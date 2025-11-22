Land Rover se směje Číňanům. Schody do nebe nejsou pro každého

Neplánovanou pozornost si na internetech celého světa vysloužila čínská automobilka Chery. Video neúspěšného kaskadérského kousku její terénní novinky je hitem posledních dní. Ironickými komentáři o nemotorném pokusu vyjet slavné schody na horu Tianmen publikum nešetřilo.

Přidal se také Land Rover, který připomněl video stejného výkonu, úspěšně dokončeného v roce 2018. Archivní video oživil popiskem „Je těžké překonat Range Rover Sport.“

Range Rover Sport vyjíždí schody na čínské hoře Tianmen.
Range Rover na rozdíl od čínského SUV vyjel „schody do nebe“ bez problémů
Range Rover Sport vyjíždí schody na čínské hoře Tianmen.
Range Rover Sport vyjíždí schody na čínské hoře Tianmen.
Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody (dlouhé přes tři sta metrů s výškovým rozdílem 150 metrů) slavné Nebeské brány Tianmen ztratilo trakci a začalo couvat dolů. Vozidlo se zarazilo o zábradlí, které výrazně poškodilo.

Automobilka Chery, která před nedávnem vstoupila také na český trh, se za incident oficiálně omluvila a ve svém prohlášení uvedla, že veškeré škody uhradí, zajistí úplnou opravu a ponese plnou odpovědnost za následná opatření. Firma zároveň reagovala na vlnu veřejné kritiky ohledně rozhodnutí uspořádat test na veřejném místě vyhledávaném turisty. Podle prohlášení se Chery zavazuje k „vážné sebereflexi“ a přehodnocení způsobu propagace.

Model uvedený na trh v září letošního roku představil novou značku Fulwin koncernu Chery. Automobilka ho prezentuje jako robustní SUV určené pro náročné podmínky. Vedení společnosti před akcí na sociálních sítích vyzdvihovalo test v Tianmen jako extrémní prověrku výkonu, ovládání a kvality pohonu všech kol.

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje

Přírodnímu skalnímu oblouku na úbočí hory Tianmen zvaný Nebeská brána je myticky považován za spojení mezi světem smrtelníků a světem bohů. Schody, které na ní vedou, se v nejstrmějším místě svažují v úhlu 45 stupňů.

Schody poprvé v autě pokořil za volantem Range Roveru Sport v roce 2018 Ho-Pin Tung, vítěz 24hodinového závodu Le Mans. Akci předcházely přípravy ve Velké Británii, inženýři propočítávali, ladili a dokonce si postavili vlastní model části prudkých schodů, na které si vše testovali. „Ne všechny aspekty výzvy se podařilo otestovat a pochybnosti o úspěšném dokončení úkolu přetrvávaly,“ uváděl tehdy Land Rover, výrobce rangeroverů.

22. listopadu 2025

