Chuligáni ve Francii upálili nádherné italské kupé, exotickou lancii

„V mém okresku takto vyjíždíme ke třem čtyřem zapáleným autům za noc,“ uvedl Christophe Lenglos, podplukovník hasičů v departementu Yvelines, který je i technickým poradcem pro provádění záchranných operací při nehodách vozidel značky Renault. „Často je ani nehasíme, zkontrolujeme, zda by oheň neohrozil něco jiného a necháme vrak dohořet,“ líčí.

Francií od úterý minulého týdne otřásají násilné nepokoje, které vyvolala smrt 17letého Nahela M. při zásahu policie. Epicentry násilností jsou pařížská předměstí a další velká francouzská města.

Po celé zemi byly povolány do akce desetitisíce policistů a četníků. Jen v noci z pátku na sobotu výtržníci zapálili na 1 350 vozidel.

„Od začátku nepokojů bylo na celém území úmyslně zapáleno nejméně 5 600 aut, mnoho dalších bylo také poničeno,“ cituje ze zprávy francouzského ministerstva vnitra magazín Caradisiac.

Jednou z obětí je také automobilová perla Lancia Fulvia Zagato, jak ukazuje video zveřejněné na sociálních sítích. Nádherné italské kupé bylo ukradeno z garáže a zapáleno.

„Pořádkové síly nejsou schopny čelit tisícům demonstrantů, často teenagerů, kteří rabují, přepadají obchody a kanceláře a dokonce zakládají požáry v knihovnách a na veřejných místech. Ulice jsou tedy dějištěm skutečné městské války, se znetvořenými budovami a zapálenými odpadkovými koši,“ popisují zpravodajové magazínu Quattroruote.

Terčem vandalů se v tomto případě stalo nádherné italské kupé, které je typickým reprezentantem italské školy šedesátých a sedmdesátých let. Lehkonohý dvoudveřák s výrazným designem a vytříbenou technikou ukazuje, jak byl svět aut krásný v dobách, kdy vážila pod tunu a stačil jim švitořivě točivý čtyřválec s výkonem kolem stovky koní, aby si řidič jízdu užil. „Byla to doba, kdy vzrušení přicházelo rychle v pomalých autech!“ popisuje trefně aukční portál Get Your Classic.

Fulvii (Tipo 818) vyráběla Lancia v letech 1963 až 1976. Jméno pro ni vypůjčili od starořímské cesty Via Fulvia vedoucí od Turína na východ. Představili ji na ženevském autosalonu v roce 1963 a vyráběla se ve třech variantách: Berlina – to byl čtyřdveřový sedan, potom dvoudveřové kupé a konečně fastback kupé navržené a vyráběné právě u Zagata.

Motor vpředu pohání přední kola. Přímo pro fulvii navrhl motorář Zaccone Mina netradiční agregát ovšem držící se tehdejších zvyklostí značky. Vidlicový čtyřválec měl velmi úzce sevřené řady válců (12 stupňů), proto motor vystačil s jednou hlavou. Každá řada měla jednu vačku pro sací a výfukové ventily. Motory začínaly na objemu 1,1 a končily u 1,6 litru. V kupé od Zagata najdeme jak 87koňovou třináctistovku, tak 115koňovou jedna-šestku. Pod kapotou byly motory skloněny ve 45stupňovím úhlu doleva, aby se co nejvíce snížilo těžiště a kupé mohlo mít hezky nízkou kapotu. Zprvu auto dostávalo čtyřstupňovou převodovku, následně pětikvalt s jedničkou řazenou dolů ke kolenu.

Lancia Fulvia Sport, navržená designérem Ercole Spadou a postavená v milánského karosárně má na svou dobou extrémně moderní a elegantní design. Pravda, na řešení předních partií, které má k jemné italské automobilové eleganci přeci jen dál, si musí člověk chvíli zvykat.

Znalci odhalí, že zadní světla si italská kráska vypůjčila z NSU Prinz 4.

Zagatova Fulvia Sport, odhalená v roce 1965, měla stejnou mechaniku jako sériové Coupé – kromě geometrii náprav – ale díky lepší aerodynamice dosahovala vyšších maximálních rychlostí. Navzdory tomu se téměř neobjevovalo na rallyových tratích, kde excelovalo klasické kupé Fulvie.

Nezávislé zavěšení vpředu používalo příčná ramena a jedno listové pero, zatímco vzadu byla použita tuhá náprava s panhardskou tyčí a listovými pery. Na všech kolech byly kotoučové brzdy Dunlop, při modernizaci auto dostalo jejich posilovač.

Nejvýraznějším technickým rozdílem oproti výchozímu modelu byla hliníková karoserie. První série unikátního kupé ji měla z hliníku kompletně, následně ovšem Zagato karoserii přepracovalo – skelet bylo ocelový, z hliníku byla kapota, dveře a vana pro rezervní kolo pod podlahou kufru. Protože kupátka stavěli ručně, byl každý kus originál – lišily se drobnými rozdíly ve tvarech a rozměrech karoserie.

Víko zavazadlového prostoru bylo u všech verzí vždy ocelové. Tam najdeme specialitu Fulvie Sport Zagato Sport – víko se otevíralo elektricky pomocí tlačítka na palubní desce. Elektromotor zvedl výklopné dveře o několik centimetrů natolik, aby cirkuloval vzduch v prostoru pro cestující.

Výroba byla ukončena v roce 1972 poté, co Zagato smontovalo přibližně 6 183 kusů. Kolik jich přežilo do dnešních dnů se neví, každopádně je po řádění vandalů ve Francii teď o jedno provozuschopné méně.