Toto bude hodně rychlé! To je nejčastější reakce, která se nesla sálem kongresového centra v italském Rimini poté, co šéfové automobilky Lamborghini strhli plachtu z modelu Temerario Super Trofeo. Doteď platilo, že Lamborghini vyrábí nejrychlejší cupová auta na světě. A tento titul si v Sant’Agatě Bolognese rozhodně nechtějí nechat vzít. Nejrozšířenější závodní verze lamborghini se totiž v nové generaci ještě víc přiblíží ultimátní variantě GT3.
Proč by to mělo zajímat české petroheady? Jedny z prvních aut totiž pravděpodobně zamíří do Česka. V Lamborghini Super Trofeo totiž už od roku 2018 působí český tým Mičánek Motorsport. Loňští šampioni evropské odnože seriálu tak mají nakročeno k tomu, aby se k nim dostaly jedny z prvních vozů, které začne Lamborghini distribuovat.
„S Lamborghini jsme v kontaktu a už jsme projevili zájem temerario mít. Věřím, že máme takové postavení, abychom mohli být mezi prvními, ke komu dorazí,“ říká šéf týmu Jiří Mičánek mladší. Temerario v barvách českého týmu by se pak mělo objevovat nejen na evropských tratích, ale i v domácím okruhovém šampionátu.
Do roka a do dne: sto aut pro sezonu 2027
Pod zkratkou Super Trofeo se skrývá z pohledu závodního „byznysu“ vůbec nejdůležitější model značky. Ta jimi totiž obsadí svůj vlastní „značkový“ šampionát, kde dnes ve třech kontinentálních větvích seriálu startuje zhruba stovka vozů aktuální generace modelu Huracán. Ty temerario nahradí.
V současnosti jsou huracány nejrychlejšími cupovými auty na světě. V časech, které „estéčka“ zajíždějí, dosavadní model Huracán převyšuje o malý kousek jak Ferrari, McLaren i Porsche, jehož značkové seriály jsou po celém světě nejrozšířenější. S temerariem by se toto postavení mělo ještě upevnit, dá se pochopitelně čekat, že nový model bude o něco rychlejší.
Super Trofeo má důležitou pozici i v samotné značce Lamborghini. Jakkoliv se vám to možná zdá nepravděpodobné, až do roku 2009 tato italská legenda žádné závodní ambice neměla. Dělala prostě luxusní sporťáky a do revíru obsazeného konkurenčními supersportovními brandy nefušovala. Ale pak přišla změna kurzu. Super Trofeo odstartovalo s modelem Gallardo. V roce 2015 jej nahradil dosluhující Huracán.
A teď přijíždí Temerario. Z pohledu závodního programu značky je model Super Trofeo rozhodně nejdůležitější – vyrábět se jej budou řádově stovky, poptávka po účasti v šampionátu totiž pořád roste. Pro představu – v roce 2009 v seriálu obvykle startovalo do patnácti aut. Teď je jich na startu vždy přes třicet, často přes čtyřicet. Tolik, že promotér téměř naráží na kapacitní možnosti okruhů. A toto platí nejen pro Evropu, ale i pro další dvě kontinentální odnože seriálu – americkou a asijskou.
Sbohem batmobilům. Teď vládne retro
Jak bude Temerario Super Trofeo vypadat, se v paddocku mezi jezdci spekulovalo už od jara, kdy se představila verze GT3. Tedy ta „profesionální“, určená pro nejprestižnější série GT aut na světě. Ta, která má ambice navázat na úctyhodnou kariéru huracánu, který letos – jako jedenáct let staré auto – dokázal zvítězit ve čtyřiadvacetihodinovce ve Spa.
