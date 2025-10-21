Model B10 podle serveru představuje konkurenci mimo jiné pro elektrický vůz Škoda Elroq.
|
Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily
Stellantis má s partnerem Leapmotor společný podnik s názvem Leapmotor International, který má exkluzivní práva na prodej a výrobu elektromobilů firmy Leapmotor mimo Čínu. Tento měsíc se v Evropě začaly prodávat elektromobily B10 vyráběné v Číně.
AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Viceprezident společnosti Leapmotor International Danilo Annese tento týden uvedl, že firma se stále rozhoduje, kterou ze španělských továren společnosti Stellantis využije k výrobě modelu B10 v Evropě. Ve hře jsou závody ve španělských městech Zaragoza, Madrid a Vigo.
|
Stellantis zastavil výrobu čínských elektromobilů v Polsku. Je to msta za cla?
Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA.
|
Nové poměry v Evropě. Čínské automobilky válcují evropské značky