Slovenští policisté upozornili na jeden z prvních letošních zimních případů nehod způsobených ledem padajícím z návěsů kamionů. Dálniční policisté v Trenčínském kraji řešili v krátké době hned dvě takové události na dálnici D1. V obou případech zasáhl uvolněný kus ledu osobní automobil jedoucí za nákladním vozidlem. Jednou poškodil čelní sklo, podruhé kapotu. Policisté zároveň avizovali, že se na kontroly očištěných návěsů zaměří.
Podobné případy však každou zimu řeší také čeští policisté. A zdaleka ne vždy jde jen o škody na majetku. „Kus ledu, který odlétl ze střechy protijedoucího nákladního vozidla, prolétl čelním oknem. Řidič osobního vozidla naštěstí vyvázl pouze s drobným poraněním rukou,“ popsala už v lednu na sociálních sítích policie jednu z takových nehod. „Chápeme, že očistit nákladní vozidlo není jednoduché, ale takovéto situace ohrožují životy i zdraví ostatních účastníků silničního provozu,“ dodali policisté.
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Nebezpečí i v protisměru
Na střechách návěsů se může během deště nebo tání sněhu nahromadit voda, která při poklesu teplot zmrzne. Jakmile se kamion rozjede, mohou se velké ledové desky vlivem proudícího vzduchu, zatáčení či změn rychlosti uvolnit.
Zdaleka přitom nejsou ohroženi jen řidiči jedoucí za nákladním vozidlem. Led může zasáhnout také předjíždějící nebo protijedoucí automobil, jehož řidič má zpravidla jen minimální šanci zareagovat. Při dálničních rychlostech může mít podobný střet velmi vážné následky.
Před časem například řešili jičínští policisté nehodu u Nové Paky, kde kus ledu z protijedoucího kamionu dopadl přímo na střechu Škody Rapid. Nikdo se naštěstí nezranil, škoda však dosáhla přibližně deseti tisíc korun. Řidič nákladního vozidla pokračoval v jízdě a policisté následně žádali o pomoc případné svědky. Právě to bývá u podobných nehod velký problém. Řidič kamionu si totiž vůbec nemusí všimnout, že z jeho návěsu něco odletělo a způsobilo škodu.
Povinnost odstranit nebezpečný led z vozidla vychází přímo ze zákona o silničním provozu. Konkrétně paragraf 5 zakazuje řídit vozidlo, na kterém nebo na jehož nákladu se nachází led, jenž by mohl po uvolnění ohrozit ostatní účastníky provozu. Za porušení této povinnosti hrozí řidiči na místě pokuta až 1 500 korun, ve správním řízení pak od 2 tisíce do 5 tisíc korun. Pokud v důsledku tohoto přestupku způsobí dopravní nehodu, může horní hranice pokuty ve správním řízení dosáhnout až 10 tisíc korun. V případě vážných následků mohou být postihy ještě citelnější.
Řidiči kamionů se sice potýkají s tím, že bezpečně očistit několik metrů vysoký návěs není jednoduché a speciální čisticí rampy nejsou dostupné všude, to je však zákonné odpovědnosti nezbavuje. Povinnost se navíc netýká jen profesionálních řidičů. Nebezpečný led musíte před jízdou odstranit také ze střechy osobního automobilu, dodávky nebo přívěsného vozíku.
Zapište si značku návěsu
Pokud vaše auto zasáhne kus ledu z kamionu, snažte se především zachovat klid, vyhnout se prudkým manévrům a bezpečně zastavit. Pokud je někdo zraněný, přivolejte záchrannou službu. Pro následné jednání s policií a pojišťovnou bude velmi důležité, zda dokážete identifikovat vozidlo, ze kterého led odletěl. Pokud to situace bezpečně umožňuje, zapamatujte si jeho registrační značku, případně barvu, označení dopravní společnosti nebo jiné charakteristické znaky.
Co dělat, když vaše auto zasáhne led z kamionu?
Kamion se však rozhodně nesnažte za každou cenu dohonit, předjet nebo zastavit. „Poškozeným řidičům proto doporučujeme, aby v takových případech kontaktovali policii a pokud je to možné, zapsali si SPZ návěsu nákladního auta, které škodu způsobilo,“ radí Jiří Moravec, ředitel likvidace škod z motorových vozidel pojišťovny Uniqa.
