o výkonu 840 koní a odkazuje na slavné závodní prototypy ze 60. let. Celosvětově vzniklo pouhých 599 exemplářů.
Škoda Epiq: Dlouho očekávaná domácí premiéra městského elektromobilu budoucnosti.
Epiq sází na moderní designový jazyk a slibuje dostupnou elektrickou mobilitu.
Škoda 440 Spartak z roku 1957
Laurin & Klement z filmu Dědeček automobil je filmová legenda československé kinematografie a symbol samotného úsvitu domácího motorsportu. Veterán s dřevěnými loukoťovými koly a odkrytým mechanickým srdcem dýchal nostalgickou poetikou starých časů.
Expozice španělské značky Cupra
Cupra Raval se v Česku ukázala vůbec poprvé.
Českou premiéru slavila modernizovaná třída GLS...
... a také vylepšený Mercedes-Benz GLE kupé.
Yangwang U8 v expozici koncernu BYD předváděl své technické kousky.
Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series a Mercedes-AMG CLE Cabriolet
Alpine A390 Electric měla v Česku premiéru.
Bronco a Mustang Dark Horse poutaly pozornost na stánku Fordu.
Terénní géčko je již také legendou.
Premiéru na Legendách slavil také čínský elektrický hatchback Leapmotor B05.
Obrněná vozidla Patriot a Tadeas jsou postavena na podvozcích Tatra.
Legendy 2026
Šlapací autíčka od Czech Pedal Car věrně kopírují své historické předlohy.
Na Legendách se představil nově upravený vůz pro nadcházející Dakarskou rallye, se kterou pojedou Lucka Engová a Bára Holická.
Závodní Citroën 2CV pohánějí dva dvouválcové motory. Jeden vpředu a druhý vzadu.
Lucka Engová a Bára Holická se na Dakaru 2027 vydají vstříc novým dobrodružstvím.
Bára Holická a Bára Holická se svým novým strojem.
Závodní Citroën 2CV pohánějí dva dvouválcové motory. Jeden vpředu a druhý vzadu.
K vidění byly i legendy polí.
Závod Václava Svobody v Kosmonosech ve 30. letech 20. století vyráběl traktory Svoboda.
Ferrari 296 GTB
Připomínka toho, že Fiat vyráběl i traktory.
Mazda RX-7
Rolls-Royce Phantom
Mazda MX-5
Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkkinen Edition RS
GMC Vandura z 70. let, často upravovaný v rámci kultury „vanning“ a Dodge A100.
Citroën Méhari
Citroën 2CV
Toyota Crown
Tradičně velký výstavní prostor měl Fiat klub.
Fiat 132
Land Rover 88 Series 3
Replika Mercedesu 300 SL
Ford 20M TS OSI Coupé a Ford Transit
Svoji expozici měl i Autoklub České republiky.
Shelby Cobra
Porsche 911
Porsche 911
