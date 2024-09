McLaren se 786 motory postavili v Česku, na okruhu ho otestoval pilot F1

Ten je spojen se značkou LEGO už nějaký ten pátek a vrcholem nabídky je stavebnice supersportu P1 s funkčním pohonem, převodovkou, přítlačným křídlem a dalšími detaily.

Aby mohla být stavebnice takto dokonalá, musí na ní spolupracovat i výrobce aut. A věřte, že to automobilka McLaren bere vážně. Na přípravě modelu P1 se podílel i šéfkonstruktér McLarenu Ben Gulliver.

Stavebnice vznikala zhruba rok a konzultace LEGO a McLarenu probíhaly minimálně jednou týdně. LEGO dostalo k dispozici výkresy, technickou dokumentaci i názor inženýrů. Výsledek ale stojí za to. Vznikl tak model s osmiválcovým motorem, hybridním ústrojím, které funguje stejně jako v reálném autě. Nechybí sekvenční sedmistupňová převodovka, odpružení, ani otevírací dveře a vysunovací přítlačné křídlo. Zkušený stavitel na takovém modelu stráví víc než osm hodin, začátečníkovi to pak potrvá dvojnásobek času.

LEGO je ale značka, která se nebojí posouvat hranice. To jsme mohli vidět už na řadě modelů nejen ze stavebnice Technic. Dosavadním vrcholem byl model Bugatti Chiron, který díky elektromotorům Technic dokonce jezdil. To, kvůli čemu jsme vyrazili na britský okruh Silverstone, ale posouvá hranice toho, co se dá z dílků LEGO postavit, zase o něco dál.

Historie na každém kroku

Okruh Silverstone patří k těm nejtradičnějším v seriálu Formule 1 a sídlí okolo něj řada týmů. Za války zde bylo letiště, ze kterého startovaly bombardéry Wellington na okupovanou Evropu. Po konci války zde vznikl závodní okruh, který viděl nejeden historický okamžik. Součástí areálu je i muzeum, ve kterém uvidíte nejen historii okruhu, ale hlavně spoustu zajímavých strojů, mezi kterými nechybí třeba formule Brawn GP, Aston Martin Fernanda Alonsa nebo McLaren Davida Coultharda. Kromě vozů je tu i zajímavá interaktivní prezentace a místnost plná simulátorů F1, na kterých si můžete zkusit projet legendární sérii esíček Maggots-Becketts. Kromě muzea je na okruhu i obrovský fan shop, ve kterém si najde to své snad každý fanoušek F1.

My jsme se ale těšili hlavně do boxů, kde probíhaly kromě akce s legem i jízdy majitelů McLarenu. K vidění tu kromě silničních supersportů byly i speciály McLaren Solus GT, kterých značka vyrobila jen 25 kusů. Auto vzniklo podle počítačové hry, v útrobách má atmosférický desetiválec, kabinu jako stíhačka a aerodynamiku podobnou formuli 1.

Za volantem supersportu z lega pilot F1

Teď už ale k tomu, proč tu jsme, a to je oslava spolupráce McLarenu a LEGO. Díky dlouhodobému partnerství vznikl nápad na revoluční model v měřítku 1:1. Až dosud byly všechny lego modely spíš výstavními, ale tady je všechno jinak. Úkol pro inženýry zněl jasně. Postavit reálný model McLarenu P1, který objede okruh Silverstone, bude mít maximální rychlost přes 60 km/hod a bude poháněný elektromotory. No a aby to nebyla výzva jen tak ledajaká, za volant se měl posadit druhý muž pořadí Formule1 Lando Norris.

Česká stopa

V Kladně už několik let stojí továrna LEGO, ale také speciální oddělení pro vývoj a stavbu modelů. Vyrábí se tu třeba obří sochy nebo modely do zábavních parků. A právě tady vznikal pod vedením projektového manažera Lubora Zelinky i nejnovější model McLarenu. A co bylo na stavbě nejtěžší? „Vytvořit takovou konstrukci, která bude dostatečně pevná, ale zároveň lehká, aby vydržela jízdu vysokou rychlostí po okruhu,“ popisuje Lubor Zelinka. Na autě je použito celkem 342 817 komponentů LEGO Technic. Zajímavé je, že nejsou k sobě lepené, ale jsou spojené klasickými konstrukčními prvky.

Na vývoj konstrukce bylo třeba 6 134 hodin. Na stavbu pak 2 210 hodin. Na stavbě se podílelo celkem 23 specialistů z LEGO a Mclaren Automotive. Model je dlouhý 4 980 mm, široký 2 101 mm a vysoký 1 133 mm. Auto z lega váží 1 220 kg, což je zhruba o dva metráky míň než skutečný McLaren P1.

786 motorů z lega

Vzít konvenční elektropohon a namontovat ho do modelu by bylo jistě snažší. Ale nebylo by to tak nějak ono. O pohon se tedy starají LEGO elektromotory, které můžete znát ze stavebnic Technic. Jsou spojené do osmi jednotek. Každá z nich obsahuje 96 motorů. Celkem je to tedy 768 elektromotorů. A ptáte se, proč do osmi jednotek? Ty mají znázorňovat vidlicový osmiválec, který pohání skutečný McLaren P1.

Auto je postavené na ocelovém rámu, který tvoří podvozek a odpružení. Dalšími díly, které nejsou z lega, jsou kola a pneumatiky, no a nakonec také volant, který pochází ze skutečného McLarenu P1. Pak jsou tu ještě přední světla. Z LEGO dílů jsou i kotoučové brzdy, nicméně za nimi se skrývají skutečné brzdy, které zpomalují zadní nápravu. Za zmínku určitě stojí bezpečnostní pásy. Když jsme se Lubora ptali, proč tam jsou, tak odpověděl celkem logicky, auto už jezdí šedesátkou, tak je tam pro jistotu dali. Upřímně řečeno bych ale crash test raději nezkoušel, auto by se asi rozebralo doslova na díly. Na druhou stranu, které auto si můžete po nehodě znovu poskládat?

Model nemá vyklápěcí dveře jako jeho vzor. To by bylo s ohledem na tuhost karoserie v podstatě nemožné. Leze se do něj okénkem po rozebrání části karoserie nade dveřmi. Stejně do auta musel nastupovat i Lando. Chybí samozřejmě i přední a boční skla, takže jezdec musí mít pro jízdu na okruhu přilbu s hledím. To pro jezdce Formule 1 určitě není problém. Jak můžete vidět na videu, tak se vše podařilo, Lando Norris objel celkem 5 891 metrů dlouhý okruh Silverstone a ani si nestěžoval na sedačku z tvrdých kostiček.

Co chystají v laboratořích na Kladně teď? „Něco už v hlavě máme, ale teď si hlavně užíváme ježdění s P1. Ta ještě pojede na několik dalších akcí, než definitivně zakotví v některé budově LEGO. Po McLarenu to ale bude muset být něco, co znovu posune hranice a limity toho, co jde ze stavebnice LEGO postavit,“ říká Lubor Zelinka.