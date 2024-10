Čínský elektrický maluch jede dobýt Evropu. V zádech má konkurenta enyaqu

Na minulém ročníku pařížské přehlídky před dvěma lety byla auta od zcela neznámé čínské značky Leapmotor vystavena poprvé a návštěvníci nemohli přehlédnout velkou nálepku na zadním skle, oznamující, že značka ve Francii hledá prodejce. Od té doby se hodně změnilo. S Leapmotorem začal koketovat Volkswagen, ale nakonec s ním vytvořil strategické partnerství koncern Stellantis.

Spouštěčem byla patrně návštěva Carlose Tavarese právě na pařížském autosalonu, kde viděl auta od tohoto čínského start-upu. Šéf Stellantisu právě řešil problém, jak přivést na svět konkurenta pro Dacii Spring, a to pokud možno, aniž by musel investovat miliony eur do vlastního vývoje. Malý model T03 přišel jako na zavolanou a Leapmotor se navíc se svým technologickým zázemím ukázal jako perspektivní firma.

Stellantis proto v ní loni říjnu koupil 21% podíl za 1,5 miliardy eur (37,1 miliardy Kč). V rámci transakce vznikl společný podnik Leapmotor International se sídlem v Nizozemsku, ve kterém má Stellantis 51% podíl. Získal tak nejen přístup ke špičkovým elektromobilním technologiím, ale i zajímavou obchodní příležitost. Pro kupující je tu navíc jasný psychologický efekt – auto neznámé značky nabízí zavedený koncern se silným zázemím.

Na „velký byznys“ ale doplatila francouzská společnost SN Diffusion, která se stala oficiálním dovozcem Leapmotoru pro Francii již na konci roku 2021. Ta prý byla odstavena, což její majitel Didier Sirgue nese velmi nelibě. Ještě loni mu prý Carlos Tavares odpověděl na esemesku ohledně trvání importérské smlouvy mezi Leapmotorem a SN Diffusion pozitivně. V květnu ale přišla studená sprcha, když přišel dopis od Leapmotoru, který mu oznamoval okamžité ukončení smlouvy. Pro nezávislého francouzského dovozce to tak rázem znamenalo zmařenou investici a nevyužitou distribuční síť, které zbyla nevýznamná čínská značka Seres.

Stellantis se tak stal globálním distributorem Leapmotoru mimo Čínu. Modely čínské značky se tak rychleji dostanou do světa a partnerství Stellantisu zase pomůže rozšířit nabídku elektromobilů a lépe plnit emisní cíle. Mnozí ale tento koncern kritizují, že se tímto stal čínským „trojským koněm“.

V Evropě se Leapmotor prezentuje jako nízkonákladová značka, která se má zaměřit výhradně na relativně dostupné elektromobily. Letos v září se model T03 začal již pod křídly Stellantisu prodávat po Francii také v Itálii, Německu, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, Belgii, Řecku a Rumunsku. Stellantis do konce letošního roku plánuje na starém kontinentu 350 prodejních míst.

Zatím montáž v Polsku z čínských setů

V Paříži bude po boku modelů T03 a SUV C10 ve světové premiéře vystaveno i kompaktní elektrické SUV B10, které se stane přímým konkurentem Škody Elroq, Kie EV3 a Peugeotu e-2008. Bude prvním modelem čínské značky na nové platformě „B“, která přináší nejnovější globální elektrickou architekturu Leap 3.5. V dalších letech Leapmotor navíc potvrdil příchod dvou nových SUV s prodlužovačem dojezdu.

Těžiště nabídky momentálně představuje malý elektromobil Leapmotor T03, jehož první kusy vyjely z montážního závodu FCA Poland v polském městě Tychy v červnu. Ještě v únoru se ale prý podle agentury Reuters zkoumala možnost výroby v italské továrně v Mirafiori v Turíně. O měsíc později však bylo rozhodnuto – výrobní náklady v Polsku jsou totiž nižší, údajně podobné jako v Číně.

Zatím není jasné, zda budou v Evropě sestavené vozy vyrobené s využitím čínských komponentů v polském závodě kontinentu považovány za evropskou produkci. Zpočátku se totiž jedná o montážní sety SKD (Semi Knocked Down), které obsahují kompletně vybavenou karoserii, hotový motor, převodovku a nápravy. Výhledově je ale možná i kompletní výroba na místě.

