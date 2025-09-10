Pod koncern Stellantis patří celkově 15 automobilových značek od Fiatu po Maserati. A zatímco mnoho evropských automobilových koncernů a značek dumá, jak čelit aktuální invazi čínských automobilek do Evropy, Stellantis rovnou jednoho čínského výrobce zapojil do svých struktur. Jeho 15. značkou v portfoliu se totiž stal Leapmotor, který zahájil prodej i v České republice.
Leapmotor je původně čínská značka aut založená v roce 2015, první auto prodala v roce 2019. V roce 2023 koupil 20% podíl koncern Stellantis a za účelem expanze na mimoasijské trhy včetně Evropy vznikla společnost Leapmotor International, kde má Stellantis podíl 51 %. V Číně slaví Leapmotor slušné prodejní úspěchy, za kterými stojí hlavně dva modely – malý elektromobil T03 a kompaktní SUV C10.
SUV jsou obecně populární, takže jde o logický krok, zajímavější je ale právě malý elektromobil, protože segment miniaut, ať už těch spalovacích nebo elektrických, drtivá většina výrobců opustila. Honda e byla vzhledově atraktivní, ale drahá, takže skončila na nízkých prodejích, sourozenecká miniauta koncernu Volkswagen jako třeba elektrická Škoda Citigo neměla s prodejem problém, ovšem byla za cenu, u které výrobce prodělával na každém autě. Kdo to nevzdal, je Dacia s modelem Spring, který bude hlavním konkurentem elektrické novinky od Leapmotor.
Nabízí se u prodejců Peugeotu, Citroënu a Subaru
Proč se tedy Leapmotor pouští do tohoto segmentu? V zahraničních médiích jsme našli, že výrobce se domnívá, že poptávka po malých, jednoduchých a levných vozech stále existuje. Je pravda, že jako jediné auto v rodině by minivůz mohl stačit snad jen páru důchodců jezdících hlavně na nákup a k doktorovi (a to nemyslíme nijak pohrdavě, to jsou relevantní důvody pro vlastnictví auta u určité skupiny zákazníků). Ale stejně tak není malý elektromobil vůbec nesmyslná volba jako druhý vůz do rodiny s přebytky z fotovoltaiky.
Jde ovšem také o cenu. V Číně není problém levné auto vyrobit, ale dovoz do Evropy už kvůli clům cenovku navyšuje. K zákazníkům se auto dostává prostřednictvím stávajících dealerů Stellantisu. Leapmotor si jako další značku vzali prodejci Peugeotu, Citroënu, ale také Subaru. V době testu bylo prodejců zatím osm, půl na půl na Moravě a v Čechách. Ale to se s nasazením českého týmu, jak jsme ho poznali, brzy změní. Do konce roku jsou v jednání ještě nejméně tři další a cílem je mít dealera v každém krajském městě.
Konkurence pro Dacii Spring
Hlavním konkurentem je už zmíněná Dacia Spring. Jinde v Evropě je to třeba ještě BYD Dolphin, ten ale český importér v tuhle chvíli nenabízí. Leapmotor T03 se v Česku prodává za 470 000 Kč. Je to cena startovní a zároveň vlastně i konečná. Má totiž jediný stupeň výbavy, a když nechcete bílou barvu, můžete si doplatit 15 000 Kč buď za stříbrnou nebo modrou a tím veškerá individualizace končí. Spring startuje sice už na 419 900 Kč, ovšem ve velmi osekané výbavě. Leapmotor má v ceně klimatizaci, zadní parkovací senzory a kameru, elektricky ovládaná zrcátka nebo centrální dotykový displej, což všechno u Dacie dostanete naopak až v nejvyšší výbavě Extreme za 494 900 Kč.
Malá poznámka k názvu modelu. Čínským autům podle nás trochu škodí posedlost výrobců kombinací písmen a čísel místo nějakého jména. Většinou se tak setkáváme s názvy jako Omoda 5, Jaecoo 7, SMW G03 nebo Leapmotor T03. Sice platí, že čím vyšší číslo, tím větší auto, podobně jako u Audi nebo BMW, ale podle nás to přispívá k malé orientaci evropských zákazníků v záplavě nových modelů.
