Stroj byl zapůjčen se souhlasem italského ministerstva kultury na 18 měsíců, bude součástí hlavní expozice mladoboleslavského muzea značky do září 2027. V době svého vzniku v letech 1903 až 1906 byl Laurin & Klement CCCC jedním z prvních jednostopých strojů na světě poháněných řadovým čtyřválcovým motorem.
„Už tehdy se jednalo o symbol odvážného technického pokroku a kompetence výroby motorů v Mladé Boleslavi, která je české automobilce vlastní dodnes,“ komentuje mluvčí automobilky Vítězslav Kodym. Motory se v Mladé Boleslavi vyvíjejí a vyrábějí již od roku 1899, kdy vznikl první motocykl Slavia Typ A s jednoválcovým motorem o výkonu 1,25 k vlastní konstrukce.
Tři verze, pět kusů
Motocykly Laurin & Klement se v Mladé Boleslavi vyráběly od roku 1899, unikátní čtyřválcový model L&K CCCC pak vznikl pravděpodobně v pěti exemplářích v letech 1903 až 1906, a to patrně ve třech různých verzích.
„Nejen na tehdejší dobu se jednalo o technicky velmi pokrokové a odvážné řešení, řadový čtyřválcový motor byl v té době u motocyklů naprostým unikátem. Vznikl tak jeden z prvních čtyřválcových motocyklů na světě, který byl zároveň vyvrcholením snahy společnosti Laurin & Klement uspět v jedné stopě – již roku 1905 se totiž představil první automobil L&K Voiturette A,“ připomíná Kodym.
První provedení motocyklu L&K CCCC bylo pojato jako sestava čtyř jednoválcových motorů umístěných za sebou, celkový zdvihový objem činil 471 cm3. Druhá vývojová verze již měla válce seskupené po dvojicích a třikrát uložený klikový hřídel.
Závodní speciál
Laurin & Klement si modelem CCCC upevnil svou pozici na světovém trhu a dnes patří k nejvýznamnějším strojům české motocyklové historie.
Kromě vysokého výkonu nabízel též spolehlivost, která byla klíčová pro závodní účely. Úspěchy slavil na prestižních evropských závodech, startoval v Turíně, Vídni, Brně, Exelbergu a na dalších tratích. K nejvýznamnějším trumfům patří druhé místo na Gordon Bennett Cupu ve francouzském Dourdanu. František Toman tam s CCCC dosáhl na tehdejší poměry fantastické průměrné rychlosti 79,4 km/h.
Do Škoda Muzea zavítal z Itálie exemplář třetího a nejvyššího vývojového stupně, který reprezentuje vrchol motocyklové konstrukce značky Laurin & Klement. Řadový, vzduchem chlazený čtyřválec s rozvodem SV o objemu 570 cm3 má podélně dělenou skříň s třikrát uloženým klikovým hřídelem a dosahuje výkonu 6 koní (4,5 kW). Motocykl s ním dosahoval rychlosti až 75 km/h.
„V této konfiguraci byl vyroben pravděpodobně pouze jediný exemplář. Nese výrobní číslo 4775 a v archivu se k němu dochovalo jen pár technických výkresů, avšak žádné fotografie či další informace. I proto je jeho přítomnost v expozici Škoda Muzea tak exkluzivní,“ dodává Kodym.
Jednání o zapůjčení unikátního originálního stroje podle něj trvala řadu let. „Vedle expertů Škoda Muzea a Museo Storico della Motorizzazione Militare v Římě se do nich zapojili i odborníci z Národního technického muzea, velvyslanci ČR v Itálii a Itálie v ČR. Osobně jej podpořil i prezident ČR, pan Petr Pavel.“