Nový malý elektromobil Leapmotor T03 vychází vstříc volání po cenově dostupných elektromobilech. Startuje na úrovni 18 900 eur (cca 475 000 Kč). Aktuálně nejlevnějším elektrickým modelem v Evropě je Dacia Spring, která v oholené verzi vyjde na 419 900 Kč. Větší Citroën ë-C3 má základní cenu 630 000 Kč.

Karikatura auta s vyspělou technikou

Leapmotor T03 svým designem připomíná smarty či twinga. Na rozdíl od Fiatu 500e (ale stejně jako jeho konkurenti) má T03 čtveřici bočních dveří. Rozhodně to není žádný krasavec. S 3,62 metru je o něco kratší než Fiat 500e, současně je ale překvapivě vysoký (1,65 m). To má za následek poněkud zvláštní proporce, navíc 15palcová kola vypadají jako velmi malá.

Podobně jako spring má malý leapmotor pouze čtyři sedadla, zatímco citroën je homologován jako pětimístný. Sedadla jsou malá a bez nějaké výraznější boční opory, ale na městský vůz jsou asi dostačující. Vzadu není místa na rozdávání, volant je navíc nastavitelný pouze výškově.

Jsou zde dva poměrně velké displeje, a i když jsou materiály tvrdé, rozhodně nepůsobí lacině. Systém se navíc spouští tlačítkem, a ne klíčem jako u dacie, a také ruční brzda je elektrická, na rozdíl od páky ve springu. Ovládání má svá specifika. Kupříkladu vnější osvětlení vozu se aktivuje pouze pomocí dotykové obrazovky.

Leapmotor T03 má pohon předních kol. Elektromotor s permanentními magnety o výkonu 70 kW (95 koní) zajišťuje maximální rychlost 130 km/h, na stovce je autíčko za 12,7 sekundy a spotřeba se pohybuje okolo 16,3 kWh/100 km. S těmito hodnotami se malý čínský vůz vyrovná konkurenci. Baterie s využitelnou kapacitou 36 kWh má jen vzduchové chlazení a auto nemá tepelné čerpadlo, což nepřekvapí.

Deklarovaný dojezd podle WLTP je v kombinovaném cyklu 265 km, ale po městě je prý možné ujet až 395 km. Leapmotor T03 si vozí palubní nabíječku s výkonem 6,6 kW a maximální nabíjecí výkon stejnosměrným proudem je 48 kW.

Do Česka zatím ne

Zatímco malý model T03 přijíždí do neobsazeného segmentu, kompaktní rodinné SUV Leapmotor C10 bude mít úlohu těžší. Auto o délce 4,7 m, šířce 1,9 m a výšce necelých 1,7 m zaútočí přímo na Škodu Enyaq, ale je i přímým konkurentem pro Peugeot e-3008 ze stáje Stellantisu, Teslu Model Y, BYD Seal U či Toyotu bZ4X. Cenově C10 začíná v přepočtu na 915 000 Kč a slibuje poměrně prostorný interiér.

Auto zezadu trochu připomíná Porsche Cayenne a v jeho moderní platformě Leap 3.0 jsou bateriové články s celkovou kapacitou téměř 70 kWh umístěné přímo do konstrukce vozu, tedy nikoli v obvyklých bateriových modulech. Platforma disponuje 800V architekturou, umožňuje pohon zadních nebo všech čtyř kol. Pro Evropu je auto prozatím vybaveno zadním elektromotorem o výkonu 160 kW (218 k) a slibuje dojezd 420 km.

Leapmotor C10 se zatím vyrábí jen v Číně. Jeho pohon má údajně životnost více než 600 000 kilometrů. Tepelný systém baterie využívá pokročilý termomanagement baterie během nabíjení a vybíjení. Systém využívá diagnostiku na základě umělé inteligence pro sledování stavu elektrického systému v reálném čase a poskytování včasných varování v případě poruch, což vede ke zlepšení celkové spolehlivosti.

Kdy přijde značka Leapmotor i do Česka? Skupina Emil Frey v ČR, která dováží vozy koncernu Stellantis do tuzemska, ji zatím do svého portfolia nezařazuje. A není ani žádná informace o tom, že by to v blízké budoucnosti plánovala. Může za to nejen nižší kupní síla, ale i slabá poptávka po elektromobilech. Čínský skokan tak zatím Česko přeskočí.