Ale Leapmotor T03 vyčnívá aspoň vzhledem. Vypadá totiž celkem legračně. S vizuálně malými koly daleko od sebe a usměvavou tváří připomíná tak trochu Fiat 500 nebo Fiat Panda. Bohaté prosklení umožňuje skvělý výhled do všech stran. Netypický je jediný stěrač na předním skle a překvapí absence stěrače zadního okna. Naopak standardně je dodávané střešní okno.
„Úžovka“ pro čtyři
Vzhled bude mít určitě své odpůrce i příznivce, tak se pojďme podívat spíš na fakta a čísla. T03 měří na délku 362 cm, na šířku 165 cm a na výšku 158 cm. Dacia Spring je o kousek delší s 370 cm. V rozvoru pak těsně vede Spring s 2423 mm proti rovným 2400 mm u T03. Dacia pak nabídne víc místa v kufru, když je to od 308 do 1004 litrů proti 210 až 880 litrům u Leapmotor. Elektrický Renault 5 už je dlouhý 392 cm. Přímým konkurentem bude spíš Renault Twingo, který přijde do prodeje v roce 2026. Technické údaje zatím nejsou známy, ale cena by měla být pod 20 000 eur, což je zhruba 490 000 korun.
Pokud jde o praktičnost, tak u miniauta nečekáte kufr na stěhování skříní, počítejte ale s tím, že víko kufru se zvedá jen do výše nějakých 180 centimetrů, naopak nakládací hrana je skoro 80 centimetrů nad zemí jako u některých SUV. Opěradlo zadních sedadel je sklopné pouze v jednom dílu, takže je to „buď a nebo“, buď cestující vzadu nebo více místa pro náklad. Sklopením opěradel také vzniká dle očekávání velký schod. V kufru nenajdete ani žádný úložný prostor, jen dva háčky po stranách.
Kabina samotná je docela prostorná. Zázraky se sice nedějí, ale na kratších vzdálenostech se tady pohodlně vejdou čtyři lidé, když ti vzadu budou mít tak do 175 centimetrů. Největším limitem je úzká karoserie. V malých autech typu třeba Suzuki Swift je na šířku zkrátka víc místa. Použité materiály na palubní desce jsou tvrdé, ale na pohled dobře slícované a vyrobené. Ale překvapí hlavně jiná věc.
Se dvěma displeji
Ostatní značky Stellantisu ve snaze nabídnout levná malá auta (mám na mysli Opel Frontera či Citroën C3 Aircross) srazily cenovku mimo jiné tím, že v základní verzi nedostane centrální obrazovku, ale jen držák na mobil. I tak jsou v elektrické verzi o víc než 100 tisíc dražší než Leapmotor T03, kde vás uvítají hned dvě digitální obrazovky. Osmipalcová před řidičem a 10palcová centrální.
Jejich grafika sice nevypadá špatně a rychlost reakcí je také dobrá, ale ergonomicky to trochu pokulhává. Přístrojový štít třeba nezobrazuje stav nabití baterie v procentech, ale pouze dojezd v kilometrech. Hlavní obrazovka je poněkud méně čitelná kvůli malému písmu, a hlavně je v ní bohužel skryto ovládání prakticky všech funkcí včetně klimatizace, což ne každému bude vyhovovat. Nehledě na to, že spustit klimatizaci je třeba v menu auta po každém nastartování znovu, jakkoli zrovna tohle není třeba hledat v menu, ale dá se to udělat jedním stiskem digitálního tlačítka. Systém také překvapivě neumožňuje zrcadlení Apple CarPlay a Android Auto. Naopak standardem je bezdrátová aktualizace systému.
Auto za jízdy vydává různé zvuky. Snad nejotravnější v historii automobilového průmyslu je systém varování před únavou řidiče. Pípá velmi hlasitě, a stačí k tomu, že se podíváte na centrální displej, na spolujezdce nebo třeba zívnete. Nejde ho vypnout snadno jedním tlačítkem, musíte to udělat v menu. Tenhle systém nenechá aktivní nikdo a jako bezpečnostní prvek tak úplně ztrácí význam, naopak zvyšuje nebezpečnost pro ostatní účastníky silničního provozu, protože při třetím pípnutím jsme měli chuť palubku roztřískat.
