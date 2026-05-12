Cílem je získat výhodu v rychlosti, inovacích a vývoji, využít čínské know-how v elektromobilitě a v neposlední řadě lépe využít kapacity málo vytížených evropských továren.
Stellantis a Leapmotor: nový model spolupráce
Vlajkovou lodí této nové éry je spolupráce koncernu Stellantis s mladou čínskou značkou Leapmotor. Stellantis v roce 2023 koupil v automobilce Leapmotor podíl 21 procent a následně vytvořily společný podnik Leapmotor International (LPMI), v němž Stellantis drží 51 procent. Tato dohoda má za cíl zvýšit výrobu v Evropě (zejména elektromobilů) a zároveň pomoci lépe využít kapacity málo vytížených továren skupiny Stellantis.
Šéf německého koncernu Volkswagen Oliver Blume oznámil, že německá automobilka by se také mohla podělit o část nevyužité výrobní kapacity se svými čínskými partnery.