Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá konkurence Škody Epiq se uvnitř ukázala překvapivě prostorná, překvapily nás zadní sedačky „Magic Seats“, které jsme milovali u Hondy Jazz nebo Civic.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
U nich totiž můžete zvednout sedáky, takže vznikne velký přepravní prostor. U Civicu se tam vešlo i horské kolo, co se reálně vejde do B03X vyzkoušíme až při testu - zatím jsme jej viděli pouze na statickém představení.
Autor: Leap Motor
To že lze zvedat sedáky neznamená že nelze sklopit opěradla. A protože lze výrazně sklopit i opěradlo sedačky spolujezdce, lze naložit objekt o délce až 2,5 metru. Což je na kompaktní auto velmi dobré.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A když už řešíme úložné prostory, pod podlahou zavazadlového prostoru se základním objemem 405 litrů najdeme ještě „GigaBox“ s objemem 105 litrů, který lze snadno umýt, takže do něj můžete dát i mokré a špinavé věci. Po sklopení sedadel je celkový úložný prostor 1545 litrů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Škoda že chybí přední kufr, pod kapotu by se vešel. Dodatečnou instalaci budou komplikovat servisní ventily klimatizace, které do daného prostoru zasahují.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
B03X je kompaktní SUV s délkou 4,27 metru, šířkou 1,81 metru a výškou 1,64 metru - je to tedy kombinace auta, se kterým se dá ve městě rozumně zaparkovat, ale zároveň si při nástupu neurazíte hlavu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Naživo vypadá lépe než na fotkách, nicméně nevýrazný „ožužlaný“ tvar přední části, společný mnoha čínským automobilům, je i zde.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vtipná je grafika zadních světel s grafikou znázorňující rozesmátý emotikon. Pokud je ale někdo rozsvítí brzdovou část těsně před vámi, nejspíše jej interpretujete jako smajlík křičící.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Auto má rozvor 2,6 metru a díky tomu nevelké převisy a zároveň prostornou kabinu. Dveře se otevírají zeširoka pro snadný nástup.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vzadu je dost místa pro pohodlí dvou cestujících, pokud se nejsejdou tlouštíci, pásy jsou připravené pro tři.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Místa na nohy je na kompaktní auto bohatě, takto jsem si sedl „sám za sebe“.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Akumulátor je vestavěn do podlahy (tj. takzvaný Cell2Body nebo Cell2Chassis), což snižuje celkovou mohutnost podvozku - podlaha ve voze je tak rovná a zbývá dost prostoru na boty v prostoru pod sedačkami. Pro případný servis akumulátoru je to ale komplikací.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Palubní deska je minimalistická s klasickou kombinací malého displeje před řidičem (snad půjde jeho jas při noční jízdě stáhnout na minimum) a velkého centrálního displeje. Fyzických tlačítek je zde minimum.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ve vyšších výbavách mají sedačky odvětrávanou koženku, v základní pak textilní povrch. Většina ploch má měkčené plasty a působí příjemně. Materiály mají certifikaci OEKO-TEX.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mohutná středová konzola mezi řidičem a spolujezdcem ukrývá několik úložných prostorů jak ve spodní části ...
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... tak nahoře - především dva držáky na nápoje a místo pro bezdrátové dobíjení telefonu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Většinu funkcí řidič ovládá na dotykovém displeji, v kombinaci s multifunkčními ovladači na volantu. Po zkušenostech s B10 nebo třeba modely Xpengu s podobným řešením víme, že to chce na začátku chvilku cviku, ale jakmile víte kde co je, funguje to celkem dobře.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... a menu rychlých voleb, které jedním pohybem vytáhnete „swajpnutím“ z horního okraje displeje.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
B03X má pod kapotou v základní konfiguraci LifePro motor s výkonem 176 koní a akumulátor s kapacitou 39,8 kWh, vyšší konfigurace Life ProMax a Design ProMax pak motor o výkonu 197 koní a 53kWh akumulátor. V obou případech jde o LFP chemii.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Z 30 na 80 procent akumulátoru se má doplnit za 16 respektive 17 minut, maximální nabíjecí výkon má být 133 kW.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Všechny konfigurace mají tepelné řerpadlo a 11kW palubní nabíječku pro pomalé domácí nabíjení.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
S menším akumulátorem má WLTP dojezd 292 km, s větším 382 kilometrů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
B03X obouvá 18" kola, narozdíl od ostatních modelů LeapMotor má pohon předních kol a z 0 na 100 se rozjede za 8,6 sekundy (ve všech konfiguracích).
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Příjemně překvapily zaváděcí ceny. Základní konfigurace bude za 560 000 Kč včetně DPH, střední za 600 000 Kč a vrcholná za 620 000 Kč. Nabídka platí do konce října, poté budou ceníkové ceny o 70 000 Kč vyšší.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A ještě pohled pod auto. Přední náprava je typu McPherson, vzadu je torzní příčka.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz