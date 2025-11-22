Range Rover na rozdíl od čínského SUV vyjel „schody do nebe“ bez problémů

Přidal se také Land Rover, který připomněl video stejného výkonu, úspěšně dokončeného v roce 2018. Archivní video oživil popiskem „Je těžké překonat Range Rover Sport.“
Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody (dlouhé přes tři sta metrů s výškovým rozdílem 150 metrů) slavné Nebeské brány Tianmen ztratilo trakci a začalo couvat dolů. Vozidlo se zarazilo o zábradlí, které výrazně poškodilo.
Automobilka Chery, která před nedávnem vstoupila také na český trh, se za incident oficiálně omluvila a ve svém prohlášení uvedla, že veškeré škody uhradí, zajistí úplnou opravu a ponese plnou odpovědnost za následná opatření. Firma zároveň reagovala na vlnu veřejné kritiky ohledně rozhodnutí uspořádat test na veřejném místě vyhledávaném turisty. Podle prohlášení se Chery zavazuje k „vážné sebereflexi“ a přehodnocení způsobu propagace.
Model uvedený na trh v září letošního roku představil novou značku Fulwin koncernu Chery. Automobilka ho prezentuje jako robustní SUV určené pro náročné podmínky. Vedení společnosti před akcí na sociálních sítích vyzdvihovalo test v Tianmen jako extrémní prověrku výkonu, ovládání a kvality pohonu všech kol.
|
Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje
Přírodnímu skalnímu oblouku na úbočí hory Tianmen zvaný Nebeská brána je myticky považován za spojení mezi světem smrtelníků a světem bohů. Schody, které na ní vedou, se v nejstrmějším místě svažují v úhlu 45 stupňů.
Schody poprvé v autě pokořil za volantem Range Roveru Sport v roce 2018 Ho-Pin Tung, vítěz 24hodinového závodu Le Mans. Akci předcházely přípravy ve Velké Británii, inženýři propočítávali, ladili a dokonce si postavili vlastní model části prudkých schodů, na které si vše testovali. „Ne všechny aspekty výzvy se podařilo otestovat a pochybnosti o úspěšném dokončení úkolu přetrvávaly,“ uváděl tehdy Land Rover, výrobce rangeroverů.