Auto nás také překvapilo tím, že najednou během jízdy ženským hlasem oznámilo „Entr tu strdky krač“. Až později, když mi paní na zpáteční cesta sdělila „Enter to Prague“, mi došlo, že bydlím za Prahou a auto mi chce připomenout, že „Enter to Středočeský kraj“. K čemu je tahle funkce dobrá, na to jsme nepřišli. Celý infotainment byl v angličtině, a to to ve spojení s mnoha funkcemi ovládanými přes menu může trochu odrazovat potenciální cílovou skupinu starších lidí.
Se silným elektromotorem
Stejně jako je jedna výbava, tak jediný je i výkon elektromotoru a kapacita baterie. To první je 70 kW, to druhé 37,5 kWh. To je podstatně víc, než nabídne Dacia Spring, která má verzi motoru buď o výkonu jen 33 kW nebo 48 kW a baterii o využitelné kapacitě 26,8 kWh. Leapmotor je tedy dynamičtější, proti slabší verzi Springu dramaticky, proti silnější ve zrychlení na stovku o sekundu (12,7 s).
Technické údaje: Leapmotor T03
Maximální výkon: 70 kW
Max. točivý moment: 158 Nm
Maximální rychlost: 130 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 12,7 s
Kombinovaná spotřeba: 16,3 kWh/100 km
Emise CO2: 0 g/km
Délka/šířka/výška: 3620 / 1652 / 1577 mm
Rozvor: 2400 mm
Zavazadlový prostor: 210 l
Ovšem na městské auto to stačí, a dynamika i celkový dojem z motoru je lepší než u Dacie. Hlavně úvodní zrychlení z nuly je působivé. Auto umí nastavit úroveň rekuperace a jezdit téměř na „jeden pedál“ – nezastaví úplně, ale výrazně zpomalí v nejvyšším stupni rekuperace. Je stabilní v přímém směru a díky malému poloměru otáčení obratné při parkování a manévrech po městě.
Při rychlejší jízdě je spíš nad průměrem třídy malých aut, je sice trochu uskákané a zvyšuje se aerodynamický hluk v kabině, ale je stabilní na rovině i v zatáčkách a nerovnosti ho moc nevyvedou z míry. U dražších elektromobilů typu Renault 5 je ale vnitřní hladina hluku ale přece jen nižší. Ačkoli vypadá Leapmotor T03 zvenku jako hračka, je to jízdně celkem dospělé auto. Ovšem nějaké delší dálniční cesty v něm asi nikdo nebude podnikat, ať už kvůli maximální rychlosti 130 km/h nebo kvůli dojezdu, který je papírově 265 km, v městském provozu by to mělo být až 395 km. Spring umí být i díky nižšímu výkonu úspornější – jeho silnější verze si řekne o 13,5 kWh/100, u T03 je to oficiálně 16,3 kWh/100 km. Palubní nabíječka pak má výkon 6,6 kW, stejnosměrným proudem je pak maximální výkon 48 kW.
Levný malý elektromobil s bohatou výbavou
Leapmotor to v záplavě nových čínských značek nebude mít jednoduché, ale patří mu kredit za to, že místo drahých elektromobilů nad milion nebo spalovacích aut se spotřebou kolem 9 litrů zvolil segment, do kterého se nikomu moc nechce, a nabídl v mezích možností levný malý elektromobil s bohatou výbavou. Na rozdíl od většiny ostatních čínských výrobců nezapomněl ani na to, že lidem nestačí jen auto koupit, ale myslí i na servis nebo náhradní díly.
Kromě plánu mít dealersky a servisně pokrytá všechna krajská města do konce roku, využívá Leapmotor synergie s ostatními značkami Stellantisu, kdy společně s nimi kupuje náhradní díly z regionálního skladu skupiny Emil Frey z Lozorna na Slovensku. A stejně jako u Peugeotu nebo Opelu jsou výrobcem proškolení i servisní technici na úrovni importu pro zajištění lokální technické podpory, proškoleni jsou i jednotliví dealeři, ať už na prodej nebo servis.