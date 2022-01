Bentley a Lamborghini hlásí přechod k elektru. Italové si ještě dopřejí rally

Britská automobilka Bentley zahájí v roce 2025 výrobu svého prvního plně elektrifikovaného vozu, potvrdila tak plán, který odhalila už v roce 2020 (čtěte zde). Do konce desetiletí pak investuje 2,5 miliardy liber (73,2 miliardy Kč) do udržitelnosti. Firma, která je součástí koncernu Volkswagen, to uvedla ve svém oficiálním sdělení. Výrobce luxusních vozů plánuje do roku 2030 přejít pouze na výrobu elektromobilů.

Bentley EXP 10 Speed 6

Aby mohla firma elektromobil vyrábět, zprovozní závod v britském Crewe. Další podrobnosti ke svému elektromobilu neuvedla.

Automobilka Bentley tento měsíc sdělila, že loňský rok byl pro ni z hlediska odbytu rekordní. Díky silné poptávce po špičkových vozidlech firma celosvětově zvýšila prodej o 31 procent. Prodej byl rekordní už druhým rokem po sobě.

Električtí býci

Své plány na elektrifikaci nabídky oficiálně předestřela také další superprémiová značka patřící do koncernu Volkswagen. Italský výrobce sportovních vozů Lamborghini plánuje uvést na trh svůj první plně elektrický model na konci tohoto desetiletí, oznámil to šéf automobilky Stephan Winkelmann. Podle agentury Reuters to poukazuje na obezřetný přístup Lamborghini k přechodu na elektrický pohon. Winkelmann loni uvedl, že první plně elektrický model značky se objeví ve druhé polovině desetiletí. Podle nejnovějších zpráv by to mělo být v roce 2028.

Prvním plně elektrickým modelem Lamborghini bude čtyřmístné sportovně-užitkové kupé (SUV), potvrdila mluvčí automobilky agentuře ANSA. Model bude navazovat na tradici vozů GT, tedy rychlých luxusních aut určených pro jízdu na dlouhé vzdálenosti.

Lamborghini Sián FKP37

Winkelmann dále zopakoval, že Lamborghini do dvou až tří let převede celou svou modelovou řadu, včetně sportovních vozů Huracan a Aventador a SUV Urus, na hybridní pohon.

V rozhovoru pro magazín AutoCar Winkelmann odhalil plány blíže. Letošek má být posledním rokem, kdy dorazí neelektrifikované novinky značky. V příštím roce přijde nástupce dvanáctiválcového Aventadoru, který dostane hybridní pohon. To bude symbolicky 60 let po představení vůbec prvního modelu značky s býkem ve znaku, v roce 1963 představil Ferruccio Lamborghini model 350GT na autosalonu v Turíně.

V roce 2024 přiburácí plug-in hybridní provedení SUV Urus a rok na to nový, opět hybridizovaný Huracan. „Od roku 2025 nabídneme pouze hybridní vozy,“ prohlásil Winkelmann.

Naznačil ovšem, že se značka prozatím nevzdá svých velkoobjemových mnohaválcových motorů. Desetiválec Huracanu a dvanáctiválec Aventadoru jsou podle Winkelmanna „součástí dědictví“. A dodal, že se downsizing nechystá: „Neplánujeme šestiválcový motor,“ řekl.

Lamborghini Huracan Sterrato

Aktuálně se spekuluje o tom, že na rozloučení s čistě nebateriovými modely si Lamborghini nadělí specialitu v podobě produkční verze konceptu Sterrato z roku 2019. Rallyově pojatý koncept na bázi modelu Huracán tehdy vyvolal velký zájem. Nyní se objevily snímky maskovaného prototypu při testech, jenž by měl dorazit ještě letos v limitované edici; s desetiválcem o výkonu 471 koní, o pět centimetrů zvednutým podvozkem a terénními úpravami. Prostě, supersport do arabských dun a ruské tajgy, právě tam by se o Sterrato dal čekat největší zájem.

Tento harmonogram však znamená, že Lamborghini zaostává za konkurenčním Ferrari, poznamenává ČTK. To už představilo tři hybridní modely a plně elektrické auto slíbilo do roku 2025.

Šéf Lamborghini také informoval, že objemy prodejů pro letošní rok by měly odpovídat těm loňským, kdy značka dodala 8 405 vozů. Objednávky podle něj již pokrývají značnou část plánované výroby.

S plány na elektrifikaci svých automobilových řad a s masivními investicemi do nových technologií přichází mnoho automobilek. Reagují tak na hrozící zákaz vozů na fosilní paliva.