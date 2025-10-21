Čína vyrobí konkurenta Škody Elroq ve Španělsku. Vyberou z fabrik Stellantisu

Čínská automobilka Leapmotor hodlá ve spolupráci s evropským partnerem Stellantis v příštím roce zahájit výrobu malého sportovně-užitkového vozu B10 s elektrickým pohonem v Evropě. Informoval o tom server Automotive News.
V Paříži bude po boku modelů T03 a SUV C10 ve světové premiéře vystaveno i...

V Paříži bude po boku modelů T03 a SUV C10 ve světové premiéře vystaveno i kompaktní elektrické SUV B10, které se stane přímým konkurentem Škody Elroq. | foto: Leapmotor

Leapmotor B10
Leapmotor B10
Leapmotor B10
Leapmotor B10
Model B10 podle serveru představuje konkurenci mimo jiné pro elektrický vůz Škoda Elroq.

Totální fiasko tradičních automobilek, techniku musí brát z Číny, aby jí stačily

Stellantis má s partnerem Leapmotor společný podnik s názvem Leapmotor International, který má exkluzivní práva na prodej a výrobu elektromobilů firmy Leapmotor mimo Čínu. Tento měsíc se v Evropě začaly prodávat elektromobily B10 vyráběné v Číně.

Viceprezident společnosti Leapmotor International Danilo Annese tento týden uvedl, že firma se stále rozhoduje, kterou ze španělských továren společnosti Stellantis využije k výrobě modelu B10 v Evropě. Ve hře jsou závody ve španělských městech Zaragoza, Madrid a Vigo.

Stellantis zastavil výrobu čínských elektromobilů v Polsku. Je to msta za cla?

Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA.

Nové poměry v Evropě. Čínské automobilky válcují evropské značky
21. října 2025

