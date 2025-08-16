Nezabere místo, v koloně nečeká. Elektrické vejce Aemotion je exot z Francie

Radomír Dohnal
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického auta současně. A proto prý má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal ideálním dopravním prostředkem ve městech. Ambice francouzského Aemotion se však neomezují jen na metropole. A do cíle přepravuje víc než jen řidiče.
Je to mikro-elektromobil, který si bere to nejlepší z motorky a elektrického... Začalo to prostou úvahou. Statistikou podloženou myšlenkou, že obyvatelé... Odtud prý už byl jen krůček k tomu, aby lidé z francouzského startupu Aemotion... Dnes, o jedenáct let a sedm funkčních prototypů později, stojí společnost... A vzhledem k tomu, že už stačili letos na pařížském veletrhu Viva Technology... Předně, jde o kombinaci malého elektromobilu a motorky. Ovšem křehkost... Aemotion je, alespoň ve svém jádru, elektrické čtyřkolové vozidlo. Malé, hbité,... Přeprava tu, na rozdíl od podobných alternativních konceptů, není jen o... Přičemž zadní sedadlo je modulární a dá se sklopit. Tehdy je možné prostor... Uvnitř přitom najdete staré známé bezpečnostní prvky, které jsou vlastní úrovni... Bezpečnost posádky doplňují nárazníky a interiér z EPP pěny. Extrudovaného... EPP podle výrobce plní v Aemotion podobnou funkci jako airbag, přičemž pomáhá...

