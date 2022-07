Muzeum závodí na plný plyn. Na Le Mans Classic bojovaly české týmy

Příběh placky Škoda Sport, derivát „Tudoru“ přezdívaný pro nízkou hliníkovou karoserii „placka“, startoval v podniku 24 hodin Le Mans 1950. Letos se originální vůz vrátil na slavnou trať. Placka debutovala na Velké ceně Československa v Brně 1949. Dvoumístný speciál s řadou osvědčených komponentů sériových „Tudorů“ měl celohliníkovou ručně vyráběnou pontonovou karoserii. Následovaly úpravy podle regulí již tehdy legendárního vytrvalostního závodu 24 h Le Mans. Na jeho start se tovární posádka Václav Bobek / Jaroslav Netušil postavila 24. června 1950, tehdy šlo o 18. ročník závodu na okruhu de la Sarthe. Pro noční etapu byla Škoda Sport vybavena dvěma přídavnými světlomety, chlazení brzdových bubnů předních kol zlepšily otvory v přední masce, směrové stabilitě prospělo zvětšení rozvoru na 2150 mm při zachování příznivé hmotnosti 700 kg – včetně nářadí a náhradních dílů. Vodou chlazený čtyřválec 1089 cm3 s českou elektroinstalací PAL 12 V a diagonálními pneumatikami Barum dával i díky závodnímu palivu namíchanému z benzinu, etanolu a acetonu výkon 50 k (37 kW) při 5200 min-1. Škoda Sport dosahovala rychlosti až 140 km/h při nízké spotřebě asi 12 l na 100 km. Škodováci proto nemuseli tankovat tak často jako mnozí konkurenti. Během prvních 13 hodin závodu v Le Mans se posádka Bobek / Netušil probojovala na 2. místo v kategorii do 1100 cm3 a 5. pozici v celkovém hodnocení podle koeficientu výkonnosti. Rodící se senzaci bohužel ukončila sice drobná, ovšem v daných podmínkách neopravitelná technická závada. Ve 121. kole závodu praskla pojistka ojničního čepu. Posádka směla podle regulí použít pouze náhradní součástky a nářadí, které měla na palubě… Mladoboleslavští věřili v satisfakci, napřesrok zvažovali nasazení dvojice modernizovaných speciálů Sport. Vyhrocená politická situace období „studené války“ však další start škodovek na slavné čtyřiadvacetihodinovce neumožnila. Červen 1950 tak znamenal poslední start českého vozu s českou posádkou ve 24 h Le Mans. Letošní ročník však na sebe nechal čekat, dvouletý cyklus totiž přerušila pandemie COVID-19. Připomenutí 70. jubilea debutu závodního derivátu „Tudoru“ v Le Mans se tak posunulo na rok 2022. Od pořadatelů vůz dostal symbolicky opět startovní číslo 44, stejné jako při prvním startu na slavném okruhu v roce 1950. „Po šestileté renovaci se nám letos podařilo projekt návratu vozu ŠKODA Sport do Le Mans dotáhnout do zdárného cíle. Vůz si při náročném víkendu vystačil s běžnou pečlivou údržbou, vyhnuly se nám větší technické potíže. Pro naše 73 let staré auto je to úžasný výkon,“ popsal Michal Velebný. V nabité třídě 2 pro vozy z let 1949 až 1956 podávala posádka Stanislav Kafka / Michal Velebný během kvalifikace i soutěžních jízd velmi vyrovnané výkony. Češi stírali výkonové manko vozu na silnější či mladší soupeře technicky čistou jízdou, která jim v celkovém hodnocení kategorie vynesla 47. místo ze 74 posádek, vítězství bral Jaguar D‑Type z roku 1954. V pořadí přepočítaném podle koeficientu ovlivněného výkonem a objemem motoru figuruje česká posádka dokonce na 43. pozici.