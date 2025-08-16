|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie
Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.
Za pět let auta zdražila o třetinu. Evropský trh padá, neplatí to pro hybridy
VIDEO Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními...
Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde
Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich...
Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě
VIDEO V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si...
Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů
VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...
Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok
Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...
Škoda Elroq napříč Československem: při nabíjení ceny lítají, pozor na roaming
VIDEO Škoda Elroq byla květnu druhým nejregistrovanějším elektromobilem v Evropě. Vypravili jsme se ní do...
Překvapivého vítěze ankety Ojeté auto roku 2025 doplnili „obvyklí podezřelí“
VIDEO Ojetým autem roku se v prvním ročníku ankety, vyhlášené skupinou Aures Holdings ve spolupráci s...
Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu
Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...
Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď
Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového...
Čínského konkurenta Karoqu nepřehlédnete. Omodě pro Evropu upravovali podvozek
SUV a crossovery jsou dnes horkým zbožím a ambiciózní čínská Omoda 5 se snaží zařadit do už tak přeplněného segmentu C, kde vládne Škoda Karoq, Dacia Duster a spol. Jak výhodná je to koupě a kde jsou...
Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView
Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...
Objevte méně známé funkce běžných aut, které vám usnadní život
Samopaly nebo otáčecí poznávací značky jako v nadupaném astonu Jamese Bonda v rodinné octavii asi nenajdete. I v těch obyčejných autech však jsou drobnosti, které leckdo nezná, přesto dokážou...
Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech....
Práce snů. Hledá se řidič snímacího vozu mapové aplikace StreetView
Rádi se jen tak bezcílně projíždíte, abyste si pročistili hlavu? Baví vás objevování zákoutí zapadlých uliček? Nevadí vám hodiny strávené za volantem, dokud je můžete trávit poklidnou jízdou ve...
Víkend láká k provětrání pokladů českých garáží. Na srazech jsou vidět unikáty
Setkání příznivců upravených vozů Dubgang je stálicí na české tuningové scéně, první sraz se uskutečnil v roce 2012. O tomto víkendu se tak v libereckých Starých Pavlovicích koná již 14. ročník. Není...
Řidičské schopností se ve stáří zhoršují. V Peru po 80 za volant nemůžete
Zmatený a slabozraký senior, který jel v protisměru tento týden, vyděsil mnoho řidičů na Bruntálsku. Diskuse o tom, do jakého věku je bezpečné usedat za volant, je velkým aktuálním tématem. V Peru od...
Za pět let auta zdražila o třetinu. Evropský trh padá, neplatí to pro hybridy
Z aktuálních údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že evropský trh s osobními vozy letos zpomalil. Za leden až červen klesly registrace nových aut v EU meziročně o 1,9 %, samotný...
Elektrická Octavia se dál odhaluje. Škoda ukázala kombíkovou záď
Škoda chystá na zářijový autosalon do Mnichova premiéru konceptu Vision O. Ta předznamená podobu chystaného elektrického pokračovatele řady Octavia. Bateriový kombík má představit evoluci designového...
OBRAZEM: Půl století závodních ikon na Barum Rally Zlín
Už v pátek začíná 54. ročník mezinárodní soutěže Barum Rally Zlín. Na stupních vítězů jedné ze tří nejstarších automobilových soutěží na území Česka se od roku 1971 vystřídala hezká řádka závodních...
Čínského konkurenta Karoqu nepřehlédnete. Omodě pro Evropu upravovali podvozek
SUV a crossovery jsou dnes horkým zbožím a ambiciózní čínská Omoda 5 se snaží zařadit do už tak přeplněného segmentu C, kde vládne Škoda Karoq, Dacia Duster a spol. Jak výhodná je to koupě a kde jsou...
Itálie zdražila pokuty. Vyhazování odpadků z auta až za 440 tisíc
Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout...
Unikátní hasičský speciál se skleníkem postavili pro Brno z kabrioletu
Po druhé světové válce se stavěla hasičská auta z čehokoliv, co mělo čtyři kola. A tak se stalo, že Horch 853 Sport Cabriolet, jeden z nejkrásnějších, nejluxusnějších německých předválečných vozů...
Exkluzivní prodej slunného stavebního pozemku Malý Újezd, okres Mělník
Malý Újezd, okres Mělník
3 990 000 Kč
Česká elektromobilní skepse. O bateriová auta mají nejmenší zájem v Evropě
V Česku je zájem o pořízení elektromobilu jeden z nejnižších v Evropě. Čistý elektromobil by si jako svůj další vůz pořídila čtyři procenta lidí. Evropský průměr je 13 procent, světový 15 procent....
Trump zabrání Američanům v bryndání benzinem. Vrátí na kanystry ventil
Administrativa prezidenta Trumpa v červenci zrušila opatření, které šestnáct let frustrovalo americké řidiče. Na přenosné palivové nádoby, kanystry, se budou moci vrátit odvětrávací otvory. Obrat v...