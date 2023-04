Autovýročí týdne: Land Rover se měl vyrábět pár let, stavěli ho jako traktor

Zlatá éra modelu sice skončila s příchodem prvních SUV, auto ale mělo své zákazníky až do konce výroby v lednu 2016. A své příznivce má dodnes: automobilka dodnes nabízí renovované historické vozy a vznikla dokonce i novodobá reinkarnace auta.

Vozidlo, které se inspirovalo ve válečném jeepu, pomohlo na přelomu 40. a 50. let minulého století tradiční britské automobilce Rover přežít složité období. Poválečná Británie se totiž potýkala s vysokým zadlužením a firma zaměřená spíše na luxusnější vozy potřebovala rozšířit výrobní program.

Hlavní konstruktér Maurice Wilks přišel s nápadem na odolný vůz, tak trochu křížence terénního auta s traktorem, který by mohli používat třeba statkáři. Inspirovalo ho k tomu mimo slavné americké vojenské auto s pohonem na všechna čtyři kola, které se po skončení války na britských farmách často vyskytovalo, hospodáři si ho pořizovali z přebytků.

Prototyp vycházející z armádní klasiky byl výrazně ovlivněný „traktorovým“ pojetím, měl například sedadlo řidiče i volant uprostřed. Další vozy ze zkušební série, postavené mezi březnem a srpnem 1948, už ale dostaly klasické řešení s řidičem sedícím na straně. Auto, které karoserii z hliníkové slitiny dostalo nikoli kvůli snaze uspořit hmotnost, ale kvůli nedostatku oceli v Británii, se ukázalo být „trefou do černého“. Do konce roku 1948 se vyrobilo 3000 landroverů, následující rok to bylo 5000 a v roce 1950 už opustilo výrobní linku přes 16 000 vozů.

Kromě domovské Británie se Land Rover (jméno Defender dostala teprve začátkem 90. let verze, představená v roce 1983) vyráběl i Brazílii, Turecku či Španělsku. Během téměř sedmi dekád se Land Rover dočkal řady modifikací, žádná ale nezměnila jeho charakter - ani typické vady, jako například slabou odolnost ocelových částí proti korozi. Nejviditelnější změnou se stalo přemístění předních světel, zpočátku posazených doprostřed přední masky, do blatníků, kterou továrna koncem 60. let reagovala na nové předpisy. Během let se měnily například motory nebo interiér, ten se ale nikdy nestal příliš pohodlným.

Land Rover spíše než komfortem vynikal terénními schopnostmi, které uplatnil ve všech vyráběných verzích. Existovalo jich nepřeberné množství, které se lišily délkou, počtem dveří nebo typem střechy; vyráběly se také lehké náklaďáky nebo hasičské verze. Velkými odběrateli landroverů se staly i armády, včetně české.

Z auta, které mělo jen na pár let zachránit automobilku Rover, se tak právem stala legenda. Od 90. let však s postupným růstem obliby vozidel SUV zájem zákazníků o jednoduché auto s ocelovým páteřovým rámem a hliníkovou karosérií snižoval a ročně jich z továrny v anglickém Solihullu vyjíždělo jen kolem 15 000.

Kromě klesajícího odbytu hrály proti Land Roveru Defender také zpřísňující se emisní a bezpečnostní normy. Emise sice mohla vyřešit instalace jiného motoru místo obstarožního naftového čtyřválce z Fordu Transit, investice do zlepšení bezpečnosti by se ale už nevyplatily. Zprávy o ukončení výroby defenderu ovšem vyvolaly novou vlnu zájmu, a tak v posledním roce produkce našlo zákazníky přes 22 000 "defíků“, jak čeští fanoušci těmto vozům říkají. Během 68 let se jich vyrobilo 2 016 933, posledním se stal světlezelený krátký vůz s plátěnou střechou, připomínající auta z počátků produkce.

Klasické landrovery ale haly v Solihullu opouštějí i po oficiálním konci výroby, firma totiž v původní továrně otevřela linku zaměřenou na renovací historických modelů. Kromě toho vzniklo v uplynulých letech auto, které jako by původnímu Land Roveru „z oka vypadlo“: Ineos Grenadier. Stojí za ním britský automobilový nadšenec Jim Ratcliffe, šéf chemické firmy Ineos, který chtěl dát světu funkční auto postavené hlavně pro práci (a také zábavu v terénu). První vozy, které mají pod kapotou řadové naftové i benzínové šestiválce BMW, se dostaly do prodeje letos.

Land Rover, který je od roku 2008 součástí indického koncernu Tata, pak v září 2019 představil zcela nový Defender navazující na odkaz původního modelu, ale vybavený nejmodernější technikou. Vyrábí se v továrně ve slovenské Nitře. Firma kromě toho nabízí i luxusnější SUV, zejména Range Rover, jehož první generace přišla na trh už v roce 1970 a současná pátá se vyrábí od loňského roku. Od něj jsou pak odvozené verze Sport, Velar a Evoque, vedle toho automobilka vyrábí i menší modely Discovery a Discovery Sport.