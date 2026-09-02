LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili
Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion
Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza...
Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně
VIDEO Čínské automobilky do deseti let zřejmě výrazně zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by...
Německá vláda prosazuje celoevropskou akci proti čínské konkurenci v autoprůmyslu
Německé vládní strany volají po posílení evropské ochrany před nekalou soutěží a po opatřeních na...
Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů
VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...
Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok
Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...
Ještě hůř. Ve VW zanikne až 140 000 pracovních míst, hrozí odboráři
VIDEO V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 000 pracovních...
Elektromobilů v Česku přibývá, za Evropou ale zaostáváme. Co Čechy odrazuje?
Elektromobilů v Česku přibývá, přesto jejich podíl na nových registracích zůstává hluboko pod...
Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí
Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...
Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion
Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...
Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze
Novodobá Škoda Octavia stála před třemi dekádami za definitivním přerodem mladoboleslavské továrny z trochu vysmívaného výrobce v uznávaného hráče automobilového světa. Oficiální premiéry se Octavia...
Chodí si do práce hrát s Legem, až ho od skládání bolí ruce
„Náš funkční Koenigsegg z LEGO Technic tvoří přes 320 tisíc kostiček. Sloupky a detaily jsme ladili měsíce,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Lubor Zelinka, český designér, který tráví...
Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis
Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...
LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili
Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá konkurence Škody Epiq se uvnitř ukázala překvapivě prostorná, překvapily nás zadní sedačky „Magic Seats“,...
Nizozemská pojišťovna nepojistí některá čínská auta, v Česku si připlatíte
Počet čínských vozů na evropských silnicích stále roste a řadu kupců lákají hlavně levnější čínské elektromobily. Teď však přišlo varování – nizozemská pojišťovna Univé vydala seznam devíti značek,...
Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze
Novodobá Škoda Octavia stála před třemi dekádami za definitivním přerodem mladoboleslavské továrny z trochu vysmívaného výrobce v uznávaného hráče automobilového světa. Oficiální premiéry se Octavia...
Děti se vrací do lavic, podívejte se na šrumec před pražskou základní školou
Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. To také znamená mnohem hustší provoz v okolí škol. Podívejte, jak to první školní den vypadalo před jednou...
EU zakazuje prodej ojetých aut? Hlavně klid, Unie jen definuje, co je vrak
Prodej starších automobilů prochází zásadní proměnou. Zatímco v minulosti bylo možné nabídnout k prodeji prakticky jakkoli poškozené či nepojízdné vozidlo a ponechat na kupujícím, jak si s ním...
Pistáciové fabie jsou fenomén, na víkendový sraz dorazil i unikátní sedan
Pistáciová fabia je specifický český fenomén. Má vlastní stránku na Wikipedii, profily na sociálních sítích, klub příznivců, co si říká Pistáciová mafie… a dokonce i sraz. Konal se o uplynulém...
Pro čtyři fabriky nemá VW využití, přiznalo vedení. Odboráři vyhrožují
V automobilovém koncernu Volkswagen (VW) v Německu končí série setkání vedení se zaměstnanci. Závodní rada se v pondělí 31. srpna sešla v Hannoveru, v upynulém týdnu se o budoucnosti krizí zmítaného...
Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně
Čínské automobilky do deseti let zřejmě výrazně zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by měly v Evropě vyrobit kolem 90 tisíc aut, do roku 2030 by se však výroba mohla zvýšit na jeden milion a...
Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion
Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...
Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis
Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Rodiče a řidiči, čtěte! Mamataxi je zlo. Naučte děti chodit do školy
„Prázdniny končí. Na silnice se vracejí děti. Řidiči musí ubrat plyn i ego,“ připomíná v rizikových poprázdninových dnech expert na dopravní bezpečnost Roman Budský z Platformy VIZE 0. Metodička...
Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec
Dva roky a tisíce liber stálo restaurování stoletého parního válce. Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své...