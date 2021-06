Italského pacienta čeká po resuscitaci velký mejdan. Lancia bude bez genderu

Dlouhou dobu to na happy-end zrovna nevypadalo. Lancia je již minimálně pět let ve stavu klinické smrti a bylo jen otázkou času, kdy ji odpojí od přístrojů. Mnoho nechybělo a značka, která dala světu takové vozy jako Fulvia, Flavia, Beta, Gamma, Kappa, Stratos HF, Delta HF Integrale či Thema 8.32, málem skončila v propadlišti dějin. Zachránil ji jen zájem věrných domácích zákazníků o jediný model Ypsilon. A také to, že došlo ke spojení koncernů FCA a PSA do skupiny Stellantis. Bez něho by to nebyl šťastný příběh.



V současnosti Lancia působí jen na italském trhu, kde prodává již hodně „vousatou“ druhou generaci modelu Ypsilon, vyráběnou v Polsku. Módní městské auto se objevilo v první generaci v roce 1985, když na autosalonu v Ženevě debutovalo jako Lancia Y10. Luxusní malý model, speciálně zaměřený na dámskou klientelu, se stal rychle hitem. Velmi povedená byla zvláště druhá generace. V loňském roce Ypsilonka oslavila již své 35. výročí a výrobu 3 milionů kusů.

Poslední třetí generace se představila již před deseti lety na platformě Fiatu Panda a od té doby prošla řadou drobných úprav. Loni v březnu na stará kolena dostala mild-hybridní pohon a letos prošla další modernizací, kterou prozrazují mj. nové přední světlomety.

Letos v květnu Lancia Ypsilon obsadila v italském prodejním žebříčku třetí místo a loni i předloni byla druhým nejoblíbenějším autem hned po Fiatu Panda. Ti, kdo studovali prodejní tabulky, dokonce přišli s překvapivým zjištěním, že tento malý hatchback na svém jediném trhu překonal roční celoevropské prodeje Alfy Romeo. Loni (43 076 vs. 35 718 kusů), ale i v předcovidovém roce 2019 (58 820 vs. 54 365 kusů).

Modely jako Lancia Ypsilon jsou snem všech účetních. Auto představené před deseti lety, navíc s technikou již vysloužilého Fiatu Panda, je již dávno zaplacená technika a generuje jen zisk. Na druhé straně „držet“ značku jen kvůli jednomu modelu také něco stojí. Ale jak je vidět, tak se to nakonec vyplatilo. Zákazníci zůstali Lancii věrní, a ta tak nyní dostala další šanci, kterou musí co nejlépe využít.

Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares potvrdil, že v nadcházejících deseti letech bude skupina investovat do všech svých značek, poté se uvidí, jak vše bude dál. V koncernu má podle něj dokonce panovat i jakási meziznačková rivalita. Lancia bude společně s DS a Alfou Romeo součástí skupiny prémiových značek, dostane tedy opět špičkovou techniku a širší portfolio modelů.

Skutečnost, že to Stellantis myslí s Lancií vážně, potvrzuje fakt, že její design dostal na starost Jean-Pierre Ploué. Ten byl ředitelem designu koncernu PSA a po vytvoření koncernu Stellantis v letošním roce byl jmenován hlavním designérem pro značky Lancia a Alfa Romeo. V turínském designovém centru tak tento Francouz a jeho tým budou tvořit budoucnost Lancie.

Zkušenosti má opravdu bohaté. Ploué pracoval od roku 1985 pro Renault, kde navrhl koncept Laguny, malé Twingo a podílel se i na první generaci Méganu a Renaultu Clio II. O deset let přešel k Volkswagenu a v letech 1998 až 1999 byl Ploué vedoucím exteriérového designu u evropské pobočky Fordu. Následovala funkce vedoucího designového centra Citroënu. V roce 2009 byl povýšen na ředitele designu pro skupinu PSA a po vytvoření koncernu Stellantis v letošním roce byl Jean-Pierre Ploué jmenován hlavním designérem pro značky Lancia a Alfa Romeo.

Eklekticismus Podle Wikipedie Způsob tvorby a práce, který čerpá z cizích vzorů nebo z děl starších období a mísí je dohromady.

A jeho tým tedy čeká hodně práce. Obě značky potřebují „nakopnout“. Více to samozřejmě platí pro Lancii, kde ho čeká skutečně hodně práce, na druhé straně je v pozici, že může začít s kusem čistého papíru a od základu vytvořit nový designový „jazyk“. Ploué podle italského deníku La Repubblica měl doslova říci, že styl obrozené lancie bude „eklektický a no-gender“.

Nějaké retro ale nečekejme. Jak se nechal slyšet Luca Napolitano, hlavní představitel značky Lancia, tak to budou auta, která mají být plně zrcadlem dnešní doby. Magazín Autoblog už spekuluje o tom, že prvním novým modelem bude malé SUV postaveném na platformě koncernu PSA, takže bude rozměry odpovídat Peugeotu 2008. Oprášit má jméno Musa, které před patnácti lety přivezlo malé MPV (dvojče Fiatu Idea).

Budoucnost Lancie bude z velké části elektrická a značka má být nově „rozkročena velmi do široka“. Auta tak mají cílit nejen na muže a ženy, ale již na všechny ty desítky pohlaví, generace Y a Z, hipstery i vyznavače eko a bio trendů. Každý si má přijít na své. Nejen pro tým Jean-Pierra Ploué, ale především pro marketingové oddělení Lancie, to je určitě velká výzva. Jestli se to všechno splní, tak to bude asi hodně barevný a hlasitý mejdan.

Historie plná inovací Automobilka Lancia, kterou v roce 1906 založil závodník Vincenzo Lancia, je kultovní italskou značkou, která byla po většinu své existence výkladní skříní italského technického umu. Je průkopníkem nových technických řešení, mimo jiné prvním použitím samonosné karoserie u modelu Lambda (1922). A například model Ardea z roku 1948 byl prvním sériově vyráběným automobilem s pětistupňovou manuální převodovkou. Finanční problémy ale Lancii v roce 1969 přivedly do „náruče“ Fiatu a společně s ním až do koncernu FCA, kde již vyloženě živořila. V rámci úspor modelovou paletu kromě Ypsilonky tvořily jen lehce opticky upravené americké modely od sesterského Chrysleru, což samozřejmě jen stěží mohlo fungovat. Lancia Lambda byla v roce 1922 první automobilem se samonosnou karoserií. Lancia byla úspěšná i na závodních tratích. Díky J. M. Fangiovi vyhrála v roce 1956 mistrovství světa formule 1, v letech 1979 až 1981 získala tři tituly ve vytrvalostních závodech a na kontě má i plných jedenáct titulů v automobilových soutěžích mezi značkami (1972, 1974 až 1976, 1983, 1987 až 1992). Kdo by si nevzpomněl na Fulvie, Stratosy, Lancie 037 či Delty S4 v divokých smycích a s oblaky prachu za sebou.