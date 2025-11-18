Rok 2025 je na evropském i českém trhu rokem čínských značek, které v množství větším než malém plánují přebrat zákazníky tradičním značkám. Většina z nich má podobný recept – SUV a elektromobily za nižší ceny.
Jedna značka však vyrazila do boje přímo z nitra jednoho velkého evropského koncernu – konkrétně Stellantisu –, kam patří značky, jako jsou Peugeot, Opel nebo Fiat. České zastoupení značky Leapmotor vede Lukáš Hošek, který už dříve v českém importu Stellantisu působil.
Co je vlastně Leapmotor? Co znamená jeho název a jak firma vznikla?
Leapmotor je mladá a velmi rychle se rozvíjející čínská značka, zaměřená na čistě elektrické i hybridní pohony. Po deseti letech existence a šesti letech od prvního vyrobeného auta silně expanduje mimo domácí čínský trh.