Spekulace se ubíraly jediným směrem: jak moc umírněnější bude Super Trofeo proti ultimátní GT3? A odpověď? Málo. Vývojáři v Sant’Agathě totiž na první pohled „estéčku“ nechali velkou část prvků GT3, zároveň ale vyšli ze silniční verze temeraria. „Temerario Super Trofeo je konečným vyjádřením naší filozofie ‚fun-to-drive‘. Vytvořili jsme vůz, který představuje čistou závodní evoluci silničního modelu Temerario. Díky přímému propojení s Temerario GT3, se kterým sdílí hodně komponentů – včetně motoru a převodovky – je ideálním vstupním bodem pro všechny, kdo chtějí proniknout do světa závodů GT,“ shrnul to na představení Temeraria Rouven Mohr, technický ředitel Automobili Lamborghini.
Příklon ke GT3 byl na představeném autě viditelný na první pohled. S mnohem „profesionálnější“ verzí sdílí Super Trofeo mohutný difuzor, oproti současnému huracánu výrazně narostla i přítlačná křidélka na předním nárazníku. Hurakánové žábry na horní části předních blatníků jsou pryč, u temeraria je prostě díra. Z této libůstky trčí inspirace monoposty nebo prototypy Le Mans.
Ačkoliv to zní jako paradox, celý design se však oproti huracánu „zklidnil“. Místo futuristického batmobilu je tady uhlazený supersport, který v sobě ukrývá desítky hexagonálních tvarů odkazujících k legendárním modelům značky z její hranaté éry od 70. do 90. let. Nejvýrazněji je to vidět na zadních světlech, která se k inspiraci ikonickým hranatým tvarům modelu Countach hlásí.
630 koní oficiálně, podpultovka míří o hodně výš
S nástupem temeraria na druhou stranu přijde jednou smutné loučení. Sbohem světu dá ikonický „véčkový“ atmosferický desetiválec, který letos oslavil neuvěřitelných 22 let v produkci. Začínal už v předchůdci huracánu – modelu Gallardo – a o pár let později jej „zkanibalizovalo“ i Audi R8. V temerariu jej nahradí motor vyvinutý pro civilní verzi.
V Misanu na prezentaci sice oficiálně padl údaj o výkonu 650 koní – jen o třicet víc, než má současný desetiválec. Jenže kdo byl prohodil pár slov s šéfy Lamborghini, dostal podpultově diametrálně odlišnou informaci. „Otevřené“ temerario by mohlo atakovat výkon kolem osmi set koní. Ty by týmy nemohly využít v seriálu Super Trofeo, na českých okruzích by tomu však nic nebránilo.
Jaké auto bude ve skutečnosti, se teprve uvidí. Zatím totiž týmy viděly jen „designový koncept“. Jinými slovy nepojízdný model. Zatímco verze GT3 se přestaví už na jaře na dvanáctihodinovce v Sebringu, první vozy specifikace Super Trofeo se k zákazníkům – rozumějte závodníkům – dostane až na konci příštího roku.
Pak nastane akce kulový blesk. Během zimy bude muset dobrá padesátka týmů, které ještě příští rok odjezdí s huracány, přesedlat na nový model. Lamborghini už avizovalo, že neplánuje dopustit „dvouvládí“, jako když se před jedenácti roky střídalo Gallardo s huracánem. Tehdy se dalo dvě sezony jezdit v Super Trofeo s oběma modely. Teď ne. Od jara 2027 zkrátka huracány ze světa cupového závodění zmizejí. Nové temerario bude stát určitě kolem 300 tisíc eur, většina týmů má minimálně dvě. Nechceš? Nemusíš, ve frontě čekají další.
Čím delší historii tým v seriálu má, nebo čím větších úspěchů dosáhl, tím je pravděpodobnější, že se na čekací listině posune nahoru. České reprezentaci to hraje do karet – kromě titulu ze Super Trofeo za rok 2024 může operovat i letošním titulem z GT2 European Series, kde dvojice Bronislav Formánek – Štefan Rosina v huracánu dominovala startovnímu poli modernějších modelů značek jako AMG nebo Maserati.
„Kdo bude mít auto dřív, může začít dřív testovat. Všichni budeme na stejné startovní čáře – nebudeme mít žádná data z telemetrie, pravděpodobně budou i nové pneumatiky. Být v sezoně 2027 úspěšný bude extrémní výzva,“ předpovídá Jiří Mičánek.