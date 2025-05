LeapMotor se specializuje na elektrická a hybridní vozidla. Patří do první desítky největších čínských výrobců elektromobilů a očekává se další silný růst, protože výrobce zahájil systematickou expanzi do klíčových regionů mimo Čínu.

V expanzi mu má pomoci společný podnik se skupinou Stellantis, který zajišťuje exportní a obchodní aktivity v zahraničí. Jedním z potenciálních regionů je Evropa, kde prodej vozů značky LeapMotor začal na vybraných trzích už v roce 2024.

Stellantis ve společném podniku pro Evropu vlastní podíl 51 procent a LeapMotor zbývajících 49 procent. Americko-italsko-německý koncern se o přízeň mladé čínské značky (založená byla v roce 2015) před několika lety „popral“ s koncernem Volkswagen.

V Evropě LeapMotor aktuálně nabízí v segmentu malých vozů čistě elektrický model T03, který je určený především pro městskou a příměstskou mobilitu. Do segmentu D-SUV pak míří model C10, který je nabízený buď s čistě bateriovým pohonem, nebo je vybavený spalovacím motorem, který slouží jako generátor pro dobíjení trakční baterie. Ve druhé polovině roku 2025 by měl být do segmentu B-SUV uvedený nový model LeapMotor B10. Až do konce roku 2028 chce LeapMotor v Evropě představovat každý rok jednu novou modelovou řadu.

Příliv čínských značek do Česka letos zesílil. Své elektromobily a hybridy začala prodávat v Česku a na Slovensku největší čínská automobilka BYD (Build Your Dream). V Česku již působí značky Chery, MG nebo DongFeng. Ještě v prvním pololetí zahájí činnost prodejní síť BAIC. Část v tuzemsku prodávaných vozů Tesla a Honda je rovněž čínské provenience.

V České republice skupina Emil Frey až dosud zastřešovala import devíti značek skupiny Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a Abarth.