Analýza italské autorenesance. Vrací se Lancia a Multipla ze Slovenska

V moderním světě aut začíná jít o auta až v poslední řadě. Italští krasoduchové samozřejmě musí vše pojmout ve svém nonšalantně hédonistickém stylu. Jako symbolické uvedení do nové éry renesance značky Lancia představili cosi. Jmenuje se to Pu+Ra Zero. Je to hlavně socha, objekt vytvořený pro definici designového jazyka značky. Chce to trochu vysvětlování a znalostí z historie a k tomu zájem o design, abyste si jen nemysleli, že to šéfdesignér Lancie Jean-Pierre Ploué přehnal s proseccem nebo aperolem.

V tom nedefinovaném objektu jsou prý schované všechny tři nové lancie, alespoň přeneseně, částečně.