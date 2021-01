Drahé svícení: LED světla jsou skvělá, ale nevydrží stejně dlouho jako auto

LED světla mají své výhody. Často svítí jasněji než halogenové lampy, jsou energeticky úspornější a mají delší životnost. LED světla s technikou matrix se skládají z mnoha malých, odděleně ovládaných LEDek, a dokážou cíleně zhasínat jednotlivé segmenty tak, aby neoslňovaly ostatní. Řidiči protijedoucích aut nejsou oslněni, ale okolí vozidla je dobře osvíceno, překážky jsou dříve rozpoznány.



Jak ukazuje rešerše německého automotoklubu ADAC, poruchy LED světel se ovšem mohou pěkně prodražit. LED světla se sice vyznačují dobrou životností. Podle údajů většiny autovýrobců vydrží LED světlomety, brzdová a zpáteční světla po celou dobu životnosti vozu, zároveň jsou trvanlivější než halogenová světla.

Právě u starších vozů ovšem narůstá riziko drahých oprav. Neboť u LED světel se podle ADAC počítá s výdrží 15 let, zatímco v Německu většinou končí užívání vozidla průměrně při stáří 18 let. A pokud se LED světla porouchají, je nutná jejich kompletní výměna. Cena může jít v takovém případě do desetitisíců. Například u vysoce kvalitních světel Matrix-LED činí náklady více než tři tisíce eur (zhruba 80 tisíc korun).

Jak se mohou LED světla rozbít?

LED světla sice vydrží zpravidla déle než halogenové lampy, ovšem ani ona nemají věčný život. Důvod: časem se opotřebují, a jejich svítivost se lety snižuje. Pokud svítivost klesne pod sedmdesát procent původní hodnoty, je světelný LED zdroj považován za opotřebený. Kdy se tak stane, závisí do velké míry na chlazení a odvodu tepla z LED modulů.

Neboť na rozdíl od žárovek jsou LED světla velmi citlivá na teplo: čím vyšší teplota, tím větší opotřebení. Velmi teplé prostředí, jako je horký motor, chladič nebo kondenzátor klimatizace v blízkosti světlometu, a k tomu vysoké venkovní teploty mohou zkracovat životnost LED světel. Negativně se projevuje i příliš vysoká svítivost vzhledem k okolním podmínkám, a tím zároveň i vysoká ztrátovost.

Účinnost LED světel se zhoršuje s přibývajícím výkonem a teplotou, množství odevzdaného tepla stoupá nadměrně s proudem světla. K předčasnému výpadku LED světel může přispívat i výpadek komplexní řídicí elektroniky, vlhkost nebo špatně zpracované LEDky.

Podle výzkumů ADAC mohou světlomety dohasnout po provozní době 3000 až 10 000 hodin, zadní světla vydrží často déle.

Nepříjemná překvapení se mohou objevit i při technické kontrole. Pokud doslouží třetina světelných diod světlometu nebo zadního světla, je to považováno za významný nedostatek. Světlo musí být vyměněno. Důvod, že se LED světla musí vyměnit, bývá často i mechanický – například nehoda.

Opravy LED světel nejsou podle ADAC zpravidla možné. Není možná oprava jednotlivých dílů LED světel – kryt je zapečetěn a není přesně určen ani postup při opravě. To by muselo být nejprve uvedeno v typovém listě. Tím pádem mohou být LED světlomety nebo zadní světla pouze kompletně vyměněna. U staršího vozu by šlo o totální škodu. Je-li poškozeno jedno zadní LED světlo a musí-li být vyměněno, není to zdaleka tak drahé. Ovšem náklady na výměnu a opravu ve výši 600 eur jsou na hony vzdálené od výměny konvenční žárovky.

Oprava místo výměny?

Technicky by sice oprava jednotlivých dílů byla možná. LED světlo lze otevřít, jednotlivé komponenty vyměnit a světlo následně opět zapečetit. Pokud kupříkladu vypadne pouze řídicí elektronika, zatímco LEDky nadále fungují, je dostačující, aby se vyměnila pouze ta. Ale k tomu by byly zapotřebí koncepty pro opravy – a vůle výrobce.

K dispozici jsou pouze opravné sady na držáky světel, které lze využít například po lehkých srážkách při parkování, v případech, že neutrpěla škodu světla a krycí skla.

Kromě toho se LED světla smějí opravovat pouze v případech, že je to v typovém schválení světlometu nebo světla uvedeno. Většinu světel ale není možné opravit. Přitom by oprava byla často smysluplná, například pokud není poškozena světelná LED jednotka, ale integrovaná řídicí elektronika.

V zásadě lze ovšem LED světla doporučit. V porovnání s většinou halogenových světel zlepšují díky lepší svítivosti a menší četnosti výpadků bezpečnost provozu na silnicích.



Ovšem i řidiči mohou přispět k delší výdrži světelných jednotek. Umělohmotné kryty LED světel nesmí čistit agresivními prostředky, které mohou poškodit ochrannou vrstvu. Podle ADACu není vhodné používat ani politury na auta.