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Zákazníci si spočítali, že se jim levné elektro vyplatí, říká šéf Leapmotoru

František Dvořák
Exkluzivně
Vezmou si do ruky tužku a papír, začnou počítat a dojdou k tomu, že elektromobilita za naše ceny je pro ně cesta, jak ušetřit. V tomto poměru ceny a techniky tu aktuálně nemáme konkurenci; nikdo jiný na trhu nenabízí elektrifikaci za cenu spalováku, říká o českých zákaznících Leapmotoru šéf českého zastoupení této mladé čínské značky Lukáš Hošek.

Exkluzivní rozhovor pro iDNES.cz poskytl Lukáš Hošek na pařížském autosalonu, kam vyrazil také na obhlídku konkurence.

„Po dlouhé době je to autosalon, který je něčím zajímavý. Je obrovský, je tu spousta expozic. Samozřejmě je to pravděpodobně vyvolané čínskou konkurencí, díky které se i tradiční automobilky musí nějakým způsobem ukázat. V posledních letech je to ale konečně autosalon, který má šťávu a ukazuje nějaké ambice,“ libuje si šéf českého zastoupení čínské značky Leapmotor patřící v Evropě ke koncernu Stellantis.

Leapmotor B03 na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Expozice čínské značky Leapmotor na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Expozice čínské značky Leapmotor na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Expozice čínské značky Leapmotor na autosalonu v Paříži, říjen 2026
Expozice čínské značky Leapmotor na autosalonu v Paříži, říjen 2026
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Na autosalon jste pozval také české dealery Leapmotoru. Jak se vůbec orientují v nových značkách a ve vašich modelech?
Náš prodejce – nebo spíše ambasador, jak mu říkáme – musí být zběhlý nejen v technologiích a v tom, co nabízí. Pro zákazníky je dnes klíčové, aby jim někdo pomohl zmapovat trh. Je tu spousta nových značek, a prodejce by měl zákazníka provést tím, kdo má jakou nabídku. Velký rozdíl Leapmotoru oproti jiným novým značkám je ten, že jsme primárně električtí. Varianta hybridu s prodlužovačem dojezdu je pro nás minoritní. My jdeme cestou čisté elektřiny, zatímco mnozí ostatní na to jdou přesně opačně.

Kdo je vlastně váš typický zákazník? Nově příchozí čínské značky jsou cenově níž a prý berou zákazníky trhu s ojetinami. Je to tak?
Po zhruba roce a kousku jsme zjistili, že náš typický zákazník je člověk, který si jde pro své vůbec první elektrické auto. Nemá s elektromobilitou dlouholeté zkušenosti. Je to dané informovaností a také tím, že se postupně mění pohled na elektromobilitu. Náš zákazník zpravidla nehledá přechod přes hybrid; většinou jezdí autem se spalovacím motorem a jde rovnou do čistého elektra. Zajímá ho kombinace nových technologií a zázemí koncernu Stellantis. Jsou to lidé, kteří umějí počítat. Drtivá většina z nich jsou retailoví zákazníci, kteří nepřicházejí impulzivně, ale mají přesně spočítáno, proč k nám jdou.

Nepotvrzuje se tedy představa, že elektromobily kupuje jen bohatá Praha?
Vůbec ne. V Praze je obrovským konkurentem skvěle fungující MHD a limitovaný počet parkovacích míst. Náš prodejní potenciál roste daleko více v menších městech a v meziměstském provozu, kde lidé potřebují auto pro každodenní, byť kratší jízdy. Zákazníci si zkrátka spočítali, že se jim dostupná lokální elektromobilita vyplatí více než živit spalovací auto.

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Pracujete s nějakou mapou pro cílení dealerské sítě? Například podle toho, kde chybí železnice nebo tam špatně jezdí autobusy?
Věděli jsme, v jakých regionech to může mít šanci, protože naši dealeři většinou pocházejí ze sítě jiných značek. Oslovili jsme dealery v rámci Stellantisu a Subaru (protože jsme importérem v rámci skupiny Emil Frey) a bylo jasně vidět, kdo v tom cítí potenciál. Šli jsme klasickou logikou pokrýt krajská města, ale dvě místa nám zatím chybí. Nepokryté jsou severní Čechy od Karlových Varů po Ústí nad Labem, ačkoliv tam úspěšně prodáváme – na severu je totiž stále trochu imidžovou záležitostí jezdit nakupovat auta do Prahy. Dále hledáme prostor v trojúhelníku kolem Říčan u Prahy. Dnes máme 14 prodejních míst, s výhledem na 16, což nám bude na dlouho stačit. Ambice sice byly větší, ale mým úkolem je přinést dealerům rozumný objem a profitabilitu. Nepotřebuji hned s první značkou přesytit republiku dealery.

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Jaká je u vás průměrná cena prodaného auta a máte definované nějaké záchytné cenové hladiny?
Nejprodávanější je dnes model B10 v nejvyšší výbavě, s největší baterkou a v čisté elektrice, kde se bavíme o transakční ceně kolem 750 tisíc korun. Když dnes chcete v segmentu C-SUV spalovací auto, stojí podobně.

Devizou Leapmotoru je právě to, že přináší cenovou paritu mezi spalovacím a elektrickým vozem. Cenové hladiny jasně existují. B10 je zhruba na 750 tisících. Model B05 jsme uvedli s cenou kolem 600 tisíc, v plné výbavě do 700 tisíc, a trefili jsme přesně interval, který funguje.

V segmentu B-SUV (to je Leapmotor B6) se musíme točit kolem 600 tisíc. A pak je tu B-segment (malá auta), který dnes prakticky vzniká nově – auta do 500 tisíc korun. Zatím ho v elektrice nikdo moc nevidí, protože chybí nabídka, ale u modelů B10 a B05 jsme dokázali, že nepřitahujeme jen nadšence do elektra, ale lidi, kteří to finančně srovnávají se spalováky. Tento trh se obrovsky otevírá.

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Platí ještě, že si elektromobil kupují jen lidé, kteří mají doma na střeše solární panely?
S tím jsme samozřejmě začínali. První zákazníci byli často geekové, technologičtí nadšenci, kteří měli fotovoltaiku. Dnes už jsou to ale lidé, kterým obyčejná matematika říká, že jim stačí klasické domácí nabíjení ze sítě za danou cenu, nebo nabíjení v práci a okolí bydliště. Předpoklad, že kupec elektromobilu musí mít na domě soláry, už rozhodně neplatí.

Na stánku tu máte i obrovské SUV, model D19. Co od něj očekáváte?
Model D19 se v Paříži ukazuje vůbec poprvé mimo Čínu. Je to auto s délkou 5,3 metru, velikostně odpovídající vozům jako Kia EV9, BMW X7 nebo Mercedes GLS. V Číně je segment těchto obrovských elektro a hybridních aut obrovsky trendy. Tady v Evropě funguje hlavně jako demonstrátor technologií a toho, kam Leapmotor směřuje. Má integrovaný výrobník kyslíku a jde o hybrid s největší baterií na světě. Nás ale bude vždy živit dostupná elektromobilita. V Číně se vyrábí i obrovské MPV D99, které bych si pro Evropu uměl představit možná spíše než D19, ale to neznamená, že se sem hned dostane.

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Jak vlastně funguje struktura Leapmotoru v Evropě ve spojení se Stellantisem? Kde se auta vyrábí?
Stellantis v roce 2023 koupil podíl v mateřském Leapmotoru a vznikla organizace Leapmotor Business International (většinově vlastněná Stellantisem), která vozí a prodává auta kdekoli mimo Čínu. Stellantis dává infrastrukturu, zázemí a továrny. Aktuálně se sice všechno vyrábí v Číně, ale model B10 se už začíná vyrábět ve španělské Zaragoze. Téměř vše, co tady vidíte (B3X, B3, B05, B10), se bude výhledově vyrábět v Evropě.

