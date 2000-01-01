náhledy
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech. Ambice francouzského Aemotion se však neomezují jen na metropole. A do cíle přepravuje víc než jen řidiče.
Začalo to prostou úvahou. Statistikou podloženou myšlenkou, že obyvatelé velkých evropských metropolí, Říma, Londýna nebo Paříže, stráví čekáním v dopravních kolonách něco mezi 100 až 200 hodinami ročně.
Odtud prý už byl jen krůček k tomu, aby lidé z francouzského startupu Aemotion začali plánovat svou originální vizi nového formátu městské přepravy. To bylo v roce 2014 a od té doby urazil projekt předlouhou cestu.
Dnes, o jedenáct let a sedm funkčních prototypů později, stojí společnost Aemotion jen krůček před nastartováním předprodukční fáze. S níž by rádi francouzští inovátoři svou velkou myšlenku uvedli v život.
A vzhledem k tomu, že už stačili letos na pařížském veletrhu Viva Technology představit i plán výroby, vyplatí se podívat zblízka na to, co by vlastně ten tolik inovativní Aemotion měl být zač. Překvapení to není malé.
Předně, jde o kombinaci malého elektromobilu a motorky. Ovšem křehkost motocyklu mu chybí. Ono mikroauto je konstruováno a nárazově testováno tak, aby obstálo i na velkých silnicích. Včetně dálnic, na nich může předvést jízdu maximální rychlostí 115–120 kilometrů v hodině.
Aemotion je, alespoň ve svém jádru, elektrické čtyřkolové vozidlo. Malé, hbité, úzké a vysoce ovladatelné. Jako motorka. Ale zároveň umí poskytovat bezpečí a ochranu před počasím v komfortu, který nabízí jen automobil.
Přeprava tu, na rozdíl od podobných alternativních konceptů, není jen o jednotlivcích. Aemotion přepraví až dva pasažéry. Hezky v tandemu, sedící za sebou.
Přičemž zadní sedadlo je modulární a dá se sklopit. Tehdy je možné prostor využít jako zavazadlový. V takovém případě získáte 150–200 litrů úložného místa. Což je prý víc než dost na týdenní nákup nebo dvě velká zavazadla.
Uvnitř přitom najdete staré známé bezpečnostní prvky, které jsou vlastní úrovni osobních automobilů. Tedy čtyřbodové bezpečnostní pásy pro obě sedadla, konstrukční prvky jako deformační zóny.
Bezpečnost posádky doplňují nárazníky a interiér z EPP pěny. Extrudovaného polypropylenu. Lehkého, pružného a přitom odolného materiálu, který se vyznačuje dobrou absorpcí nárazů, odolností vůči chemikáliím a tepelnou izolací.
EPP podle výrobce plní v Aemotion podobnou funkci jako airbag, přičemž pomáhá tlumit náraz při případné kolizi. Kolizi, k níž samozřejmě nedojde, protože Aemotion jsou vysoce flexibilní a obratné.
Ovládání se řeší pomocí motocyklových řídítek, volant tu schází. Naopak tu nechybí ostatní povinná výbava jako světlomety, brzdová světla, blinkry a zrcátka.
Řídit Aemotion je podobné jako jízda robustnějším motocyklem. Bezpečností odpovídá osobním automobilům, ale ve srovnání s nimi zdaleka nezabere tolik místa.
O pohon se stará elektromotor s výkonem 45 koní (přičemž výrobce ani točivý moment zatím nejsou blíže specifikovány). Podstatné však je, že daný výkon má být dostatečný i pro jízdu po dálnici.
Napájení zajišťuje pevně zabudovaná baterie s (zatím odhadovaným) dojezdem 200 kilometrů na jedno nabití. Přičemž k dispozici by měly být i dvě vyměnitelné baterie jako součást volitelné výbavy.
Každá z nich by měla navýšit dojezd o dalších sedmdesát kilometrů. Celkově by tedy plně vybavený vůz měl nabídnout dojezd až 340 kilometrů na jedno nabití, s využitím všech tří baterií.
Takový dojezd už zařazuje Aemotion do šarže „uvěřitelných“ a „použitelných“ elektromobilů. Jeho hlavní výhoda ovšem tkví v něčem jiném. V jeho ultrakompaktních rozměrech.
Délka vozu je jen 235 centimetrů a šířka pouhých 79 centimetrů, takže zaparkovat tento stroj by mělo být extrémně snadné. Už proto, že stojí vzpřímeně bez nutnosti stojanu. Ta minimální šířka se pak podbízí jedné poněkud kontroverzní praxi.
Aemotion je dělaný na to, aby mohl provádět tzv. „lane splitting“. Tedy jízdu mezi pruhy, což znamená, že když ostatní stojí v koloně, vy jedete dál. Nicméně, tato praktika není všude legální. V Nizozemsku je to v pořádku, ve Španělsku je to nelegální.
Proto raději rychle do zatáčky. V ní má mikroauto náklon zatáček až 35 stupňů. Díky patentovanému mechanismu, který mu umožňuje zůstat stabilní i při vyšších rychlostech.
K řízení Aemotionu (alespoň podle francouzských standardů) postačí běžný řidičský průkaz skupiny B. Ale i samotný výrobce dodává, že je potřeba k přeškolení na tento ultra-thin (ultratenký) model absolvovat alespoň sedm hodin doplňkového školení.
Výrobní plán počítá s prvními dodávkami pro nadšence a časné pořizovatele v roce 2026, následovanými sériovou výrobou v roce 2027. Po ní by měla přijít expanze vozu do zahraničí.
Prozatím nepevná a dosud víceméně jen odhadovaná cena mikroauta je 20 tisíc až 25 tisíc eur, tedy někde mezi 495 až 620 tisíci korunami. Což je poměrně palba. Zjemnit ji může fakt, že by první vozy měly být k dispozici na základě měsíčního předplatného.
Nabídka vozů formou předplatného zní exoticky. Mělo by přitom jít o sumu ve výši pěti tisícikorun měsíčně, přičemž ona cena zahrnuje pojištění, autorizovaný servis a údržbu.
Bude to k něčemu dobré? To nejspíš ukáže čas. Principy, na nichž Aemotion stojí, se totiž za ojedinělé úplně považovat nedají. A byť v sobě nesou značný potenciál pro budoucnost, ke komerčnímu úspěchu je zapotřebí nabídnout zákazníkům víc, než jen alternativu k přítomnosti.