Velmi užitečným pomocníkem je palubní kamera. Pokud zachytí nejen samotný pád ledu, ale také registrační značku nákladního vozidla, může výrazně usnadnit prokazování odpovědnosti za škodu. Nezapomeňte záznam ihned zabezpečit proti automatickému přepsání. Pomoci mohou také svědci nebo záznamy z kamer v okolí místa nehody.
Od července 2025 platí, že policii musíte k dopravní nehodě přivolat mimo jiné tehdy, pokud škoda na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí zjevně přesáhne 200 tisíc korun nebo pokud dojde byť jen k lehkému zranění. Povinnost platí také při poškození majetku třetí osoby, například svodidel, či pokud účastníci nedokážou vlastními silami bezpečně obnovit provoz.
U škod způsobených padajícím ledem je však vhodné policii kontaktovat i při podstatně nižší škodě, zejména pokud řidič nákladního vozidla nezastavil. Policistům sdělte co nejpřesnější místo a čas události, směr jízdy kamionu a všechny dostupné informace o vozidle. Operátor linky 158 vám poradí, jak dále postupovat. Pokud oba řidiči zastaví a nejsou splněny podmínky pro povinné přivolání policie, nezapomeňte společně vyplnit záznam o dopravní nehodě.
Škodu může zaplatit povinné ručení kamionu
Dobrou zprávou je, že k uplatnění nároku na náhradu škody nemusí dojít k přímému střetu dvou vozidel. Také škoda způsobená ledem uvolněným z jedoucího kamionu může být hrazena z jeho povinného ručení. Zásadní je ovšem prokázat, že škodu způsobilo právě konkrétní nákladní vozidlo. Pojišťovna Uniqa v únoru 2025 uvedla, že každou zimu eviduje desítky podobných pojistných událostí. V minulosti řešila například případ řidičky, kterou vážně zranily střepy z čelního skla rozbitého padajícím ledem. Nákladní vozidlo se podařilo identifikovat díky kamerovému systému a škodu následně pokrylo jeho povinné ručení.
Pokud znáte registrační značku vozidla, můžete jeho pojišťovnu vyhledat prostřednictvím České kanceláře pojistitelů. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla navíc pamatuje i na případy, kdy se podaří zjistit pouze registrační značku návěsu, nikoliv samotného tahače. Podle paragrafu 28 odst. 3 můžete v takové situaci uplatnit nárok na pojistné plnění u pojišťovny přípojného vozidla, pokud se na něj vztahuje povinnost pojištění odpovědnosti.
Rozhodně tedy nevzdávejte snahu o získání náhrady škody jen proto, že máte k dispozici pouze registrační značku návěsu.
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Co když se kamion nepodaří najít?
Podstatně složitější je situace, kdy se nákladní vozidlo nepodaří identifikovat. V takovém případě vám vlastní povinné ručení s opravou auta nepomůže. Využít ovšem můžete havarijní pojištění, pokud sjednaný rozsah krytí takovou událost zahrnuje. Pokud máte poškozené pouze čelní sklo, může pomoci také připojištění skel. Záleží ovšem na podmínkách konkrétní smlouvy, sjednaném limitu a případné spoluúčasti. Poškozenou kapotu nebo střechu vozu z běžného připojištění skel neopravíte.
Na náhradu škody z garančního fondu České kanceláře pojistitelů při nehodě způsobené nezjištěným vozidlem se v případě samotného poškození automobilu spoléhat nelze. Zákon totiž umožňuje z tohoto fondu uhradit majetkovou škodu způsobenou nezjištěným vozidlem pouze tehdy, pokud přesáhla deset tisíc korun a zároveň při stejné události došlo k těžké či zákonem vymezené trvalé újmě na zdraví nebo úmrtí poškozeného.
Jiná situace nastává, pokud se podaří odpovědné vozidlo identifikovat, ale nemá sjednané povinné ručení. Tehdy lze za zákonných podmínek požadovat náhradu škody z garančního fondu.
V zimě si držte větší odstup
Především v období, kdy se střídají teploty nad a pod bodem mrazu, je vhodné zvětšit bezpečnou vzdálenost od nákladních vozidel. Pokud si všimnete, že z návěsu odletují kusy ledu, držte se co nejdál a neriskujte předjíždění. Na nebezpečné vozidlo můžete upozornit policii. Ani větší odstup vás sice před padajícím ledem nedokáže zcela ochránit, poskytne vám však více času na reakci.
A stejnou pozornost věnujte před jízdou také vlastnímu automobilu. Několik minut strávených jeho důkladným očištěním může někomu jinému ušetřit nejen nákladnou opravu, ale i velmi nepříjemné zranění.