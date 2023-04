Autozápisník: Benzinová homeopatická léčba a dotační elektrošmejdi v Německu

Redaktorky ze všech koutů světa 8. března na MDŽ zvolily své auto roku, a bylo to trochu překvapení. Stejně jako to, jak velkou „sekeru“ loni přineslo kšeftování s dotovanými elektromobily do německého rozpočtu.

Známá jména se začínají objevovat na nových autech, která s jejich předchůdci nemají nic společného. Audi se snažilo snížit hladinu stresu řidiče a cestujících pomocí sukulentů na palubní desce Q8 e-tron. Značka Alfa Romeo, jejíž odbyt v Evropě je mizivý, údajně již vyprodala sportovní model 6C, který ještě nikdo neviděl a jasné není ani to, jaký bude mít typ pohonu.

Proč nové lamborghini vyvolalo spoustu posměšných reakcí na sociálních sítích? Pro co všechno poslouží v domácnosti miniatury Suzuki Jimny? Jaký nový termín vymyslel obchodní ředitel automobilky Volvo? A jaké sedm let staré čínské auto budou Američané montovat v licenci?

Opět jsme se ohlédli za událostmi uplynulého měsíce a snažili se je dát do souvislostí a trochu okomentovat.