Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili

Václav Nývlt
Leapmotor B03X

Leapmotor B03X | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

LeapMotor B03X
Leap Motor B03X
Leap Motor B03X
Leap Motor B03X
31 fotografií
Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá konkurence Škody Epiq se uvnitř ukázala překvapivě prostorná, překvapily nás zadní sedačky „Magic Seats“, které jsme milovali u Hondy Jazz nebo Civic.

Vstoupit do diskuse
titulek

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza...

Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to...

VIDEO Čínské automobilky do deseti let zřejmě výrazně zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by...

Německá vláda prosazuje celoevropskou akci proti čínské konkurenci v autoprůmyslu

Sídlo německého parlamentu, kterému dominuje futuristická skleněná kopule od...

Německé vládní strany volají po posílení evropské ochrany před nekalou soutěží a po opatřeních na...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Ještě hůř. Ve VW zanikne až 140 000 pracovních míst, hrozí odboráři

Zleva: Christiane Bennerová, předsedkyně odborů IG Metall, Daniela Cavallo,...

VIDEO V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 000 pracovních...

Elektromobilů v Česku přibývá, za Evropou ale zaostáváme. Co Čechy odrazuje?

Kia EV9 jako jedno z mála aut na trhu disponuje 800voltovou technologií, která...

Elektromobilů v Česku přibývá, přesto jejich podíl na nových registracích zůstává hluboko pod...

Nejčtenější

Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí

UAZ 2206 "Buchanka“

Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...

Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze

Automobil Škoda Octavia - křest na Staroměstském náměstí v Praze. (1. září 1996)

Novodobá Škoda Octavia stála před třemi dekádami za definitivním přerodem mladoboleslavské továrny z trochu vysmívaného výrobce v uznávaného hráče automobilového světa. Oficiální premiéry se Octavia...

Chodí si do práce hrát s Legem, až ho od skládání bolí ruce

LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear

„Náš funkční Koenigsegg z LEGO Technic tvoří přes 320 tisíc kostiček. Sloupky a detaily jsme ladili měsíce,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Lubor Zelinka, český designér, který tráví...

Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis

Obrovské americké sedany s ploutvemi, exempláře z 50. let, tu parkují vedle...

Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...

LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili

Leapmotor B03X

Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá konkurence Škody Epiq se uvnitř ukázala překvapivě prostorná, překvapily nás zadní sedačky „Magic Seats“,...

2. září 2026

Nizozemská pojišťovna nepojistí některá čínská auta, v Česku si připlatíte

Voyah Free

Počet čínských vozů na evropských silnicích stále roste a řadu kupců lákají hlavně levnější čínské elektromobily. Teď však přišlo varování – nizozemská pojišťovna Univé vydala seznam devíti značek,...

2. září 2026

Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze

Automobil Škoda Octavia - křest na Staroměstském náměstí v Praze. (1. září 1996)

Novodobá Škoda Octavia stála před třemi dekádami za definitivním přerodem mladoboleslavské továrny z trochu vysmívaného výrobce v uznávaného hráče automobilového světa. Oficiální premiéry se Octavia...

1. září 2026,  aktualizováno  15:25

Děti se vrací do lavic, podívejte se na šrumec před pražskou základní školou

Na kruhovém objezdu poblíž ZŠ v Újezdě nad Lesy, bylo první školní den rušno.

Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. To také znamená mnohem hustší provoz v okolí škol. Podívejte, jak to první školní den vypadalo před jednou...

1. září 2026  11:11

EU zakazuje prodej ojetých aut? Hlavně klid, Unie jen definuje, co je vrak

ilustrační snímek

Prodej starších automobilů prochází zásadní proměnou. Zatímco v minulosti bylo možné nabídnout k prodeji prakticky jakkoli poškozené či nepojízdné vozidlo a ponechat na kupujícím, jak si s ním...

1. září 2026

Pistáciové fabie jsou fenomén, na víkendový sraz dorazil i unikátní sedan

Pistáciové fabie kam se podíváš. Sedan patří k raritám

Pistáciová fabia je specifický český fenomén. Má vlastní stránku na Wikipedii, profily na sociálních sítích, klub příznivců, co si říká Pistáciová mafie… a dokonce i sraz. Konal se o uplynulém...

31. srpna 2026,  aktualizováno  21:28

Pro čtyři fabriky nemá VW využití, přiznalo vedení. Odboráři vyhrožují

Volkswagen Grouo čelí hluboké krizi. Vedení německého koncernu pracuje na...

V automobilovém koncernu Volkswagen (VW) v Německu končí série setkání vedení se zaměstnanci. Závodní rada se v pondělí 31. srpna sešla v Hannoveru, v upynulém týdnu se o budoucnosti krizí zmítaného...

31. srpna 2026  15:49

Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to...

Čínské automobilky do deseti let zřejmě výrazně zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by měly v Evropě vyrobit kolem 90 tisíc aut, do roku 2030 by se však výroba mohla zvýšit na jeden milion a...

31. srpna 2026

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...

31. srpna 2026

Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis

Obrovské americké sedany s ploutvemi, exempláře z 50. let, tu parkují vedle...

Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...

30. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Rodiče a řidiči, čtěte! Mamataxi je zlo. Naučte děti chodit do školy

ilustrační snímek

„Prázdniny končí. Na silnice se vracejí děti. Řidiči musí ubrat plyn i ego,“ připomíná v rizikových poprázdninových dnech expert na dopravní bezpečnost Roman Budský z Platformy VIZE 0. Metodička...

30. srpna 2026

Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec

Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci...

Dva roky a tisíce liber stálo restaurování stoletého parního válce. Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své...

29. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.