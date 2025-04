Stellantis zastavil výrobu čínských elektromobilů v Polsku. Je to msta za cla?

ČTK , fdv František Dvořák Autor:

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis zastavila výrobu malých elektromobilů T03 svého čínského partnera Leapmotor v Polsku. Oznámila to sama firma. A dodala, že nyní zvažuje alternativní výrobní možnosti. Neposkytla však další podrobnosti a neupřesnila, zda by výroba mohla být přesunuta do jiné evropské továrny, napsala agentura Reuters.