Dokážete udržet nízkou cenu, i když přesunete výrobu do Evropy?
Výrobou v Evropě auta rozhodně nezlevní, to víme. Čína má výhodu v cenách materiálů a energií. Na druhou stranu ale musíte připočítat cla a transportní náklady na převoz auta přes tři čtvrtiny světa, které nejsou zanedbatelné. V Evropě využijeme továrny, které už stojí, a vytvoříme standardní řetězec. To, co dělá Leapmotor nákladově efektivním, je vertikální integrace – dvě třetiny každého auta si firma vyvíjí a vyrábí sama. Máme pod kontrolou kvalitu, cenotvorbu i výrobní proces a dokážeme rychle reagovat na změny. Auta umíme vyvinout za 18 až 24 měsíců.

Jsou některé modely vyvíjené specificky pro Evropu?
Ano, například B05 vzniklo hodně na popud evropských požadavků. V Číně jsou více orientovaní na sedany a SUV, ale Evropu historicky motorizovaly hatchbacky a kombíky (Astra, 308, 208, Clio). Přinesli jsme zpět na trh něco, co tu tradičně fungovalo. To, že dnes všichni jezdí v SUV, není jen tím, že by to trh tolik chtěl, ale je to i výsledek regulací.

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Pronikáte i do firemních flotil, nebo se držíte retailu?
Nově pronikáme i do firem, kterým se otevíráme právě díky hatchbackům jako B05. Firmy to řeší jako náhradu za klasické služební vozy typu VW Golf nebo krátká Škoda Octavia. Na začátku je to tažené samotnou poptávkou těch firem – a to typicky českých společností, ne jen velkých zahraničních korporátů. Vezmou si do ruky tužku a papír, začnou počítat a dojdou k tomu, že elektromobilita za naše ceny je pro ně cesta, jak ušetřit. V tomto poměru ceny a techniky tu aktuálně nemáme konkurenci; nikdo jiný na trhu nenabízí elektrifikaci za cenu spalováku. Zákazníkům, kteří doma zkusí asijské auto, to pak dává smysl i ve firmě. Tradičním značkám ten přechod na elektro trvá hrozně dlouho.

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Čínský trh je zvyklý na rychlé obměny modelů, což snižuje hodnotu ojetin. Jak uklidníte evropského zákazníka ohledně zůstatkové hodnoty, dílů a aktualizací?
To je zásadní věc. Evropa je založená na stabilním trhu s ojetinami. Přijít sem s tím, že každý rok uděláme zásadní facelift, prostě nejde. Proto v Evropě nebudeme kopírovat všechny rychlé produktové změny z Číny. Někdy raději přeskočíme novou modelovou řadu, abychom upřednostnili konzistenci a ochránili zůstatkové hodnoty aut.

Zárukou naší dlouhodobé přítomnosti je i Stellantis, který Leapmotor v Evropě nutně potřebuje kvůli snižování flotilových emisí. Každý prodaný Leapmotor jim vylepšuje emisní průměr.

A co se týče dílů: my jako skupina Emil Frey máme centrální sklad, který zásobuje pět zemí. Jsme navázaní na dodavatelské sklady Stellantisu, takže dostupnost náhradních dílů je naprosto stejná jako pro Peugeot, Citroën, Opel nebo Jeep.

Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně

Budou se auta vyrábět i jinde v Evropě? Zmiňovala se Itálie nebo Polsko.
V Itálii to nebude. Zaragoza vyhrála interní soutěž mezi továrnami Stellantisu. V Polsku se sice montoval model T03 systémem CKD (kompletace z dílů), na což měla navazovat větší investice, ale tamní vláda to neviděla ráda, takže se Leapmotor vydal jinam. Aktuálně víme o Španělsku a pravděpodobně se přidá Francie. Začíná se sice kompletací, ale cílem je plnohodnotná výroba, navíc se buduje společný závod s CATL na výrobu baterií, takže se výrobní řetězec plně lokalizuje.

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